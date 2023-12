escuchar

Este miércoles llegó la primera gala de nominación de la nueva edición de Gran Hermano. “Hoy se empieza a jugar fuerte”, adelantó Santiago Del Moro y no era para menos: en menos de 24 horas de encierro, Juliana Scaglione realizó la nominación espontánea .

El programa comenzó con un clip que dio cuenta del clima que se vive en la casa. En principio, un nutrido grupo de varones -entre los que se encontraban Nicolás Grosman, Martín Ku, Emmanuel Vich y Joel Ojeda- analizaron el juego de sus compañeros, sin nombrarlos. “ Creo que hay que votar a la gente mala onda ”, sugirió Emmanuel. Después, Nicolás le aseguró a la uruguaya que cuatro participantes ya están jugando fuerte, y mencionó a Isabel De Negri y Denisse González.

Luego, las imágenes mostraron a Juliana explicándole a Emmanuel que muchos ven a sus contrincantes como si se tratara de una familia, con una mamá, un papá y hermanos. “Muchos necesitan afecto y van a ir a buscarlo donde se lo den. Hay personas que son buenas, pero no benefician al grupo; esos van a ser votados” , aventuró.

Inmediatamente después, emitieron un clip con la reacción de Catalina Gorostidi, la pediatra “botinera”, ante el ingreso de Sabrina Cortez, la mendocina que entró a la casa el martes junto con Bautista Masci: “Estoy re enojada. Cualquiera puede entrar a la casa, eso no es un problema”, comenzó explicando en el confesionario, como si fuera ella quien pone las reglas. Y continuó: ¡Otra cosa es que lleguen estos dos de la nada y se pongan a hacer el juego!”. La participante, que en su clip de presentación se ufanó de haber estado con todos los jugadores de Talleres y Belgrano de Córdoba, además de “un campeón del mundo”, se refería a la primera prueba de liderazgo que se produjo el martes por la noche y que terminó ganando Sabrina.

“¡No me parece justo! ¡Me parece todo súper injusto”, siguió quejándose. Gran Hermano, entonces, le explicó que al igual que el resto, los recién llegados habían realizado la prueba de clasificación y habían obtenido un tiempo mejor al de muchos de sus compañeros, ella incluida, y que por eso formaron parte del grupo de 10 personas que finalmente disputó el liderazgo. En pleno ataque de llanto, la pediatra vociferó: “ ¡No la puedo caretear como los demás! Yo soy así ”.

Juliana también tuvo una reacción similar. ”Básicamente, para ganarme a mí tenés que ser triple doble de riesgo. No es que no me gusta perder, pero cuando intuyo que algo no es correcto, me gusta hablarlo”, le dijo, desafiante, a Gran Hermano. Y continuó con una frase tan polémica como mentirosa: “ La prueba de líder la gané yo, básicamente, si no hubiese entrado esa persona. La prueba de líder es mía. Esa es mi percepción, yo solo quiero contártela . No está bueno. Te deja un gusto medio agrio”.

Luego, tuvo un entredicho con Williams, cuando el más joven de la casa la vio mal y le fue a preguntar si necesitaba algo. “No estoy enojada, estoy contenta porque tengo los ojos abiertos. Tengo el tercer ojo del cerebro”, aseguró luego. Por último, se la mostró volviendo al confesionario, amenazando con abandonar el programa.

La primera en nominar fue, justamente, una de las “enojadas”, Catalina. Allí, sin rodeos, expresó: “Mis primeros dos votos son para Hernán Ontivero, más que nada porque no logré tener gran afinidad con él en estos primeros momentos, y por ahí no me gustan tanto los comentarios medio zarpados que hace. Y el segundo es por descarte, lo cambié muchas veces. Es para Nicolás Grosman porque es una de las personas con las que menos hablé”.

