Emma y Nico, de Gran Hermano: sus historias de vida, cómo se ganaron el voto del público y cuál es el siguiente paso en sus carreras

Durante la final de Gran Hermano del pasado domingo, Nicolás Grosman y Emma Vich quedaron en tercer y segundo lugar respectivamente. Y aunque fue Bautista Mascia el ganador de esta edición, eso no quita el gran mérito de estos dos jugadores que hasta el último minuto pelearon por el premio mayor.

Estos dos finalistas tuvieron dos vidas muy distintas, pero sus caminos que los llevaron a coincidir en la última edición del popular reality show. Durante una charla con LA NACIÓN, ambos hablaron sobre el pasado y adelantaron hacia dónde quieren ir ahora que la casa quedó atrás.

-Emma, adentro de la casa tuviste peleas, alianzas, y hasta sobreviviste a veinte placas, ¿cómo evaluás tu juego?

Emma Vich: -Fui un jugador muy iconic, con un juego limpio siempre, de entretenimiento. Siempre me divertí, quería divertir a la gente y mostrar cómo soy yo y cuáles son mis luchas .

-Nicolás, ¿qué sentís que te aportó tu unión a los “Bros”?

Nicolás Grosman: -Fue muy lindo adentro compartir con ellos ese grupo. Nos cuidábamos, y nos movíamos en bloque a lo largo de todo el juego, al punto de llegar juntos hasta lo último. Charlábamos mucho lo que veíamos que pasaba en la casa, teníamos opiniones parecidas o no tanto, pero siempre terminábamos en un acuerdo . Pienso que la convivencia sana entre nosotros hizo que pudiéramos resolver todo lo que sucedía.

-¿Qué sienten que el público vio en ustedes para llevarlos hasta la última instancia del juego?

Vich: -Yo pasé muchas placas, sentía el apoyo de la gente y eso me llevaba a una introspección. Creo que lo que yo hacía les gustaba, y por eso me dejaban en la casa. El público disfrutaba conmigo, por ahí veían mis peleas, porque tengo mi carácter, pero en mi juego hubo un poco de todo. Pero ahora estamos viendo todo de a poco, a medida que salimos del aislamiento. Lo que más vemos es el cariño de la gente en la calle, se viven cosas muy lindas, muchos saludos y buena onda.

Grosman: -Esas son cosas que uno empieza a ver cuando sale de la casa. A mí me ayudó el compañerismo que mostré adentro del juego, que siempre tratara de estar de buen humor, con una sonrisa, y buscándole el lado positivo a las cosas. Tampoco creo que me metiera en problemas, yo traté de disfrutar de todo a cada momento.

-Emma, vos estás en pareja, ¿cómo es tu historia de amor?

Vich: -Sí, de hecho el tres de julio cumplí diez años de casado con Nico, y doce de convivencia. Nos amamos mucho, nos respetamos mucho, nos conocemos desde muy chicos y tenemos mucha comunicación. Hemos pasado cosas buenas y malas, tuvimos nuestro negocio, trabajamos muchísimo y siempre a la par. También pudimos hacer nuestra casa, viajar, y todo el tiempo estamos juntos. Nunca tuvimos crisis o separaciones, la única vez que estuvimos lejos fue en este Gran Hermano.

-¿Y cómo era tu vida antes de conocer a tu marido?

Vich: -Mi vida no estaba tan buena, pero cuando me enamoré lo di todo. Yo estaba en Córdoba, él en Buenos Aires. Nos ponemos de novios por redes sociales, pero ya nos conocíamos por amigos en común. Después nos dimos el primer beso, ahí arrancó la historia de amor y nunca más nos separamos. En ese momento, automáticamente ya sabía que no podía vivir sin él.

-¿Por qué?

Vich: -Yo venía de trabajos muy precarios, de una adolescencia muy dura, con muchos momentos feos de no aceptación por parte de la gente. Y como yo soy muy llamativo, había mucho escándalo. Pero Nico me cambió la vida, conocí cómo era una familia y sus valores. Su familia me abrió las puertas de su casa como si fuera un hijo más, entonces pude vivir otras cosas. Mi marido viene de una formación militar, así que todo fue todo un proceso, no hubo nada color de rosa. En algunos lugares es difícil ser gay, es duro, hay gente que es cerrada y le cuesta aceptar a los demás , pero también a veces cuesta aceptarse a uno mismo cuando hay personas que te hacen creer que hay cosas que están mal. La verdad es que con Nico vivimos un montón de cosas juntos.

-Nico, ¿cómo era tu vida familiar antes de ingresar a la casa?

Grosman: -Yo vivía en mi casa con mi madre, con mi hermana y mi perro. Mis viejos están separados desde que tengo diez años, así que cada tanto iba ir a ver a mi papá y me quedaba con él. Con mi familia soy muy unido, nos queremos mucho, y siempre que me pasó algo lo pude charlar y compartir con ellos . Pero con mis viejos separados era muy duro, aunque entendía que era lo mejor que fuera de esa manera. Yo trato de escuchar a las personas que me quieren, así fui creciendo. A los veinte años se me dio por entrar en Gran Hermano, y todos me bancaron un montón. Con mi familia siempre tuve un apoyo total. Se los conté muy a lo último, pero por suerte me apoyaron.

-¿Qué tienen ganas de hacer a futuro?

Vich: - Estoy armando un disco que está en camino, estamos con los temas, así que estoy laburando junto a un equipo. No puedo darte mucha más información que esa. Estoy muy contento con lo que se viene, y le pongo mucho laburo porque quiero darle prioridad a este álbum.

Grosman: - Yo quiero apostar por lo que está adentro del arte, me gustan la actuación y el modelaje. También hay proyectos personales, y me gustaría dar charlas, aportar ideas que a la gente les puedan servir.

