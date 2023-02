Gran Hermano: con Nacho y Lucila salvados, Camila y Daniela quedan en el mano a mano

escuchar

A las 22:15 puntual comenz贸 por Telefe una nueva gala de eliminaci贸n de Gran Hermano. Con cada vez menos participantes en la casa, el popular reality avanza y faltan muy pocas semanas para que el ciclo llegue a su final. Apenas quedan siete hermanitos en la casa, y la placa de hoy promete culminar con otra eliminaci贸n.

La segunda salvada

Los nervios eran palpables cuando Santiago Del Moro inform贸 que ten铆a el nombre del segundo salvado de la noche. En la casa la tensi贸n era mucha, y Daniela, Lucila y Camila escuchaban con gran atenci贸n. Y el conductor, anunci贸 entonces: 鈥淨uien sigue en competencia es鈥 隆Lucila鈥 . Visiblemente agradecida, la Tora coment贸: Quiero agradecerle al p煤blico, a mi mam谩, a mi pap谩. Les agradezco mil veces, ac谩 soy feliz, quiero seguir y que me sigan apoyando鈥. La mirada de malestar de Romina era evidente, y es evidente que entre ambas los cruces van en aumento. Un informa posterior, mostr贸 a la ex diputada muy molesta con su compa帽era.

La palabra de las nominadas

En los minutos posteriores luego que Nacho fuera salvado, Gran Hermano llam贸 a Daniela al confesionario, para que en un minuto, ella intente convencer al p煤blico de no dejarla afuera. Y con ese objetivo ella expres贸: 鈥淓sta es una oportunidad que la disfruto todos los d铆as, y espero poder seguir estando. Por favor, hagan su mayor esfuerzo, no me voten, me quiero quedar, y juntos podemos llegar un poquitito m谩s lejos. La veo imposible, pero s茅 que nada es imposible, y la fe es lo 煤ltimo que se pierde鈥.

En segundo lugar, Camila pudo usar un minuto para convencer a la gente de quedarse, y en esa l铆nea expres贸: 鈥淨uiero quedarme porque siento que tengo un mont贸n de alegr铆a y diversi贸n para dar. Este es el sue帽o que siempre so帽茅, y quiero pasar una semanita m谩s con ustedes, disfrutar de cada d铆a, y lo que ven es lo que soy, con mis caras a la ma帽ana, cuando me duermo, cuando canto, esto es lo que soy. Desear铆a mucho que me apoyen, porque ser铆a s煤per lindo鈥.

Lucila fue la tercera en entrar en el confesionario, y en ese minuto que tuvo a su disposici贸n, la participante asegur贸: 鈥淩ealmente es una placa con unas jugadoras tremendas, pero estoy tranquila, tengo confianza. Mi juego es de lealtad, con buenas formas, pero estoy tranquila y con muchas ganas de seguir, y llegar a esa final tan so帽ada. Gran hermano es mi sue帽o, le pido a la gente que me siga bancando, los amo con todo coraz贸n, y soy una bendecida de estar ac谩. Por favor no me voten, quiero seguir鈥.

Nacho y un muy bajo porcentaje de llamados en contra

No hubo demasiado suspenso, y a las 22:24, Santiago del Moro recibi贸 a la escribana, que llevaba el sobre con el nombre de quien era el primer salvado, y que garantizaba su permanencia en el show al menos una semana m谩s. El conductor 鈥渆ntr贸鈥 en la casa como es habitual, a trav茅s del monitor, para hacer los primeros anuncios. Con respecto a la prueba semanal, les inform贸 que lo hab铆an aprobado, y m谩s adelante les coment贸: 鈥淗asta nuevo aviso, quedan suspendidas las nominaciones espont谩neas鈥. Luego de eso, Del Moro exclam贸 que ten铆a el sobre blanco, que en su interior conten铆a la informaci贸n sobre qui茅n era el primer salvado. Ante la mirada expectante de todos, el conductor exclam贸 que el afortunado era Nacho, que sali贸 de placa con apenas un 3.21% de llamados en contra.

El primer informe de la noche abri贸 con una conversaci贸n 铆ntima entre Julieta y Daniela, en la que analizaban la placa, y especulaban cu谩l pod铆a ser el camino de cada una, mientras que Nacho se divert铆a usando a Caramelito para pedirle al p煤blico que no lo vote.

