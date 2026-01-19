El video retro de La Princesita que se viralizó: por qué

La difusión de un archivo audiovisual en las plataformas sociales expuso un tenso momento protagonizado por Karina “La Princesita” durante una presentación en Córdoba, años atrás. Las imágenes muestran la reacción de la cantante ante una falla de sonido que impidió su interpretación en directo frente a sus seguidores.

¿Qué pasó en aquél show de La Princesita?

El conflicto inició tras el anuncio del videoclip del tema No lo voy a lamentar. La pieza audiovisual demoró unos minutos en pantalla y al aparecer, la pista incluyó la voz grabada de la cantante y esto se superpuso con su canto en tiempo real. La interprete frenó la música de inmediato para aclarar su preferencia por el canto en vivo y solicitó el cambio de la pista.

El enojo de la Princesita en un show de 2022 que se volvió viral este 2026

La artista explicó su postura ante el micrófono. “Me gustaría no hacer playback. Yo prefiero hacer el vivo, así que si me dejás la pista sola… Te doy todo el tiempo que necesites, porque sé que es un momento difícil para vos”, manifestó desde el escenario.

La intérprete buscó identificar al encargado de la maniobra técnica ante la demora. “Vos me señalás para allá. ¿Quién lo manda? Decime el nombre, así lo nombramos. ¿Quién es el que lanza el video?”, preguntó. Al no recibir respuesta inmediata, caminó hasta la esquina del sonidista y le acercó el micrófono. El técnico contestó por lo bajo: “No sé quién lo lanza”.

Karina La Princesita detuvo su presentación en Córdoba y confrontó a los técnicos tras la reproducción de una pista equivocada (Fuente: X)

La respuesta desató la ironía de La Princesita frente a la multitud. “Ay, no sabe quién lo manda. No se animó”, lanzó. El público ovacionó a la referente de la cumbia y respaldó su accionar ante el desperfecto. Karina aprovechó el apoyo para reforzar su mensaje: “Pensé que era como yo, que iba al frente”.

Luego, dirigió un ultimátum al responsable anónimo. “Bueno, señor X, que nadie quiere mandar al frente, tengo un video que está con la voz, pero yo quisiera cantarlo en vivo y te lo voy a agradecer. Te doy todo el tiempo que quieras porque la gente de Córdoba nos banca”. Minutos después, el videoclip apareció sin la voz. La artista soltó la palabra “Echado”, confirmó la corrección con un “ese, ese” y ordenó a los músicos el inicio de la melodía.

La repercusión del video en las redes sociales

La viralización del fragmento retro en la red social X motivó opiniones divididas entre los usuarios. Un grupo defendió el profesionalismo de la cantante, mientras otro sector criticó la exposición pública del trabajador. Los comentarios más destacados incluyeron: “¡Una cosa es ir al frente y otra muy distinta es ser botón! ¡Claramente, sos esta última!”; “Excelente ambiente laboral”; “Un trabajador inoperante”; “Hubiera hecho bien su laburo”; y “No hay necesidad de hacerlo por el micrófono”.

La reacción de los usuarios tras la viralización del video de Karina en 2022 (Fuente: Captura de imagen/X)

Este suceso no resulta aislado en la carrera de Karina, ya que en 2023, durante un recital en la ciudad de Buenos Aires, la artista vivió otro momento de tensión por problemas de audio. En esa oportunidad, la melodía se interrumpió de golpe y ella se acercó al control a los gritos. “Yo no sé de sonido. Si vos no sabés, mandá a alguien que lo dé vuelta. No me hagas señales a mí porque estoy cantando”, increpó.

La situación empeoró con un acople de sonido. “Y vos, que estás ahí, fijate que estoy gritando como una loca, sublime el volumen. No tengo que estar haciendo señas como una loca, te lo pido por favor”, insistió. Finalmente, sentenció ante el público: “No estás haciendo bien tu trabajo”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.