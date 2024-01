escuchar

Comienza una nueva semana en Gran Hermano, y Santiago del Moro sorprendió a los participantes con la reaparición de un viejo conocido. El conductor había adelantado algo de esto durante la gala del domingo, y algunos hermanitos pensaba que se trataba de la nominación fulminante. Pero nada más alejado de la realidad.

En medio de la gala del lunes, Manzana tomó a sus compañeros por sorpresa cuando les dijo: “He visto un teléfono”. Todos miraron al participante, pero nadie entendía a qué se refería, hasta que los jugadores se acercaron a uno de los rincones de la casa y efectivamente vieron al teléfono ubicado contra una pared. Como era de esperar, el entusiasmo se apoderó de todos, y la incógnita era cuál sería el posible beneficio de ese agregado. Y para despejar esas dudas, apareció en escena Santiago del Moro.

El conductor del reality convocó a todos los hermanitos al living, y allí les explicó: “Vengan todos. Volvió el teléfono rojo a Gran Hermano, fuerte el aplauso. El teléfono sonará en determinados momentos de esta noche, puede hacerlo en cualquier momento. Solo lo pueden levantar ahí, y van a escuchar mensajes de todo tipo, algunos serán beneficios, pero otros malos”.

Los jugadores no podían esconder su entusiasmo, mientras Del Moro detallaba: “Cada jugador podrá contestar el teléfono una sola vez. Si el teléfono suena más de cinco veces, y nadie se anima a contestar, habrá una severa sanción colectiva con todo el grupo. El teléfono rojo es un clásico de esta competencia, y puede contener un mensaje que puede ser malo, puede ser más o menos, excelente o descomunal. La comunicación la van a escuchar todos, porque va a salir por los parlantes. Chicos, puede ser cualquier cosa, obviamente que el dato le corresponde a quien levanta el tubo”.

Inmediatamente sonó el teléfono por primera vez, y fue Zoe quien corrió a responder la llamada, solo para recibir una pésima noticia, cuando la voz de Gran Hermano le anunció: “Estás nominada”. La jugadora no salía de su asombro, y eso estableció que ser el primero en recibir una llamada, no siempre puede ser motivo de festejo.

Una suerte muy opuesta corrió Juliana “Furia” Scaglione, que rauda se dirigió al teléfono rojo cuando sonó una segunda vez, y escuchó: “Ganaste la inmunidad”. La participante festejó de manera eufórica, sabiendo que logró en el acto garantizar su permanencia durante la próxima semana. De esa manera, el teléfono rojo llegó a Gran Hermano para sembrar el caos, en una casa en la que abundan las fricciones y diferencias.

Otro de los tramos más importantes de la noche, tuvo que ver con una sanción. Debido a que Furia llevó a cabo una espontánea, sobre la que previamente habló con algunas de sus aliadas, Gran Hermano decidió tomar cartas al respecto y anunció: “Quiero repasar algunas reglas que conciernen a la nominación espontánea. Como toda nominación, se trata de una acción secreta e individual que no puede ser comentada en la casa hasta la conformación de la placa”.

Furia escuchaba con evidente incomodidad las palabras del dueño de la casa, quien luego agregó: “Quien hace uso de la nominación espontánea tiene prohibido revelar previamente su intención de realizarla. Les comunico que alguien efectuó la nominación espontánea, sin embargo, como esa persona expresó anteriormente su propósito, he decidido anularla. Asimismo, esa persona ya no podrá volver a votar esta semana. Por lo tanto, informo que “a partir de este momento la nominación espontánea vuelve a estar habilitada”. Apenas terminó el comunicado, Carla no perdió ni un segundo y salió corriendo al confesionario, probablemente para concretar una nueva espontánea.

LA NACION

Temas Gran Hermano