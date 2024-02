escuchar

“Mientras haya en el mundo cosas para explicar el periodismo va a estar vivo”, dice Esteban Trebucq, una de las figuras del periodismo televisivo de más rápido crecimiento en los últimos años. Cada vez más reconocido por su estilo llano, su manera frontal de opinar y una predisposición natural para salir de los estudios de TV y tomar de manera directa el pulso de la opinión pública en la calle, Trebucq se suma a partir de mañana a la programación de LN+.

Estará de lunes a viernes entre las 16 y las 18 al frente de +Verdad, pero su presencia en la pantalla no estará acotada a estas dos horas con sello propio. En los últimos minutos de cada emisión compartirá el pase de las 18 con Eduardo Feinmann, que lo seguirá en la continuidad informativa de LN+ y se sumará a las 21 a la mesa de periodistas de Más Nación, el ciclo conducido por Luis Majul.

“Es una gran alegría para mí llegar a esta pantalla –dice Trebucq-. Lo siento como un honor, un privilegio y por supuesto un gran paso adelante en mi carrera. Mi mirada no va a ser nueva, sino distinta, porque está totalmente identificada con la lógica del canal y del medio. Comparto esta mirada que es liberal en lo económico e institucionalista en lo político, apoyada en una sólida base republicana”.

El propósito de Trebucq es el mismo que viene caracterizando su presencia televisiva en los últimos años. “Quiero seguir sumando mi aporte a la batalla cultural que se está planteando en la Argentina”, afirma. Ahora se integra al equipo de LN+ en una franja horaria que le es desconocida. “Nunca me había tocado en la tele el horario de la tarde. Seguramente las agendas van a diferir un poco en relación con otros momentos del día, pero voy a tomarla con un alto contenido político, que es una de mis características”, agrega.

Esteban Trebucq se prepara para su debut en LN+, previsto para el próximo lunes Manuel Cascallar

Trebucq adopta de entrada una posición en el debate nacional de este tiempo que seguramente teñirá sus opiniones y comentarios en el programa que está a punto de iniciarse. “Creo que las causas de los grandes males de la Argentina no son económicas, sino culturales. Acá se discuten todo el tiempo temas que en cualquier lugar del mundo jamás se confrontarían. Los premios al teatro en Villa Carlos Paz se transforman de inmediato en un acto político y así todo lo demás. La agenda es volcánica mientras vivimos la peor catástrofe económica y cultural”, sostiene.

Dice que para enfrentar esa realidad es imperioso “tener la mente un poquito más abierta” y dejar de ver “como malas palabras” a la idea del mérito, al mercado y a la libre competencia. “Se habló toda la vida de que nos sobran riquezas culturales y que tenemos todos los climas, pero si a eso no le agregamos conocimiento vamos por seguir siendo pobres. Reconocer justamente esa condición, que somos pobres, es algo que todavía no aceptamos. En este contexto, desregular o no el precio de las prepagas es algo accesorio. Hoy ya dejó de ser noticia que te maten todos los días en cualquier lugar. Damos los muertos del día como si estuviésemos anunciando el pronóstico del tiempo. Todo eso es cultural y hay que revertirlo”, destaca.

Momento de quiebre

Para Trebucq, la Argentina “está en un momento de quiebre” en el que se hace imperioso combatir “la incultura, la inseguridad y la falta de educación”. Cree que la encrucijada de nuestro país no pasa por apoyar o no al presidente Javier Milei. “La pregunta que debemos hacernos es por qué expulsamos a quienes son capaces de dar trabajo. Esa frase de combatir al capital ya no resiste ningún tipo de análisis. Lo que votó la gente es muy sencillo: vivir tranquilos y con plata en el bolsillo”, afirma.

Trebucq está convencido de que la Argentina vive un tiempo de cambios que va más allá de la figura de Mlei. “Hay nuevas ideas, interpretaciones, miradas. Y por primera vez se ponen en tela de juicio tres principios que hasta ahora eran indiscutidos: la justicia social, la distribución de la riqueza y eso de que a partir de una necesidad siempre hay un derecho. Todo eso es lo que nos llevó a ser pobres y por eso empieza a estar en tela de juicio”, agrega.

