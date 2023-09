escuchar

Aún antes de comenzar, la 80a edición del Festival de Cine de Venecia ya estaba rodeada de rumores y conflictos más relacionados con los personajes invitados que con las películas que fueran a presentar. Y ahora, hasta una actividad por fuera de la Mostra, aunque relacionada con el mundo del espectáculo, volvió a ensombrecer la marcha del festival: el actor español Gabriel Guevara, protagonista de la exitosa película Culpa mía -que está entre los films más vistos de Amazon Prime Video desde su estreno a principios de junio-, fue arrestado ayer, a su llegada a la ciudad italiana, como resultado de un pedido de captura internacional emitido por un supuesto cargo de agresión sexual cometido en Francia.

Las autoridades del festival aclararon rápidamente que la presencia en la ciudad del actor que interpretó a Nick en el film para adolescentes, no tenía relación con la muestra cinematográfica. Guevara, de 22 años, estaba allí para recibir un premio de The Filming Italy Best Movie, una asociación que aprovecha la celebración del festival para otorgar reconocimientos a producciones italianas e internacionales seleccionadas por un jurado compuesto por destacados nombres de la industria del cine italiana. Ayer, el propio Guevara celebró su llegada a Venecia a través de un posteo desde su perfil de Instagram que cuenta con más de seis millones de seguidores.

No se conocen los detalles sobre la denuncia que pesa sobre el actor salvo que se trataría de una acusación realizada en la justicia francesa, patria de la madre del joven actor que ya estaba en plena filmación de la segunda y tercera parte de la saga Culpa mía, un suceso para la plataforma de streaming, adaptada de las novelas escritas por la argentina Mercedes Ron. Aunque el festival de Venecia se deslindó rápidamente de todo lo relacionado con la presencia de Guevara en la ciudad, lo cierto es que la noticia de su arresto por supuesto abuso sexual fue reportada por todos los medios internacionales que se ocupan de cubrir el encuentro cinematográfico, que antes de este incidente ya marchaba rodeado de polémicas y protestas.

Venecia amaneció este domingo con pintadas de protesta en contra de la presencia de Woody Allen y Roman Polanski en el festival Marc Piasecki - Getty Images Europe

El hecho de que la huelga conjunta de los sindicatos de guionistas y actores de los Estados Unidos provocara una baja asistencia de las grandes estrellas con la consecuencia de tener alfombras rojas casi desiertas de artistas de Hollywood y, por ende, una escasez de esas imágenes glamorosas de ellos paseando por los canales venecianos que circulan por todo el mundo, puso aún más en evidencia la polémica decisión del festival de programar el estreno de las películas de Woody Allen, Luc Besson y Roman Polanski, tres realizadores acusados de acoso y abuso sexual. Y, si bien, los dos primeros fueron absueltos por la justicia, lo cierto es que su presencia en la muestra agitó las aguas. Así, esta mañana, en los alrededores de la sala principal del festival aparecieron pintadas escritas en inglés, italiano y francés con leyendas como “isla de violadores”, “que no haya León de Oro para acosadores”, “cine sexista/respuesta feminista” y otras específicamente dirigidas a Polanski (“Polanski buscado”) y Allen (”Coupe de Chance: la justicia no hace su trabajo”).

El film de Besson, Dogman, se presentó el viernes mientras que The Palace de Polanski, se exhibió anoche como parte de la competencia oficial. Coup de Chance, la película que Allen rodó en Francia con equipo y elenco franceses, se estrenará fuera de competencia mañana, seguida por una conferencia de prensa en la que está confirmada la presencia del director, que ya llegó a la ciudad. Esto podría generar más protestas en los próximos días, algo para lo que el director del festival, Alberto Barbera, dijo estar preparado: “Soy de los que opinan que hay que distinguir entre las responsabilidades del individuo y las del artista. Soy el director de un festival, no un juez. Lo que me toca juzgar es la calidad artística de los films. Y desde esa perspectiva no veo por qué no debería invitar a la película de Polanski a Venecia”.