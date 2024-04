Gran Hermano: en una noche de voto positivo, Damián fue el nuevo eliminado

Escuchar

Poco antes de las 22:15 de la noche, Santiago del Moro dio comienzo a una nueva gala de eliminación en Gran Hermano. Como es habitual, los nervios y las expectativas inundaban los ánimos entre los hermanitos que formaban parte de la placa de nominación, y que temían culminar la noche afuera de la casa. Esta vez, los nombres que estaban en zona de riesgo eran Emmanuel Vich, Coty Romero, Damián Moya, Juliana Scalgione, Paloma Méndez, Mauro Dalessio y Darío Martínez Corti. “¿Quién sale primero de placa?” arengaba el conductor, cuando se dirigió por primera vez al público, que empezó a vitorear los nombres de sus participantes favoritos.

Luego de reunir a los hermanitos en el living de la casa, Del Moro los saludó y les recordó cómo iba a sucederse la dinámica de la noche: “Les cuento como va a ser la movida de hoy, voy a ir sacando gente de placa, y el resto va a ir a hablar al confesionario. Recuerden que hoy el voto es positivo, así que en un ratito nos vemos con el resultado del público. Los veo bárbaros, pero por ahí un poco tensos”.

Dicho y hecho, al rato Santiago volvió a ponerse en contacto con los jugadores para informarles sobre los primeros resultados, y revelar quién era el primero de los nominados que salía de la placa. Y de esa manera, él anunció: “Quien sigue en competencia en esta semana de placa mixta, con el público que votó en positivo, ¡es Juliana!”.

Luego salió de placa Coty, ante la mirada de Furia, que no podía disimular su bronca al respecto (cabe destacar que para muchos de los jugadores, la llegada de esa participante, que formó parte de la edición anterior, generó un profundo malestar entre sus compañeros).

Más adelante, la voz de Gran Hermano convocó de a uno a todos los jugadores que seguían en la cuerda floja, y el primero en ir al confesionario fue Emma, que aseguró: “Primero que todo gracias a toda la gente que quiere que me quede en la casa. Siento que estoy dando todo de mí, y puedo llegar a dar más. Estoy muy agradecido de llegar hasta acá, hay días que la paso re bien, otro no, y espero que me sigan votando, ¡y a la final Emma! Los amo y muchas gracias”.

En segundo lugar, fue Damián el que tuvo la posibilidad de hablar con el público, y allí expresó: “Quiero agradecerme a mí por haberme aguantado tantas cosas, por haber pasado por tantos obstáculos, y hoy estoy disfrutando de esto. Después del nacimiento de mi hermana, esto es lo más hermoso que me pasó. Quiero decirle a la gente que me banca, que ojalá estén haciendo el aguante, y decirles que me den un voto de confianza, que soy una persona que no voy a defraudar, que todo lo hago con el corazón”. Luego llegó el turno de Paloma, que muy brevemente apuntó: “Tengo muchísimo para dar, estoy disfrutando mucho de la casa. Quiero agradecerle a toda la gente que me apoya y espero quedarme porque realmente es lo que quiero”

En su turno en el confesionario, Mauro reflexionó: “Le agradezco a mi familia, a mis amigos y a toda la gente que me apoya. Considero que fui uno de los jugadores nuevos que más aportó a la casa, siempre traté de ser lo más transparente posible, y confío en como soy yo acá adentro. Cada día estoy mejor, y acá es muy difícil lo que va pasando en el día a día. Sé que mucha gente me banca, otra gente no, pero siempre fui lo más genuino posible, y quiero quedarme porque puedo seguir haciendo cosas, y acá los chicos me quieren bastante”.

Por último Darío se mostró muy sereno, y en el confesionario aseguró: “Creo que básicamente me quiero quedar por los hechos, porque demostré que tengo ganas de seguir, le puse todo como para estar en las pruebas, y eso es lo que intenté decirle a la gente. Y llegué hasta acá, quiero seguir, quiero ver hasta dónde doy. Estoy mucho mejor que en el primer mes, entiendo mucho más el juego, y me gustaría este segundo mes transitarlo teniendo todas esas herramientas poder demostrar que puedo”.

Finalmente llegó la instancia de los anuncios. Mauro fue el primero de ese grupo en quedar afuera, y a él le siguió Emmanuel. De esa forma, Darío, Damián y Paloma estaban a un paso de quedar afuera, y fue Damián el menos elegido por el público, siendo así el nuevo eliminado del reality.