Bautista fue el segundo en votar. “Voy a darle dos votos a Juliana porque vi que mucha gente se le acercó cuando parecía que no la estaba pasando bien para preguntarle cómo estaba y su respuesta fue un poco mala onda. A una buena acción de los demás, responder así no me parece muy copado”, fundamentó. Y continuó: “El segundo voto se lo voy a tener que meter a Cata, porque es la única persona con la que tuve algo: me corrió de la balanza y sé que después se fue medio enojada”.

Isabel, en tanto, indicó: “Le voy a dar dos votos a Zoe [Bogach] porque está de vacaciones, no ayuda en nada. Es divina, muy fresca, pero me parece que tiene que ser un poco más colaboradora. El segundo voto es para Juliana, porque ella no quiere estar en la casa”.

Desde el martes se sabe que Juliana realizó la nominación espontánea, pero este miércoles se reveló a quién: “Le di los primeros tres votos a Denisse porque el primer día vio al confesionario e intuí que había venido a hacer la espontánea. Y hay actitudes que tiene ella conmigo, como una especie de mandona. El segundo voto es para Zoe. Es una chica divina, pero es la más débil de la casa, en el sentido de que es muy dulce y no creo que venga a jugar sino a divertirse. Cuando todos dijimos qué veníamos a buscar a la casa, ella dijo que no tenía ni idea, que venía a divertirse. Entonces, en base a jugar, yo le doy esos dos puntitos porque vino a divertirse, no a jugar”. Y se justificó: “Hubiera ido por los varones, pero en este caso preferí ir por alguien muy fuerte, que la detecté en el momento”.

Llegó luego el turno de Federico “Manzana” Farías. “Mis primeros dos votos son para Catalina, porque me sorprendió su actitud a la hora de perder una competencia. Creo que no es la manera de reaccionar ni de tratar a los demás. Creó una situación muy tensa y creo que más allá de perder o ganar, si perdés tenés que saber controlarte porque puede traer problemas, sobre todo en la convivencia”, fundamentó el cantante. Y siguió: “El otro voto va a ser para Juliana, porque también tiene que ver con la convivencia, porque está mal guardarse las cosas que son para todos”. Más tarde, otro de los participantes señalaría que Juliana había escondido un paquete de yerba para no tener que compartirlo con nadie.

“Mis primeros dos votos son para Juliana”, reveló Lisandro Navarro. Y explicó: “No me gustaron algunas actitudes que tuvo. Intenté acercarme a hablar por cosas que vi que le estaban pasando a ella y no me encontré con la mejor recepción”. Con respecto a su segundo nominado, indicó: “Es Zoe. Quizá fue la persona con la que menos hablé hasta ahora”.

Rosina Beltrán, a su vez, expresó: “Los primeros dos votos son para una persona que siento que entre ayer y hoy no la estuvo pasando muy bien y se quiere ir de la casa. Es más, ella pidió que la nominemos. Es Juliana. Y el segundo voto es para Axel [Klekaylo], porque me gustaría conocerlo más, pero no tuve mucho acercamiento estos días”.

Martín Ku también votó a Zoe, por ser la persona con la que menos interactuó, y a Carla [De Stefano] por el mismo motivo. Florencia Cabrera, en cambio, le dio dos votos a Emmanuel “por una cuestión de estrategia”. “Siento que puede ser una persona muy fuerte dentro de la casa”, indicó. El segundo voto fue por afinidad. “Es para Williams [López] porque prácticamente no entablé ni una conversación con él”.

Luego le tocó nominar a Joel Ojeda, que también eligió en primer lugar a Juliana. “Se robó la yerba hoy y es lo único que no puede faltar en la casa, para mí, Me pareció una actitud rara”, justificó. “Tal vez me equivoque, porque estamos hace poquito tiempo, pero Hernán me parece un buen tipo, pero cuenta anécdotas que no sé si están bien y me incomodan”.

“Mis primeros dos votos son para Hernán porque no tengo nada en común con él y el otro voto es para Axel, por el mismo motivo”, coincidió Carla Di Stéfano. Williams, a su vez, eligió en primer lugar a Isabel por falta de trato y en segundo lugar a Juliana por el cruce que tuvieron la noche anterior.

