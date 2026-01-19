Video: la furia de Karina La Princesita en pleno show que se viralizó en las redes

Durante el fin de semana en las redes sociales se volvió viral un video de Karina “La Princesita” Tejeda, en donde un desperfecto técnico en medio de un show desencadenó su furia ante el público. Resulta que este hecho ocurrió en 2022 durante una de las presentaciones que la cantante ofició en Córdoba, pero que se convirtió en tendencia ahora.

Pese a que el suceso fue hace ya tres años, ganó relevancia en el último tiempo y pasó a integrar otra prueba más sobre los episodios incómodos que experimentó la artista arriba del escenario.

El video viral de Karina en 2022 cuando mandó al frente a los técnicos de video y sonido por un desperfecto en pleno espectáculo (Fuente: X)

Todo empezó cuando Karina anuncia que de fondo aparecerá el videoclip del tema “No lo voy a lamentar”. La pieza audiovisual tardó unos minutos en aparecer y cuando lo hizo, sucedió con su voz de fondo, justo cuando ella también empezó a cantar. “Me gustaría no hacer playback. Yo prefiero hacer el vivo, así que si me dejás la pista sola… Te doy todo el tiempo que necesites, porque sé que es un momento difícil para vos”, insistió la cantante.

“Vos me señalás para allá. ¿Quién lo manda? Decime el nombre, así lo nombramos. ¿Quién es el que lanza el video?”, preguntó. Tras pronunciarse, se acercó hasta la esquina donde se ubica el sonidista y le alcanzó el micrófono, que por lo bajo se escuchó: “No sé quién lo lanza”. Ante esa contestación, la Princesita se burló: Ay, no sabe quién lo manda. No se animó”.

Mientras, de fondo el público arengó a la cumbiera y le dio su apoyo en ese traspié técnico. “Pensé que era como yo, que iba al frente”, sostuvo con arrogancia la cantante y la gente la ovacionó.

El enojo de Karina se volvió viral en las redes después de tres años y se sumó a los anteriores donde se vio enojada a la cantante con sus técnicos (Fuente: X)

“Bueno, señor X, que nadie quiere mandar al frente, tengo un video que está con la voz, pero yo quisiera cantarlo en vivo y te lo voy a agradecer. Te doy todo el tiempo que quieras porque la gente de Córdoba nos banca”, dijo la artista y minutos después se vio en el fondo el videoclip sin su voz. “Echado”, soltó y luego confirmó que habían dado justo con el video, “ese ese”. Acto seguido, les indicó a los músicos que iniciaran la melodía aunque estuviera desfasado.

Lo cierto es que después de volverse viral este fragmento en la red social X, sobre un episodio del 2022, los usuarios no tardaron en reaccionar, algunos a favor de Karina y otros en su contra. “¡Una cosa es ir al frente y otra muy distinta es ser botón! ¡Claramente, sos esta última!”; “Excelente ambiente laboral”; “Un trabajador inoperante”; “Hubiera hecho bien su laburo”; y “No hay necesidad de hacerlo por el micrófono”, fueron los comentarios más destacados.

La reacción de los usuarios ante el video viral de Karina del 2022 (Fuente: Captura de imagen/X)

Cabe remarcar que esta no es la primera vez que la Princesita tiene una experiencia así en el escenario donde su furia quedó al descubierto para con los músicos y la producción de sus shows. En 2023, durante una presentación en la ciudad de Buenos Aires, la melodía se interrumpió de repente y ella se acercó hasta el control a los gritos. “Yo no sé de sonido. Si vos no sabés, mandá a alguien que lo dé vuelta. No me hagas señales a mí porque estoy cantando”, dijo.

E insistió: “Y vos, que estás ahí, fijate que estoy gritando como una loca, subime el volumen. No tengo que estar haciendo señas como una loca, te lo pido por favor”. Cuando intentaron solucionar el problema, ocurrió un acople en el medio que empeoró la situación: “No estás haciendo bien tu trabajo”, remarcó ante el público y, tras pedir disculpas a los fans, reiteró su indignación por el equipo que manejaba el detrás de escena.