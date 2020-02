Ginette Reynal, sobre Gerardo Sofovich: "Todos los días se me insinuaba"

La actriz hizo una confesión en vivo sobre cómo era trabajar con Gerardo Sofovich Crédito: Captura de video

Ginnete Reynal estuvo como invitada en Incorrectas y sorprendió a todas las panelistas de Moria Casán al hablar sobre cómo fue formar parte de las producciones de Gerardo Sofovich. La actriz contó que en la época en que trabajó con el productor estaba muy naturalizado que los hombres hicieran comentarios sexuales diariamente. " Todos los días se me insinuaba", afirmó.

Todo comenzó cuando la conductora le preguntó a Reynal si alguna vez había vivido una situación de acoso en el medio televisivo: "Por suerte no. Gracias a Dios yo crecí en un matriarcado; éramos muchas mujeres en mi casa y me enseñaron desde muy chica a decir que 'no' y a entrenar mi sexto sentido".

Luego la actriz detalló que desde muy pequeña tuvo que aprender a manejar momentos incómodos: "Cuando tenía 8 años una vez fui a jugar a las escondidas con mis primos en el campo, todos teníamos edades parecidas; y cuando ellos se fueron a esconder y yo me quedé sola, se me acercó un peón que era mucho más grande que yo y me quiso besar. Yo salí corriendo inmediatamente y me pude escapar".

Reynal aseguró que aquella experiencia traumática la hizo mantenerse siempre atenta y desde ese momento suele reaccionar rápido ante cualquier síntoma de acoso: "A veces no alcanza con estar alerta, pero es importante tener intuición. Me sirvió cuando tenía 20 años, que me tocó trabajar con Sofovich y aprendí a manejar las cosas muy fuertes que me decía todos los días".

Casán coincidió con su invitada, y agregó: "En esa época era así, los hombres decían cosas todo el tiempo, cosas subidas de tono. Era tan normal como que te invitaran a tomar mate". En este sentido, Reynal aseguró que todos los días Sofovich le hacía comentarios sexuales y que pudo calmar las aguas cuando le dijo: "Ay, Gerardo, para mí sos como un padre".