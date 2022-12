Luis Miguel soluciona sus problemas económicos y toma una importante decisión para 2023

escuchar

La vida de Luis Miguel estaba repleta de problemas personales, pero sobre todo económicos . En 2018, con el lanzamiento de la serie sobre su vida, el cantante pudo recuperarse y ganar algo de dinero para empezar a acomodar sus cuentas. Hoy, 4 años más tarde, se siente renovado y listo para volver a los escenarios y recuperar el tiempo perdido.

Carlos Bremer, presidente del Consejo de Value Grupo Financiero y amigo de El Sol de México, aseguró que el artista le dijo que estaba preparando un gran show para salir de gira y cautivar a sus fanáticos. “ Hicimos el esfuerzo y lo logró, eso vino a traer un nuevo Luis Miguel, adorado por los jóvenes, y que revivieran sus canciones. Gracias a todo ese esfuerzo que él hizo pudo pagarle a la gente que le debía y quedar bien con todos los que había quedado mal ”, expresó el empresario durante una entrevista con la Agencia Reforma.

Además el hombre comentó un secreto que le reveló la estrella. “ Ahora merece una segunda etapa. Me habló hace tres meses y me dijo que quiere volver en grande, que me va a hablar cuando esté listo para ver cómo podemos servir de algo ”, detalló Bremer, quien ayudaría a Luismi a concretar este nuevo sueño.

“El reto es volver a hacer algo de primera. Él puede tener mil broncas, mil problemas, pero a la hora que agarra el micrófono es el mejor de Latinoamérica y es un héroe de México. Por eso yo lo apoyo y lo apoyaré a él, a Alejandro Fernández y a los que son los héroes de México”, dijo nombrando a otra figura que también atravesó duros trances.

Luis Miguel en uno de sus últimos shows https://www.instagram.com/kikocibrian/

Bremer también aseguró que tiene toda su fe puesta en el gran regreso y que el show que vendrá será tan grande que tienen que verlo en el mundo entero. “ Él tiene que hacer una gran gira, me platicó de una gira de muchísimos conciertos. Necesitaría que él mismo me diga cómo se siente, no sé si aguante tanto, pero de que está listo para volver a la pelea, creo que está listo ”, resaltó.

A comienzos de este año, el empresario ya había hablado de la recuperación del cantante. “Yo no lo salvé a él, yo le hice el plan para que él se salvara solo”, expresó haciendo referencia sobre todo a la crisis económica que vivía el artista, que incluía una gran deuda con Aracely Arámbula por la manutención de los dos hijos adolescentes que tienen en común, Miguel, de 15 años, y Daniel, de 13.

La demanda de Aracely Arámbula

La actriz mexicana demandó al cantante en 2012 y le exigió pagos retroactivos por la cuota alimentaria que no cumplió durante meses, además de pedir una pensión mensual de un millón de pesos mexicanos. “Como madre me duele la situación, no quiero afectar a nadie absolutamente; no deseo afectar a mis hijos. Como madre, siempre estás al pendiente de los hijos, siempre estás con ellos incondicionalmente”, le dijo la protagonista de La Doña a People, al ser cuestionada por recurrir a la justicia.

Aracely posa junto a sus hijos, fruto de su relación con Luis Miguel, hace unos años Archivo

Si bien al tiempo lograron llegar a un acuerdo en 2017, Luis Miguel volvió a incumplir su promesa de pago, desatando el enojo de su ex. “No hay especulaciones, vamos a cumplir. Eso es un asunto que está pactado, ya está por concluir, yo no voy a hablar de nada más que de cumplir obligaciones”, expresaba el abogado del artista, Rafael Heredia.

Pero una amiga de la actriz contradecía sus dichos con datos fehacientes. “Aracely le dijo que por lo menos fijaran una pensión mensual de 600 mil pesos, pero Luis Miguel respondió que era un exceso, que no podía. Lo cual es mentira porque entre la serie y la gira ganó alrededor de 2 mil millones de pesos; además ya se anunció la segunda temporada de la bioserie”, dijo entonces la testigo remarcando que el cantante no solo intentó bajar el monto a 200 mil pesos mensuales sino que su propuesta no contemplaba retroactivos.

“Yo siempre estoy con él para lo que necesite”, declaró Bremer, manteniéndose del lado del cantante. “Ya le pagó a todo mundo. Si algún día se le ofrece algo yo estoy con él a morir, porque es una persona que ha puesto a México a nivel mundial”, remarcó en su momento.

