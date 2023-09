escuchar

Got Talent Argentina avanza semana a semana. El concurso de talentos conducido por Lizy Tagliani, y con un jurado integrado por Florencia Peña, Abel Pintos, La Joaqui y Emir Abdul Gani, contó con varios números durante la noche del domingo, pero hubo una que resaltó con peso propio.

El primer participante de la noche fue Mauro Comisso, que contó que tiene su proyecto solista, y decidió ir solo con su guitarra porque pensó que habría “muchos cantantes”. Y luego de interpretar varias melodías muy reconocibles, Pintos le dijo: “Lo primero que siento, es que sos un cantante que puede hacer buenos solos de guitarra, que es muy distinto a ser un guitarrista. Al principio pensé que ibas a apuntar a decir ‘miren qué buen guitarrista que soy’, sin embargo después entendí que estabas buscando tu propia versión. Y esa propia versión me parece una búsqueda valiente, pero siento que no estuvo del todo bien lograda, aunque también es cierto que el pifiar no significa que no tengas el talento. Demostraste que llevás el rock con vos”. Florencia Peña destacó que se notaba que él llevaba el rock encima. Finalmente llegó la instancia de la votación, y los especialistas decidieron aprobarlo, para verlo en la siguiente etapa.

A continuación, un grupo de niños y niña subieron al escenario, con los uniformes que llevaban los prisioneros de los campos de concentración nazis. Ante la perpleja mirada de los especialistas, una de las integrantes del grupo explicó: “Somos la escuela de danzas AB, y presentamos una coreografía basada en hechos reales. Estamos vestidas así porque nuestra coreo está basada en la Segunda Guerra Mundial, y trata sobre el genocidio judío. Muchas de nosotras tenemos familiares que pasaron por esta situación, y elegimos tratar este tema como forma de homenaje”.

Luego de un número ejecutado de manera impactante, el jurado no pudo contener los elogios. Al hablar, La Joaqui aseguró: “Me pareció espectacular. Es muy responsable cargar con semejantes heridas y transmitirlas en la televisión abierta. Los felicito, son muy especiales”. A continuación, Emir destacó: “Lo único que no me gustó, fue que hay que trabajar mucho la acción en el movimiento de algunos, porque algunos estaban contando la historia y otros no tanto. Pero la propuesta coreográfica es increíble”. Dicho eso, Abel concluyó: “Me parece que Alexia, su coreógrafa, tomó un riesgo muy grande. Lo hizo con enorme responsabilidad, la temática es tan delicada para la humanidad toda, y es un riesgo muy grande contarlo a través de niños, como son ustedes. Fue implacable la energía con que lo hicieron”. Como era de esperar, el grupo pasó de ronda.

Uno de los números más originales de la velada fue el propuesto por Agustín Bálsamo, un joven capaz de contar la cantidad de letras en cualquier palabra u oración. De esa manera, el muchacho le pidió a los jurados que escribieran oraciones, para adivinar en el acto la cantidad de letras. Inicialmente los especialistas no parecían sintonizar demasiado con ese talento, especialmente Abel Pintos, que le pidió que adivine la cantidad de letras en la frase “¿hasta cuándo vamos a seguir?”. Pero la situación se dio vuelta, y la sorpresa fue mayor cuando el jurado comenzó a cambiar de parecer, y le dieron el voto positivo para que Agustín siguiera de etapa.

Embarazada de tres meses, Michelle Bracamonte hizo una presentación de danza arabesca, y aunque Pintos aseguró que hubo algo que lo “cautivó”, el jurado no terminó de encontrar el rasgo distintivo en esa propuesta. En la devolución, Flor Peña comentó: “Te sentí totalmente contenida, lo entendí porque es una danza donde el vientre toma mucha preponderancia, pero justamente esta danza requiere de ese movimiento. Me gustaría conocerte bailando cuando hayas tenido a tu varón, porque seguramente seas una hermosa bailarina árabe”.

