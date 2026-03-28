Pampita habló de su actual vínculo con Roberto García Moritán y fue contundente

La separación de Carolina “Pampita” Ardohain y Roberto García Moritán parece ser una herida que sigue abierta. La suya parecía una relación ideal hasta que en septiembre de 2024 salieron a la luz chats, rumores de infidelidad y mudanzas que terminaron por disolver el matrimonio. Aunque el primer tiempo fue un tanto turbulento, ambos supieron adaptarse a la nueva realidad. Formaron parejas otra vez y establecieron un vínculo de respeto mutuo en beneficio de la crianza de su hija Ana. Sin embargo, en los últimos días hubo nuevas revelaciones: el empresario admitió que tras la ruptura “perdió todo” y la modelo no tardó en responderle.

En la emisión del viernes 27 de marzo de Puro Show (eltrece), Ardohain fue consultada por los dichos de su exesposo. Fiel a su estilo, evitó, en la medida de lo posible, entrar en conflicto y dejar en claro sus prioridades: “No son temas míos, entonces trato de no meterme. Me interesa tener un buen vínculo porque tenemos que criar a Ana juntos. Nos queda mucho por delante, así que tratamos de que el vínculo sea ameno y en paz. Hay que compartir muchos momentos juntos y Ana está rechiquita todavía (tiene cuatro años), así que hasta que no sea grande, toda la comunicación es gracias a la voluntad de los padres. Depende absolutamente de nosotros acomodarnos a la familia que somos hoy”, expresó.

El empresario y la modelo se separaron en septiembre de 2024, tras cinco años juntos (Foto: Instagram @pampitaoficial)

El cronista le comentó que Roberto García Moritán señaló que muchas veces extrañaba la vida que tenían juntos. “No voy a opinar nada, yo estoy en pareja”, enfatizó, para dejar en claro que continúa feliz y enamorada de Martín Pepa. Por último, le preguntaron por el hecho de que se siga mencionando al empresario como su expareja. “Él dice que no le molesta... Todos hacemos lo que podemos cuando estamos frente a una cámara porque no es lo más natural y tratamos de dar nuestra mejor versión”, sostuvo.

"Nos queda mucho por delante, así que tratamos de que el vínculo sea ameno, en paz", sostuvo Ardohain sobre garcía Moritán (Foto: Instagram @pampitaoficial)

Días atrás, Roberto García Moritán reflexionó sobre el mal momento que atravesó tras separarse de Ardohain. En una entrevista con Cuentas Claras (El Cronista Stream) dijo que la familia que formó con Pampita era una de las cosas de las que más orgulloso se siente. Además de asegurar que tenía buenos recuerdos de esa época, admitió que muchas veces extrañaba la vida familiar que compartieron juntos. “Uno tiene que ir aceptando que hay cosas que tienen ciclos; a veces funcionan, a veces hay tropiezos... Fue una realidad con la que tuve que convivir que tuvo un costo altísimo para mí”, reflexionó. En la misma línea, reconoció: “Perdí todo lo que tenía: familia, laburo, credibilidad, confianza, nombre”.

A pesar del fin del matrimonio, el empresario y la modelo supieron dejar las diferencias de lado para ser partícipes de todos los momentos importantes de su hija. Así como en julio del 2025 celebraron juntos su cumpleaños número cuatro, en febrero de este año la acompañaron en su primer día de clases. García Moritán compartió imágenes que dieron cuenta de que la llevó al jardín y Ardohain mostró cómo personalizó todas sus pertenencias con etiquetas con su nombre.