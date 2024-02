escuchar

Luego de mucha espera, finalmente comenzó el repechaje. De esa manera, todos los eliminados de la edición actual de Gran Hermano dijeron presente durante el programa del domingo, a la espera de ser los afortunados en volver a la casa y contar con una segunda oportunidad. Y durante la emisión, Santiago del Moro leyó los votos del público, y anunció quienes fueron los eliminados que regresaron al reality.

Atento a la mirada de todos los participantes expulsados, Del Moro les indicó: “A los que les toque hoy entrar, quiero que le rindan homenaje a semejante posibilidad que les da la gente, que les da un voto de confianza. Pero quienes quedan acá afuera, no se lo tomen a mal ni se sientan fracasados. Es mucho más difícil lo que les toca ahora a quienes vuelvan, porque van a estar siendo observados mucho más. Ustedes vivieron el afuera, qué se ve, qué se premia y qué se castiga, y sepan que entre sus manos tienen una gran posibilidad, y es muy difícil el camino que tienen por delante”.

Más adelante, el conductor les recordó cuáles son las reglas a tener en cuenta para no repetir la historia de Juliana, que en la edición pasada fue expulsada apenas volvió a ingresar a la casa, debido a que no pudo evitar hablar del afuera. Y al respecto, Del Moro expresó: “Yo les recomendaría no hablar de lo que vivieron. Imaginen que son personas nuevas, no pisen el palito porque pueden ser multados ustedes. Los de adentro también pueden ser sancionados por instigar a la pregunta. Ustedes tienen una misión doble, que es con la casa y con el afuera. Obviamente que cuando pasan los días todo cambia, y es muy complejo con lo que les toca a ustedes. Sean inteligentes, astutos, jueguen para ustedes”

Y dicho eso, se anunció que Williams López había sido hasta el momento el jugador con menos votos a favor, y que por eso no iba a entrar. El segundo nombre fue el de Hernán Ontivero, que en ese momento quiso comentar: “Cuando estaba adentro se dijo que yo iba a ser papá, que había abandonado a mi mujer, y eso me jugó en contra. Después salí y tuve que poner abogados, me hice un ADN y pude limpiar mi nombre. Yo esperaba que lo que me sacó me hiciera entrar, pero igual muchas gracias”.

A las 22:40, Del Moro anunció que iba a ingresar el primer participante . “El jugador con mayor cantidad de votos está acá” exclamó el conductor, y leyó finalmente el sobre que contenía el nombre de Catalina Gorostidi, y a quien le dijo: “Andá a hacer tu juego, pero respetando las reglas, y portate bien”. Rápidamente la acción se trasladó a la casa, en donde la jugadora beneficiada con el repechaje, fue recibida entre abrazos y euforia.

Luego Santiago leyó quienes más quedaban afuera del repechaje, y Florencia Cabrera, Axel Klekaylo y Lucía Maidana fueron los otros tres nombres que recibieron una menor cantidad de votos a favor. En la vereda opuesta, Joel Ojeda fue el segundo participante que sí pudo volver al reality.

A continuación, la voz de Gran Hermano sorprendió a los participantes, cuando les leyó dos sanciones que afectaron a Zoe y a Furia. En primer lugar, él le dijo: “El Congelados tiene reglas específicas que deben ser respetadas por los participantes y sus familiares. Sin embargo, con el Congelados del jueves pasado, la mamá del Zoe desobedeció esta norma, dando información que no correspondía. Debido a este incumplimiento, Zoe, serás sancionada y no podrás jugar la próxima prueba por el liderazgo, tampoco tendrás la posibilidad de ser salvada por el líder de la semana”.

En segundo lugar, Gran Hermano agregó: “Necesito que me escuchen con atención. Como dueño de esta casa y anfitrión del juego, pretendo que me concedan el mismo respeto que yo tengo por cada uno de ustedes, porque no voy a permitir actos de rebeldía injustificados. Juliana, esta madrugada te he llamado la atención en más de una oportunidad y te pedí reiteradas veces que acudieras al confesionario con el propósito de conversar. Sin embargo, optaste por ignorarme. Juliana, manipular el micrófono significa una transgresión gravísima del reglamento. Debido a estas acciones te informo que ya estás nominada , no podrás jugar por la prueba del liderazgo, no podrás nominar ni ser salvada por el líder”.

Con Sabrina Córtez, Denisse González e Isabel De Negri en carrera, finalmente fue esta última quien regresó a la casa de Gran Hermano . De esa forma, fueron tres los participantes que gracias al repechaje, vuelven a estar en juego.

Temas Gran Hermano