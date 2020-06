El Polaco y Barby Silenzi presentaron a la pequeña Abril con un emotivo posteo en Instagram Crédito: Instagram

2 de junio de 2020 • 10:47

En el día de ayer, y en plena cuarentena, nació Abril , la hija de El Polaco y Barby Silenzi . Tras varias idas y vueltas, la pareja que se conoció en la pista del "Bailando por un sueño 2016" coronó su historia de amor con la llegada de su bebé y está súper feliz.

Este martes, el referente de la movida tropical habló con Nosotros a la mañana y contó cómo está viviendo este momento. "Acá estamos, espectaculares. Gracias a Dios salió todo bien. Ahora está con la mamá tomando la teta", expresó a través de un audio de WhatsApp.

Mientras aseguró que el nacimiento fue por cesárea, el músico dio más detalles al respecto: "Nació a las 13.59, peso 3.45 kilos y mide 45 centímetros. La verdad que estamos muy felices, muy contentos y disfrutando un montón", señaló emocionado.

En el día de ayer, El Polaco ya había expresado su felicidad al presentar a la recién nacida en las redes sociales. "Hoy es uno de esos días que no me voy a olvidar jamás. En un momento que el mundo está cambiando y están pasando muchas cosas, hoy 1 de junio de 2020 nace mi tercer princesa y mi corazón explota de alegría. Compañera, amiga, novia, mi amor @barby_silenzi te amo, me hacés muy feliz. Se las presentamos: ella es #ABRIL", escribió junto a varios emojis de corazones.

Recordemos que para el cantante la pequeña es su tercera hija, ya que es padre de Sol junto a Karina "La Princesita" Tejeda, y de Alma junto a Valeria Aquino. En el caso de la bailarina, Abril sería la segunda, ya que es madre de Elena junto al ex Gran Hermano Francisco Delgado.