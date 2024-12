Gran Hermano 2025: la primera placa dejó en evidencia las divisiones y los enfrentamientos que se vivieron en los primeros días

Este miércoles, 20 de los 24 participantes de la nueva edición de Gran Hermano pasaron por primera vez por el confesionario para nominar a dos compañeros para que abandonen la casa. Petrona Jerez, Sandra Priore, Jenifer Lauría y Delfina De Lellis fueron despojadas de ese derecho por el ganador de la primera prueba de liderazgo, el uruguayo Santiago Algorta, que fundamentó su decisión diciendo que “son personas a las que les falta un poco más de tiempo para votar bien”.

Por supuesto que esa decisión no fue bien recibida por las aludidas, pero también fue cuestionada por otros participantes que consideraron que su estrategia, además de machista, tuvo que ver con cierta cobardía. La situación, este miércoles, se volvió más compleja: Gran Hermano decidió que las cuatro mujeres que perdieron la posibilidad de votar, esperen en el jardín mientras sus compañeros ejercían su derecho.

A medida que los participantes fueron pasando por el confesionario, comenzaron a quedar en evidencia los distintos grupos de se fueron armando por cuestiones de afinidad que tienen que ver con la condición social, el rango etario o, incluso, el género . El primero en nominar fue el mendocino Sebastián Bello, a quien la producción apodó “Bambi”. “Mis primeros dos votos son para Luciana porque no he podido tener mucha conexión con ella. La he tratado de integrar, pero ella no pone mucho de su lado. El otro es Carlos, por afinidad, porque no he tenido mucha charla con él”, fundamentó.

Luego llegó el turno de la platense Martina Pereyra, que desde la primera hora se muestra muy cerca de Delfina, Lourdes Cicarone, Luz Tito y Chiara Mancuso. En su caso, no se anduvo con rodeos: “Mi primer voto es para Ulises porque siento que es el más falso de la casa. Además, tira comentarios que no me gustan mucho y su manera de decir las cosas, tampoco. Y el segundo voto es para Carlos porque la única persona con la que no crucé ni una palabra”.

El aludido, el cordobés Ulises Apóstolo, a su vez, indicó: “Mis primeros dos votos son para Petrona, siento que su personalidad es simpática, pero no es lo suficientemente franca. No sé cómo se verá afuera, pero dentro de la casa no tiene un accionar sincero. Es una pose. Y el otro es para Delfina, no tengo afinidad con ella y creo que no la van a nominar”.

La siguiente en pasar por el confesionario fue Andrea Lázaro, del barrio porteño de San Cristóbal, que no sorprendió con sus votos, porque desde su entrada a la casa pasa más tiempo con los chicos. En su caso, la intuición le falló: “En primer lugar, a Martina, porque no conectamos, no tenemos diálogo y siento que me puede llegar a nominar a mí. Intuición. Y el otro, Delfina, por lo mismo”.

El correntino Juan Pablo de Vigili no fue tan claro ni tan conciso. El participante, que pasó casi inadvertido durante sus primeras horas de encierro, salvo cuando se quebró y les contó a sus compañeros su versión sobre las acusaciones de fraude que pesan en su contra y sus pensamientos suicidas por haber sido, según él, estafado, indicó: “De más está decir que esta semana, obviamente, se hace más difícil. Tengo dos personas y un motivo doble. Primero, estoy buscando perfiles diferentes para ver un poco, leer, entender del otro lado cómo se está viendo esto. Por eso, necesito orientarme de qué es lo que está esperando la gente, lo que está leyendo entre líneas o viendo. (...) Eso va a tocar a alguien que si es por una cuestión de afinidad no hubiera elegido, pero bueno, es un juego y lo tengo claro”, se enredó, antes de anunciar que le daba dos votos a Luciana y un voto a Lourdes.

Llegó el turno, luego, de una de las protagonistas durante las primeras horas en la casa, Keila Sosa. “Los dos primeros puntos son para Carlos, que es con el que menos hablé y el segundo para Gustavo”, se equivocó, queriendo nombrar a Giuliano. “Son los dos con los que menos conecté”, indicó.

Después pasó uno de los más chicos de la casa, Luca Figurelli, de Berazategui. “En los dos casos es por afinidad porque no tuve mucho tiempo de conocerlos. Dos votos para Keila y el otro para Carlos”.

“Dos votos para Ulises, porque me llevo mucho con las vibras y las energías, y hay algo que no me cierra, y el otro para Juan Pablo, porque no sé si me va mucho su energía. Mucha charla y me duermo. Me pasa eso”, devolvió, luego, gentilezas, la marplatense Lourdes.

