Pampita: se alquila la exclusiva casa de Barrio Parque donde vivió con García Moritán

En la exclusividad de Barrio Parque, donde predominan las casas y embajadas, con calles silenciosas y arboladas, acaba de aparecer en el mercado una propiedad que combina lujo, historia reciente y un toque de misterio mediático: se trata de la casa en la que vivió Carolina “Pampita” Ardohain junto a su exmarido Roberto García Moritán y sus hijos, que ahora se ofrece en alquiler.

La zona que forma parte de Palermo Chico, es un área protegida: se trata de un barrio “libre de torres”. Lo más cercano a un edificio de altura son las Torres Le Parc a pocas cuadras. Puntualmente, Barrio Parque, con su calle circular, Ombú, sus pasajes angostos y empedrados y sus fresnos y sus robles, nace en 1911, de la mano de Carlos Thays, por aquel entonces director de Parques y Paseos Públicos de la ciudad de Buenos Aires.

La casa es una verdadera joya arquitectónica característica de uno de los barrios más exclusivos de la ciudad de Buenos Aires, de líneas modernas y espacios generosos. Uno de los detalles que más llaman la atención al llegar a la residencia es la imponente puerta de entrada.

Está ubicada sobre la calle Juez Tedín al 2900 y es una de las casonas más grandes de la zona. Tiene 760 metros cuadrados totales sobre un lote de 450 m² y conserva el clásico estilo francés característico de este sector de la ciudad, uno de los enclaves más exclusivos de Buenos Aires.

El alquiler se ofrece en el mercado por US$10.000 mensuales.

Según trascendió, uno de los motivos que habría acelerado la mudanza de la modelo, que vivía allí desde comienzos de 2024, fue el robo que sufrió en septiembre del año pasado. En ese episodio, delincuentes ingresaron a la propiedad mientras ella se encontraba en España por compromisos laborales y se llevaron dinero en efectivo guardado en una caja fuerte y distintos objetos de valor.

Cómo es la casa donde vivió Pampita que se alquila en Barrio Parque

La propiedad se desarrolla en tres plantas y cuenta con seis ambientes principales. En total tiene cuatro dormitorios, tres baños y espacio para tres autos.

El ingreso se realiza a través de una imponente puerta de hierro de doble hoja que conduce a un gran hall de recepción. Desde allí se accede a un amplio living con vistas directas al jardín, uno de los rasgos más distintivos de la casa. El sector social se completa con un comedor de grandes dimensiones, un escritorio, toilette de recepción y una cocina.

El jardín, de tamaño inusualmente grande para los lotes del barrio, permite apreciar las tres plantas de la casona. Allí también se ubican la pileta y una parrilla.

En la planta alta se encuentra la suite principal: un dormitorio de unos 10 metros de largo con vistas al jardín, baño revestido en mármol y un amplio vestidor. En ese mismo nivel hay otros dos dormitorios al frente que comparten un baño completo.

La segunda planta suma un gran playroom con salida a una terraza de 50 m² con vistas abiertas al jardín. También incluye un gimnasio privado con baño, sauna y sala de masajes, además de una habitación de huéspedes.

El subsuelo agrega otro diferencial: una cava privada, una gran baulera y dos dependencias de servicio.

La nueva casa de Pampita

La salida de esta residencia coincide con la reciente mudanza de Pampita a otra propiedad también ubicada en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, en Palermo Chico.

Según información que trascendió en el programa de Moria Casán en Canal 13, la modelo alquiló un petit hotel de 983 m² con cinco dormitorios y 14 ambientes. La propiedad tiene cuatro baños, tres toilettes, dos cocheras, gimnasio, pileta y parrilla, sobre un terreno de 52 metros por 10.

El alquiler rondaría los US$15.000 mensuales, mientras que el valor de venta de ese palacio de estilo francés asciende a US$11,6 millones. El dueño sería el empresario pampeano Darío Ahuad, hijo del ex gobernador Néstor Ahuad y exmarido de la modelo argentina Milagros Schmoll.

Entre los ambientes más destacados de la propiedad, se encuentra una exclusiva bodega subterránea revestida en roble francés proveniente de antiguas barricas.

Según se conoció, la modelo ya se instaló en la propiedad, donde hace pocos días festejó el cumpleaños de su hijo mayor.

