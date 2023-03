Gran Hermano: la angustia de Nacho en el adiós a la Tora

escuchar

Volvieron las galas de eliminación: luego de un paréntesis de quince días en el que ingresaron los familiares, este domingo hubo un nueva expulsión. Esta vez estaban en placa Julieta, Lucila y Camila, tres jugadoras muy fuertes que cuentan con mucho apoyo del público. Y así avanzó una noche cargada de emoción, que culminó no solo con una salida, sino también con el adiós a Rodolfo, el padre de Nacho, y a Valentina, la hermana de Marcos.

El adiós a los familiares

La transmisión comenzó con un compilado del paso por la casa, de los mencionados Rodolfo y Valentina. Junto al resto de los otros parientes que también ingresaron al reality, ellos trajeron una energía renovada que le permitió a los jugadores tomar un respiro de la rutina del juego, y compartieron con sus familiares momentos de mucha emoción.

Poco antes de las 22:30, Santiago del Moro le recordó al público que esa misma noche, Rodolfo y Valentina iban a retirarse del juego, y que eso ya les había sido informado a los participantes. De ese modo, el conductor se dispuso a hablar con los invitados, y en ese momento les dijo: “Les quiero agradecer en nombre de la producción, porque han honrado la casa. Te lo digo a vos y a todos los familiares que estuvieron durante los últimos días. Pero todo termina, así que Rodo, agarrá tu valija, despedite de la casa y te esperamos”. Por su parte, el papá de Nacho comentó: “Lo pasé súper bien. Estoy muy contento, muy agradecido y muy feliz”.

“Con el permiso de GH, entramos en la casa” expresó Del Moro en otro tramo de la emisión, y de esa forma se puso en contacto con los jugadores, para comunicarles que era el momento de la salida de Valentina. Pero antes, el conductor mostró un sobre rojo, e informó: “A partir de hoy no hay más nominación fulminante, sigue habilitada solo la espontánea”. Luego saludó a la hermana de Marcos, y ella dijo: “La pasé increíble, estoy agradecida con los chicos, con la gente y la casa. Me voy feliz”. Y así ella fue la última de los familiares en despedirse, dándole un cierre a las visitas que recibieron los jugadores.

El momento del confesionario

Más adelante llegó la etapa en la que cada uno de los nominados cuenta con la posibilidad de hablarle al público. Gran Hermano primero llamó a Lucila, para que pudiera dirigirse al público y explicarle por qué quiere permanecer en el juego. Y en esa instancia la Tora aseguró: “Me costó mucho llegar hasta acá, soy esto que ven, soy lo más humana que existe, y siempre estoy tratando de hacer el bien para recibir lo mismo. Le pido a la gente que no me vote, y que me ayuden un poquito más”.

Luego fue el turno de Julieta, y la popular jugadora le dijo a sus fans: “Estoy nerviosa por la placa, pero en el sentido del juego me siento súper tranquila. Sé que lo di todo, no me quede con ganas de nada, hice todo lo que tenía ganas, y si miro para atrás y veo todo lo que pasó, no cambiaría nada. No me arrepiento de nada, ni de lo que dije ni de lo que hice. Ahora estoy entregada al universo y a la gente, me llevo muchísimas cosas de acá, y estoy muy feliz de haber vivido lo que viví”.

En tercer lugar fue Camila, que también pudo hablarle a los seguidores del ciclo, y a ellos les dijo: “Debo quedarme en la casa porque este es mi sueño, sabía que no iba a ser fácil llegar acá, pero lo logré y quiero llegar a la final. Ahora puedo disfrutar siendo yo misma, estoy en mi mejor momento no quiero irme, y quiero el apoyo de la gente porque acá soy feliz”.

Julieta la primera, y Lucila eliminada

Faltaban pocos minutos para las 23:00, cuando Del Moro le dio la bienvenida a la escribana, quien tenía el sobre con el nombre de la jugadora nominada que menos votos había recibido hasta el momento. Inmediatamente, Santiago informó: “Quien sigue en competencia, y se queda en la casa más famosa del mundo, es Julieta”. Con una sonrisa de oreja a oreja, esa jugadora exclamó: “Estoy feliz, estoy muy contenta, esto lo soñé todo el día”. Al momento de leer el porcentaje, el sobre reveló que los llamados en contra sumaron un 23.5 por ciento.

Lucila y Camila se quedaron en un mano a mano que no resultó tan parejo como se esperaba. Cuando llegó la instancia de revelar quién era la nueva eliminada del reality, el conductor informó que esa persona era Lucila. Procurando no romper en llanto, la Tora se fue por la puerta del reality, ante la evidente angustia de Nacho. Ese jugador, frente a dicha eliminación, no pudo más que irse a una de las habitaciones a llorar la partida de su pareja. Con respecto a los porcentajes, Camila recibió apenas un 43.04 por ciento de llamados en contra, mientras que la expulsada tuvo un 56,96, una diferencia notable.

LA NACION