El más grande de la casa, Carlos Tocco, de Ituzaingó, tuvo que ayudarse con la placa en la que figuran los 24 participantes porque no se acordaba los nombres de las personas que quería nominar. “¿A dónde está? A Delfina. No tengo feeling con ella, es la persona con la que menos hablé dentro de la casa. Incluso hoy a la tarde se hizo un juego, estábamos hablando y comentó que si tuviera que elegir a alguien para que se fuera me elegiría a mí por la diferencia de edad. Y la otra sería Luciana, porque no habla. La noto muy cerrada”.

La hija del futbolista Alejandro Mancuso, Chiara, indicó en su paso por el confesionario: “Le doy dos votos a Luz porque no sé si es un personaje o se hace. No me cierra porque no la entiendo y no me cae como se maneja. Y el otro se lo voy a dar a Candela porque es con la que menos hablé”.

El peruano Renato Rossini, en su turno, señaló: “¡Uh! ¡Es la primera vez que veo mi foto! Siento que hemos logrado una fraternidad terrible en esta casa, la vibra es increíble con todos. Le he agarrado mucho cariño a la gran mayoría, pero esto es un juego y voy a votar por la gente que siento que le ha metido menos ganas: dos votos para Luciana y uno para Lourdes”.

El rockero “ochentoso” Ezequiel Ois, por su parte, explicó: “Voto en primer lugar a Delfina porque no logro entenderla muy bien. Me suena un poquito ortiva. Y el otro es para Lourdes, porque no tengo nada en contra de ella, pero no pude generar afinidad”.

“El primero es para Sandra porque no logro descifrarla muy bien y siento que me puede perjudicar en el futuro. Tengo esa sensación. El segundo, por descarte: Martina, porque no la conozco mucho”, fundamentó en su paso por el confesionario el terraplanista porteño Claudio Di Lorenzo.

Sofía “Sopa” Buscio también le dio dos puntos a Delfina. “Es por estrategia de descontracturar grupos para ver cómo se desarrolla con base en eso. Y el segundo es para Renato porque es un amoroso, pero no conecté tanto”, afirmó.

El líder semanal, en tanto, declaró: “Tengo mucha responsabilidad por el liderazgo y tengo que votar bien. La persona que quiero que esté en placa la voy a poder definir mañana, así que no voy a gastar dos votos en eso. Voy a ir por personas que entraron a la casa con todo pensado, con un personaje y no se mostraron desde el primer momento como tan auténticos. Los veo muy pendientes del afuera. Quiero verlos en placa para ver cómo reaccionan y si sale la verdadera versión de ellos. Mis votos son para Ulises y Jenifer”.

La santacruceña Luciana Martínez, que entró a la casa sin que su madre supiera que es transexual, expresó: “Dos votos para el señor Carlos porque es una persona que ya está bastante realizada, por todo lo que tiene y por lo que cuenta. Me parece que le puede dar la oportunidad a otra persona. Y el otro voto es para Martina porque me cae hermoso, es una princesa, pero estos días la vi muy pachorra, no colaboró mucho. Vive detrás de su grupo y no hace mucho”.

“Muchos motivos no tengo. Son simples los que voy a dar. Por motivos de convivencia en la pieza, mis dos votos son para Carlos y un voto para Petrona”, señaló el santafesino Giuliano Vaschetto.

Luz Tito, de Jujuy, nominó a Jenifer. “No me gustó cómo contestó hace un rato, cuando se adueñó de uno de los asientos del sillón cuando se lo habíamos guardado para una compañera, y no me gustó cómo contestó, provocando”. El segundo voto fue para Chiara porque es con la persona con la que menos habló.

La anteúltima en pasar por el confesionario fue La oriunda de Villa Luzuriago, Candela Campos, nominó también en primer lugar a Chiara “por temas de convivencia” y en segundo lugar a Delfina “por afinidad”.

El encargado de definir la placa fue Brian Alberto, el vendedor ambulante de San Miguel. “Muchísimas gracias por recibirme en tu casa. Iba a nominar de otra manera, pero me mandé una cagadita... Recién arranco y un tropezón no es caída. Le doy dos votos a Luz y uno a Delfina, por un juego donde se las vio tibias y quiero ver qué pasa si están en placa”.

De esta manera, la placa quedó conformada por Delfina (10 votos), Carlos (9), Luciana (7) y Ulises (6). La reacción de los nominados fue dispar: mientras Luciana y Ulises recibieron la noticia con una sonrisa, Carlos no pudo evitar su sorpresa y Delfina su enojo que, con el correr de los minutos, se transformó en llanto . El líder de la semana, de todos modos, ejercerá este jueves la potestad de quitar a uno de ellos de placa y agregar a otro participante que no fue nominado.

