En la noche de viernes de Genios de la Argentina , Marcelo Tinelli presentó varios duelos, entre los cuales se destacó uno que enfrentó a dos grupos de baile coordinado.

De esa manera, ShowMatch se convirtió en el ring en el que midieron sus fuerzas dos súper grupos, Docta Dance y Lotus Mega Crew, ambas bandas de numerosos integrantes dedicadas a presentar cronometradas coreografías de baile. Ambos se lucieron y demostraron un talento enorme en la pista, y el parejo nivel entre ambas agrupaciones puso en aprietos al jurado. Sosa arrancó asegurando: "Es una desgracia ser yo. Lo que acabo de ver es espectacular, las dos perfomance son espectaculares, tienen un oído perfecto chicos", y dicho eso votó a Docta Dance porque le gustó más la edición de las canciones. Lucía también reflexionó que era una decisión muy difícil, y destacó "las horas de ensayo que deben tener, pido un fuerte aplauso", y votó a Lotus. Joaquín destacó: "Ojalá los argentinos fuéramos tan sincronizados como ustedes", y le sumó un poroto a Docta, mientras que Lynch felicitó a todos y confesó: "Mi corazón está con Docta Dance".

Pero el momento más importante de esa noche no fue el del duelo, sino el de una inteligente reflexión por parte del bailarín director de Lotus. Al momento de retirarse, él le pidió a Tinelli el micrófono unos segundos y comentó: "Tuvimos una linda repercusión, nos llegaron mensajes muy lindos. También hay mensajes malos, pero yo quería decir que recibimos mensajes que decían que no había necesidad de ser tan gays ni de bailar como mujeres, más que nada por los hombres. Y yo quiero decirles que hay mucha necesidad hasta que esos comentarios dejen de existir. A nosotros nos gusta expresarnos de esa forma y bailar como personas. Así que nuestra propuesta era esa: mostrar algo bien gay para que no les guste".

Al momento de terminar de hablar, Tinelli, junto con el jurado del show, integrado por Patricia Sosa, Lucía y Joaquín Galán y Valeria Lynch, al igual que todo el público presente, aplaudieron de pie el mensaje del joven artista.