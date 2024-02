escuchar

Hay mucha ansiedad de cara al repechaje. Gran Hermano avanza y faltan muy pocos días para que regresen varios de los que fueron eliminados de la casa. Y en La noche de los ex, todos los expulsados estuvieron presentes y le contaron a los fans del show cuáles serán sus maniobras en caso de contar con el apoyo del público para entrar nuevamente al juego.

Santiago del Moro pronto anunciará quiénes son los beneficiados por el repechaje Captura

El conductor, Roberto Funes Ugarte, le dio la posibilidad a todos los eliminados de explicar sus futuras estrategias y la primera en hablar fue Denisse González, que aseguró: “En particular yo ya dije que quiero sacar al Chino del aura del Licha. Y si entra Catalina, tengo alianza, tenemos un grupo que se llama Los Bro, y vamos a empezar a limpiar un poco la casa”. Por su parte, Sabrina Córtez explicó: “Quiero ingresar porque tenemos oro en mano, con toda la información del afuera. Jugaría con mucho beneficio, no entraría a jugar con nadie, ni hacer alianza. Y en este momento trataría de agarrar a Licha y traer al Chino para este lado”.

Los participantes de Gran Hermano que participarán en el repechaje Captura de TV

Alan Simone es otro de los participantes que busca incansablemente volver al juego y cuando le tocó hablar, él aseguró: “Yo no entraría ni a darle a Furia, ni a darle a Licha. Si vos querés entrar contra ellos, que son líderes, no durás ni una semana, todo lleva un proceso, entonces, ¿por qué no arrancar con sus amigos? Ellos no juegan ni hacen nada”. En su turno, Catalina Gorostidi sentenció: “No creo que Licha sea líder, la única líder es Furia y todos le tiene un cierto respeto que es lógico. Yo entraría porque es una oportunidad única, y creo que no jugué ni un diez por ciento de todo lo que tengo para dar, y no solo la parte impulsiva que es la que no me gustó. Yo voy a seguir siendo explosiva, pero de afuera vi insultos y cosas que no me gustaron y que hasta cambiaría para mi vida propia”.

Catalina Gorostidi es una de las eliminadas que más campaña hace por ingresar nuevamente a la casa Adrian Diaz Bernini

Muy seguro de su estrategia, Joel Ojeda subrayó: “Yo desde el minuto uno que entré en la casa fui un jugador neutral, fui un jugador que se paró a ver los bandos que se armaban y cada vez que nominé, fue un poquito para cada lado según lo que veía. Soy el único que quiso traccionar algo distinto , sacando el tema de los grupos. Soy un jugador que puede hacer y proponer algo distinto”. Por su parte, Lucía Maidana contó: “Yo salí hace una semana, tengo muy poca información pero lo que sé lo voy a usar. Yo estaba yendo contra Agos y Licha y quiero terminar ese juego. Se notaba que Licha empezó a molestar con sus actitudes y no es tan buen pibe como parece”.

Furia, en la mira de casi todos lo expulsados

Muy explosiva en su forma de analizar el reality, Isabel De Negri comentó: “Tengo que entrar para darle un poco de picante a la casa. Está como muy tranquila, demasiado pausada. Furia me nombró tanto tiempo porque quiere que yo entre”. Con mucho humor, Hernán Ontivero, que fue el primer expulsado, remató: “Yo quiero entrar porque quiero saber qué se siente, porque ni me acuerdo. Y se olvidaron de lo que es disfrutar, nadie se quiere divertir”. En una tónica muy distinta a la de sus compañeros, Axel Klekaylo apuntó: “Yo entraría para ganarme el amor de la gente, por lo buen chico que soy yo, ya que no me gusta hablar mal de nadie”. Williams López quiere venganza y por eso dijo: “Me quedaron picas ahí adentro con Licha. A mí me sacaron por una pavada desde el afuera. Y muchos dicen que Furia es líder, pero no es ninguna líder, es solo una buena jugadora”. En último lugar, Florencia Cabrera concluyó: “Esto no es Disney, son Los juegos del hambre. Hoy con toda la información que tenemos, hay que entrar a cortar cabezas, basta de hacer amistades”.

De esa manera, los expulsados de Gran Hermano se juegan el todo por el todo, con el objetivo de entrar nuevamente a la casa más popular de la televisión argentina.

