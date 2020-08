El sugestivo comentario de Karina La Princesita, luego de que El Polaco festejara el cumpleaños de su hija Crédito: Instagram

En las últimas horas, se viralizaron imágenes del cumpleaños de Alma, la hija que "El Polaco" tiene con Valeria Aquino y estalló la polémica.

En plena pandemia, las fotos donde se ve a la menor de siete años soplando las velitas rodeada de sus padres y sus amiguitos generaron la reacción de sus seguidores en redes porque, además de no respetar el distanciamiento social sugerido, los adultos no llevaban tapabocas.

Horas después, el intérprete de "Deja de llorar" también compartió postales del festejo sorpresa que, junto a su actual pareja, Barby Silenzi, le organizó a su mamá, María Ana.

Entre tantas críticas, un posteo en particular llamó mucho la atención. "Che, ¿qué dijo el Presidente ayer? ¿Seguimos en cuarentena? No sé, porque siento como que ya no. Como que todo volvió a la normalidad, ¿no? Ni barbijos veo ya", escribió en Instagram Karina La Princesita Muchos, rápidamente, señalaron que se trataba de un ácido comentario que tenía como destinatario al cantante de cumbia, su expareja.

Sin embargo, las estrellas de la movida tropical enseguida desmintieron las especulaciones en Nosotros a la mañana. "No lo puse por él, lo puse por la gente en la calle. Todo lo que tengo que decirle al Polaco se lo digo en privado", advirtió la jurado del Cantando 2020.

Por su parte, el papá de la cumpleañera expresó: "No creo que eso haya sido para mí. Pregúntenle a ella. Estoy en paz con mi familia". En cuanto a los motivos por los cuales realizó un festejo de cumpleaños en plena cuarentena, el cantante explicó escuetamente: "Estaba la familia con todos los protocolos de cuidados correspondientes".