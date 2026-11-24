Ignacio “Nacho” Álvarez cargó contra la organización de la versión uruguaya de los Martín Fierro, cuya primera entrega se realizó este viernes. El periodista realizó este domingo una extensa transmisión en vivo a través de Todo se sabe, en la que cuestionó la transparencia del proceso de votación, denunció presuntos arreglos en la distribución de las estatuillas y reclamó que se hagan públicas las planillas con los votos del jurado.

El comunicador, que no asistió a la ceremonia de premiación, ya había expresado su malestar cuando se conocieron las nominaciones.

Con dos estatuillas de Premios Iris sobre la mesa, entre ellas el Iris de Oro que recibió en 2011, Álvarez dedicó buena parte de su transmisión a cuestionar los criterios de la organización del desembarco uruguayo del galardón argentino.

El periodista estuvo nominado por su labor en streaming, tanto por su programa Todo se sabe como por su desempeño en la conducción, pero no obtuvo ninguna de las distinciones. Su mayor cuestionamiento, sin embargo, estuvo relacionado con la ausencia de La pecera (Azul FM) en las ternas correspondientes a radio, pese a tratarse de uno de los programas más escuchados del dial.

Álvarez aseguró que varios integrantes del jurado uruguayo le habían confirmado que votaron por su programa para integrar las nominaciones. Ante esa situación, se comunicó con Fabián Esperón, organizador de la premiación, a quien le solicitó los registros de la votación.

“No cierran los números. Dame la planillita Excel”, expresó Álvarez, quien aseguró que al menos seis integrantes del jurado habían votado por su programa radial, La pecera, que no estuvo entre los nominados

“No cierran los números. Dame la planillita Excel. Ya sé de seis jurados que votaron a La pecera y le mandaron los votos a tu secretaria. Mostrá la planilla y listo”, relató el periodista, que exhibió capturas de sus intercambios por WhatsApp con el empresario.

Según contó, Esperón le respondió que atendería el planteo al día siguiente. “El mañana se transformó en pasado mañana y nunca apareció la planilla”, sostuvo. También dijo que Esperón desconocía que Nacho Álvarez había trabajado por 12 años en Canal 4, con su periodístico Santo y seña.

Álvarez también cuestionó el peso que tuvieron los integrantes argentinos de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) en la definición de los premios uruguayos. Según explicó, a los 21 jurados locales se sumaron más de 30 votantes argentinos, por lo que estos últimos habrían tenido una incidencia mayor en los resultados.

LA JODA DETRÁS DE LOS MARTÍN FIERRO

Los votos del jurado no cierran, y nadie certificó su transparencia.

“Hay un pelotudo preguntando si hay escribano”, le confió uno de los organizadores a una integrante del jurado.

Una trama de

Intereses políticos, empresariales y personales,… pic.twitter.com/hlPn9YY5Pb — ignacio alvarez (@igalvar71) November 23, 2026

El periodista también deslizó que su conflictiva desvinculación de Canal 4 pudo haber incidido en su suerte en la premiación, cuya ceremonia fue transmitida conjuntamente por los canales privados de aire.

Más allá de su situación personal, Álvarez puso como ejemplo la ausencia de Esta boca es mía (Canal 12) entre los nominados a mejor programa de debate, pese a los 18 años de trayectoria del ciclo conducido por Victoria Rodríguez. “Ni siquiera estuvo ternada”, cuestionó.

El periodista también puso en duda el control notarial de la premiación y reclamó que la organización revele la identidad del escribano que habría certificado el proceso de votación

El reclamo por un escribano desconocido que habría certificado la votación

Otro de los puntos centrales del descargo fue la falta de información sobre el control notarial del proceso de votación. Álvarez relató un episodio que, según dijo, tuvo como protagonista a la publicista Patricia Lussich, integrante del jurado uruguayo.

De acuerdo al relato de Álvarez, Lussich consultó a la organización quién era el escribano encargado de certificar los votos de los distintos jurados. En otra instancia posterior, se cruzó con Alejandro Lourido —socio de Esperón, vinculado a la organización— sin que este supiera que ella había hecho la consulta. De todas maneras, la consulta quedó sin respuesta. Lourido habría intentado “arreglar” la situación y terminó reconociendo que su escribano sería quien certifique, aunque no lo nombró.

“Que nos informe quién es el escribano que certificó todo este proceso, que dé la cara, que muestre las planillas y certifique con su firma que no hubo una mano negra o una mesa chica”, remarcó.

El conductor también sembró dudas sobre la distribución de las estatuillas entre los principales canales privados de televisión abierta. Los canales 4, 10 y 12 recibieron exactamente la misma cantidad de premios, una coincidencia que, a su juicio, podría despertar sospechas como resultado de una votación de más de 50 jurados. “Mágicamente, coincidieron las votaciones en dar 5 premios a cada uno”, dijo con ironía. “Obviamente que esto está arreglado”, añadió aludiendo a una especie de “mesa chica” que habría decidido los premios por encima de las votaciones de los jurados.

En materia de streaming, el periodista también cuestionó los criterios empleados para distinguir a las producciones ganadoras y comparó sus niveles de audiencia con los de otros ciclos premiados. Aseguró que Todo se sabe registra un promedio de 100.000 visualizaciones por programa. En su rubro, el ganador fue Weno que pasó, con Camila Rajchman. Según comentó Álvarez, los distintos capítulos de ese programa suman entre 100 y 200 visualizaciones.

Pese a la dureza de sus cuestionamientos, Álvarez felicitó a los ganadores y procuró separar los méritos de los profesionales distinguidos de sus reparos hacia la organización del evento.