“Fue difícil pensarlo porque no conozco a nadie pero tengo que guiarme por quiénes son con los que hablé más y con quiénes me llevo mejor”, señaló Zoe. “Voy a nominar primero a Williams y en segundo lugar a Axel, por afinidad”. Emmanuel, a su turno, nominó primero a Juliana. “No me gusta la agresividad que tiene con mis compañeros y conmigo”, indicó. Su segundo voto fue para Hernán. “No me gustan los chistes que hace con enfermedades, no son de mi agrado”, fundamentó.

Denisse, a su vez, afirmó: “Mis primeros dos votos son para Juliana. Los motivos son de afinidad: siento que es una de las chicas con la que menos pude llegar a conectar. El segundo voto es para Lisandro, porque nos acercamos muy poco en estos dos días”. Alan Simone coincidió, en parte: “Voto en primer lugar a Zoe porque es con la que menos afinidad tengo y, en segundo, a Juliana porque tuvo algunas actitudes que no me gustaron”.

Sabrina, la última en ingresar y líder de la semana, explicó: “En primer lugar, voto a Juliana porque es con la que menos cómoda me sentí. No me gustaron sus planteos de ayer ni me gusta su actitud. La segunda es Catalina. De ella solo puedo remarcar lo mal que me hizo sentir ayer cuando pasó lo de la prueba”.

“Quiero votar a Carla, porque es con la que no interactué nada, y a Juliana, porque actitudes no muy buenas con mis compañeros”, fundamento, a su turno, Axel. Lucía Alcántara, en tanto, se inclinó en primer término por Denisse y en segundo por Florencia [Cabrera], por afinidad. Después, Hernán afirmó: “El primero se lo pongo a Catalina, porque está más desubicada que pollito con medias. Y el segundo se lo doy a Juliana, por lo mismo”.

Al pasar por el confesionario, Agostina Spinelli indicó: “Es difícil, porque no los conozco bien, pero me voy a llevar por afinidad. Los primeros dos votos se los voy a dar a Lucía , porque en estos tres días intenté entablar conversaciones, pero siento que me aparta. No hay conexión. Y en segundo lugar, a Isabel, porque me molestan las actitudes que tiene con respecto a la comida. Creo que todos tenemos el mismo derecho”.

Por último, Nicolás explicó: “Voy a darle dos votos a Juliana, porque es de las chicas con la que menos feeling tuve, con la que menos confianza se generó y la que creo que es la que menos se pudo adaptar. Y le voy a dar un voto a Hernán por una cuestión de confianza”.

De esta manera, la placa quedó conformada de la siguiente manera: Juliana (24), Zoe (9), Hernán (7) y Catalina (6). Luego de que Del Moro les comunicara a los participantes el resultado, se armó un gran escándalo en la casa: Juliana estalló contra sus compañeros.

“Acepten a las personas como son. Ustedes tienen una personalidad y yo tengo otra. Si yo quiero caminar, hacer chistes y hablar p... es mi micrófono. Cada uno vino acá por algo. Yo vine a c... de risa de mí de como soy de personalidad. Dejen de decirme: ‘Juli, basta, Furia, pará'. Porque más me dicen eso, más ganas de irme me dan ”, indicó primero, ante la mirada atónita de sus compañeros de encierro.

Y remató: “¿Saben qué? Yo mi vida la vivo como quiero. Y la vivo hace años. Ustedes se van a quedar acá adentro, literal. Yo ya sé lo que va a pasar conmigo, lo sé, porque me pasa en la vida en general. A mí la gente siempre me señala, me apunta con un dedo. Listo. Relajen, Si no quiero que me abracen no me abracen. Si no quiero que me toquen, no me toquen ”, continuó, enojada.

Su reacción, como era de esperarse, no pasó inadvertida para el resto, que sintió su discurso como un reto innecesario.

Sin embargo, no todo está dicho: el jueves, Sabrina debe sacar a uno de ellos de la placa y enviar a otro jugador en su lugar.

