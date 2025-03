Quién ganó el auto 0km en Gran Hermano

Llegó uno de los momentos más esperados por los concursantes de Gran Hermano 2025 (Telefe). Después de una serie de intentos y con la llave 186, Ulises Apóstolo se ganó el auto 0km, el mismo que le otorgó el liderazgo de la semana y otros beneficios.

Ulises ganó el 0 KM (Foto: Captura TV)

“186 fue el número. Ulises, este aplauso es para vos. Te felicito”, le dijo Santiago del Moro, conductor del ciclo, mientras todos bailaban al ritmo de “Soy cordobés”, de Rodrigo Bueno.

En ese sentido, es importante señalar que solo los “originales”, es decir, quienes están en esta edición desde el primer día, fueron quienes pudieron competir para poder llevarse el Renault Kwid blanco a su casa.

Una vez iniciada la competencia, que empezó este martes y finalizó un día después, se sorteó el orden en que pasarían a retirar las llaver. Comenzó Martina, siguió Luciana, luego Devi, Katia, Tato, Sandra, Ulises, Luz, Chiara y Lourdes. Luego de varias pasadas y mucha selección de llaves fallidas, finalmente el cordobés pudo encender el motor.

Minutos más tarde, el ganador se dirigió al stream y agradeció al afuera. “Muchas gracias, no me siento merecedor de este premio. Estoy muy feliz”, expresó. Además, señaló que el auto no solo se utilizará para “andar” sino también para “hacer alguna obra linda y solidaria para Córdoba”.

Se abrió la votación para que vuelvan dos exparticipantes a Gran Hermano

Tal como lo anunció el conductor luego de la gala del lunes 3 de marzo, los televidentes ya pueden votar para que se ponga en marcha el conocido Golden Ticket.

¿Qué es el Golden Ticket? Gran Hermano

Se trata de una entrada especial que concierne a los exintegrantes de la casa más famosa del país de las últimas tres ediciones. Se anotaron 32 exhermanitos, entre los que se encuentran jugadores como Juliana Scaglione, Emmanuel Vich, Rosina Beltrán, Claudio Di Lorenzo y Martina Stewart Usher, entre otros.

Cabe destacar que este miércoles 5 de marzo, Paisa, Carlos, Damcer, Cande, Saif y Sopa fueron eliminados de la placa debido a que obtuvieron menos votos, por lo tanto, no tendrán oportunidad de reincorporarse al juego.

Cómo votar en Gran Hermano cada semana

Quienes quieran votar en Gran Hermano, siempre que la placa de nominados sea negativa, deberán seguir los siguientes pasos:

Enviar un mensaje de texto al número 9009 con la referencia “GH” y esperar la respuesta automática que arroja el sistema.

con la referencia y esperar la respuesta automática que arroja el sistema. Una vez recibido el mensaje, si la votación es positiva, hay que indicar el nombre del participante que se busca que quede en el reality . Aquí es importante colocar el nombre completo, sin apodos ni diminutivos. En cambio, si el voto es negativo, hay que indicar el nombre del participante que se busca que abandone el programa.

que se busca que quede en el . Aquí es importante colocar el nombre completo, sin apodos ni diminutivos. En cambio, si el voto es negativo, hay que indicar el nombre del participante que se busca que abandone el programa. Para completar la votación es necesario realizar un paso adicional. El sistema emite la siguiente leyenda: “¡Muy bien! Ahora, para registrar tu voto en Gran Hermano , respondé este mensaje con la palabra ‘SI´ ”.

, respondé este mensaje con la palabra ”. Una vez enviada la palabra, el voto queda registrado.