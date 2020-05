Marcela Tauro aseguró, en Intrusos, que Pamita Ardohain y Benjamín Vicuña rompieron la cuarentena Crédito: Instagram

5 de mayo de 2020 • 21:54

Apenas unos días antes de que se dictara la cuarentena social, preventiva y obligatoria para frenar el alcance de la pandemia de coronavirus, Pampita Ardohain rompía en llanto en su programa. La conductora, conmovida por las imágenes que daban cuenta de la situación desesperante que atravesaba Italia, le comunicó a su público que ese era el último envío de Pampita Online . Entre lágrimas y sollozos, la jurado del "Bailando por un sueño" explicó que había tomado esa determinación porque, a pesar de que en el estudio se tomaban todas las medidas de prevención, no soportaba siquiera la idea de contraer el virus y contagiar a alguno de sus seres queridos.

Incluso después de que se volviera obligatorio el aislamiento social, no fueron muchos los que siguieron sus pasos. Moria Casán fue la otra diva que decidió dar un paso al costado de la conducción de Incorrectas y recluirse en su casa, por tener más de 60 años y formar parte del grupo de riesgo. Los demás programas periodísticos siguieron con sus rutinas en general, aunque con la información sobre el Covid-19 como eje central. Intrusos es uno de ellos. Con su equipo casi a pleno -Débora D'Amato fue la única que eligió respetar el aislamiento-, el clásico programa de entretenimientos sigue al aire desde la pantalla de América. Este martes, dos de sus panelistas realizaron una dura acusación que tiene a Pampita y a su expareja como protagonistas.

Todo comenzó cuando Guido Záffora contó que, como muchos hijos de padres separados, Beltrán, Bautista y Benicio pasan algunos días con su mamá y otros con su papá , Benjamín Vicuña. El problema es que, desde que en la última semana se flexibilizaran un poco los controles, los chicos ya habrían pasado por, al menos, cuatro hogares distintos . Analizando las últimas entradas del actor y la conductora en las redes sociales, el periodista concluyó: "Por un lado, Benjamín tiene el departamento de Palermo y la casa en zona norte con la China (Suárez). Y Pampita tiene la casa de Barrio Parque y la de Nordelta", comenzó explicando.

En ese momento, su colega Marcela Tauro disparó, enojada, que la expareja habría roto la cuarentena. "El fin de semana nos llegaba información de que Benjamín estaba en su departamento de Palermo con los hijos. Es más, en una foto se ve a uno de sus chicos haciendo el cacerolazo en el departamento", explicó Tauro. Y siguió: "Es confuso, porque la China estaba en un lugar y Vicuña con los hijos en otro. Después Pampita subió fotos (en Nordelta) y otra más del hijo mayor jugando a la Play con Roberto (García Moritán), en la casa de Barrio Parque. No nos queda claro, ¿rompieron la cuarentena? Vos podés tener el permiso de ir a buscarlos, pero no hay que justificar lo injustificable ", disparó.

"Porque vos podés tener el permiso para que los niños vayan de una casa a otra casa. Estamos criticando a la gente que se iba al country y a ellos no". Pero esa no fue la única acusación de la ex Indiscreciones: " Coca e Iliana Calabró también rompieron el aislamiento . ¡Dejame de joder! ¿Se hace la cuarentena o no se hace la cuarentena?, finalizó.