🔷 Desde el 5 de febrero, sumate a nuestra programación con la mejor información en vivo.



📺 Por la pantalla de LN+. pic.twitter.com/h9h5xwvzK2 — La Nación Más (@lanacionmas) January 31, 2024

“La Argentina está construyendo un barco en el agua –sostiene Trebucq-. Eso es algo que nunca se hizo y por ese motivo cualquier conclusión que se haga ahora va a ser antojadiza . Estamos en el medio de una época de cambios y creo que se vienen cambios muy profundos en la Argentina. Hoy, por ejemplo, existe una nueva mirada sobre el rol del Estado. La inmensa mayoría de las cosas que nos hicieron creer hasta ahora que eran importantes al final resultaron irrelevantes. La corrección política y el falso progresismo nos llevaron a esta catástrofe. Hay que decir la verdad aunque incomode”.

A Trebucq el público que sigue la actualidad por TV lo reconoce de inmediato por sus opiniones, que suele volcar al aire con frases breves y contundentes como las que entrega a cada momento durante la entrevista. Pero al mismo tiempo defiende la primacía y el valor de los datos. “Si interpreto y opino es porque primero me apoyo en los datos. Esa es mi causa y mi ideología”, completa.

La nueva figura de LN+ inició su carrera televisiva de manera casi azarosa. Después de que se conociera desde las páginas de una publicación política platense una investigación con su firma que involucraba al ex gobernador bonaerense Daniel Scioli, la repercusión de ese trabajo lo llevó por primera vez en su vida a pisar un estudio de televisión. A partir de ese momento empezó la carrera de Trebucq en la pantalla, con etapas destacadas en las señales Crónica TV y América.

Trebucq llega a LN+ con su estilo llano para ocupar un lugar en la franja vespertina de la programación Manuel Cascallar

“Soy conductor de tele desde hace poco. Y periodista de toda la vida”, aclara. A los 15 años empezó a trabajar en radio y a los 17 entró en el diario Hoy, uno de los medios más conocidos de La Plata, la ciudad natal de Trebucq, al que ingresó como colaborador externo y dejó como jefe de Redacción. “El que no pasa por los medios gráficos no es periodista”, sostiene este platense genuino que vivió hasta el año pasado en City Bell antes de mudarse a la ciudad de Buenos Aires.

Desde la cuna se identificó con la casaca de Estudiantes y se reconoce orgullosamente como un custodio de la memoria del club pincharrata, del que es fanático: “Escribí un libro sobre la historia de Estudiantes, que nació de la revista partidaria más importante de la Argentina. Así lo reconoció en su momento Juan Pablo Varsky. Esa publicación se llamaba Animals, y ahí publicábamos los fascículos contando la historia del club. ¿El mejor futbolista que vi en mi vida? La Brujita Juan Sebastián Verón”.

Trebucq lee con atención y avidez las columnas de Carlos Pagni y Jorge Fernández Díaz en LA NACION. También se reconoce admirador de otros colegas como Gustavo Sierra y el fallecido Oscar Raúl Cardoso. Pero sus ídolos y referentes no son periodistas sino figuras del fútbol: Carlos Salvador Bilardo y Osvaldo Zubeldía. “¿Por qué? –justifica-. Porque en su momento fueron revolucionarios y marcaron una época. Y porque eran estudiosos y trabajadores, todo un ejemplo”.

Las razones de esa admiración incondicional quedaron a la vista cuando Trebucq recibió un premio Martín Fierro y contó cómo se inspiró en una anécdota protagonizada por Zubeldía: “Cuando era director técnico de Estudiantes llevó un día a sus talentosos jugadores a la estación del Roca. Los citó a las 6 de la mañana y les dijo: acá están los que trabajan de verdad. Siempre digo que el talento per se no alcanza. Y a los talentosos, el esfuerzo los hace mejores”.