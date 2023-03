Gran Hermano: un sobre rojo que lo cambia todo, y la confirmación de los tres finalistas

escuchar

Última gala de eliminación en Gran Hermano. Luego de cinco meses al aire, el reality se acerca a su instancia decisiva, en la que un hermanito o hermanita, se llevará el premio máximo. Pero antes de eso, durante la emisión del domingo se definió quiénes serían los dos finalistas, junto a Marcos. De esa manera, Romina, Nacho y Julieta compitieron frente a frente, en una velada en la que hubo muchas emociones, grandes anuncios e importantes comunicados.

“Se vienen los comunicados, el dorado y el rojo”, exclamó Santiago del Moro cuando comenzó la emisión. Ante los aplausos del público, el conductor informó que la de este domingo era la última gala de eliminación tradicional, y dicho eso “ingresó” a la casa a través de la televisión que está en el living. Al momento de hablar, del Moro dijo: “Tengo un comunicado dorado, en el que está la fecha de la final. Gran Hermano comunica que la final de tres será el próximo lunes 27, a las 22:30″. Y dicho eso, los invitó a ver la promoción del gran cierre del reality. Terminado el clip, él volvió a hablar con los participantes, y les dijo: “Estos van a ser días muy movidos dentro de la casa. Hoy es la última noche de voto negativo, porque luego se abre el voto positivo, de acá hasta la final”.

Los hermanitos al confesionario

Luego la acción volvió a la casa, y Gran Hermano fue invitando uno a uno a todos los jugadores al confesionario, para que pudieran hablarle al público. La primera en pasar fue Julieta, que comentó: “Tengo muchísimas ganas de quedarme están noche y llegar a la final con la que sueño todos los días. Por eso quiero pedirle a la gente que me banque, voten con el corazón, confío en ustedes porque sé que son los que saben, los que escuchan y los que no se olvidan de nada”.

En su turno, Romina expresó: “Quiero agradecer a toda la gente que me apoyó para que esté acá. A la gente que confió en mí, que me dio su cariño desde el otro lado. Estoy muy agradecida, y ahora a esperar la decisión de la gente”. Por último, Nacho se dirigió al confesionario para también hablar con el público, y sentado en el sillón comentó: “Me quiero quedar porque me conocieron en todas mis formas, todo lo que hice hasta acá fue porque me salió del corazón. Una locura todo lo que viví, y no quiero que se termine estando tan cerca del final. Lo que más quiero es quedarme en esta casa, y quiero agradecer todo lo que pasamos, fueron nueve placas, y sueño que voy a estar en la final”.

Una sorpresa para Marcos

José es el hermano de Marcos, quien desde hace tiempo vive en Estados Unidos. Y en el marco de la noche del domingo, Del Moro reveló que el joven se encontraba en el estudio, y que iba a encontrarse con el primo como uno de los beneficios a los que accedió debido a su liderazgo (el otro, fue asegurar su ingreso a la final de tres jugadores). Y más adelante, del Moro comentó: “Marcos va a recibir en el salón, a su hermano que viene del exterior. Él se va a encontrar con Josecito, y me voy a meter en la casa para decirle que quedó algo pendiente”.

En diálogo con el primo, el conductor le dijo que tenía una sorpresa para él en el salón, y el participante se dirigió rápidamente hacia dicho espacio. Sin saber qué le esperaba, Marcos abrió la puerta y allí se encontró a su hermano sentado, al que abrazó entre lágrimas, para luego tener una emotiva charla.

El comunicado rojo

Tomas Holder. Gran Hermano 2022 Bernardino Avila - Prensa Telefé

Otro tramo de la velada, tuvo que ver con un misterioso sobre rojo. A medida que los minutos pasaban, Del Moro brindaba algunas pistas con respecto al contenido de ese comunicado, y para sorpresa de todos, en un momento mostró tres valijas que estaban vinculadas a esa noticia. Finalmente se dio a conocer de qué se trataba ese secreto, y así el conductor informó: “Mañana va a haber una gala especial. La competencia no se detiene. Mañana entrarán tres integrantes a la casa, no van a entrar a jugar, mucho más que eso, van a entrar a hacer campaña por los tres que quedan”. Y a continuación, se reveló que quienes entrarán a la casa serán Holder, Marina y Mora, los tres primeros eliminados.

La salida de Romina

A las 23:20 el conductor convocó a la escribana, para anticipar el cierre parcial de la votación. Con un sobre en la mano, Del Moro adelantó que tenía en su poder el nombre del primero en salir de placa, quien se sumaba a Marcos en la esperada final. Una vez más en contacto con los jugadores a través del monitor del living, el conductor les anunció que el segundo finalista, por menor cantidad de votos en contra durante esa noche, era Julieta. La joven se mostró muy eufórica, y exclamó: “¡No lo puedo creer! No creía que ese sobre era mío. Qué emoción, lo soñé pero sentía que podía pasar cualquier cosa, estoy muy contenta, muchas gracias”.

“Estamos llegando a las últimas noches, y más allá del nombre que tengo acá, quiero felicitar a Nachito por esa frescura. Sos un pibe con muy poquitos años de vida pero con una sabiduría envidiable”, le dijo del Moro a ese jugador, y luego le destacó a Romina: “Vos le has dado tanto amor a esa casa, lo que has cuidado a esos chicos. Cocinaste, lavaste, limpiaste, te divertiste y te enojaste, como todos ahí adentro. Son grandes jugadores, y cuando pasen muchos años, la gente los va a recordar como grandes jugadores”. Y dicho eso, el conductor anunció que por voto del público, la eliminada era Romina, que procedió a retirarse de la casa entre abrazos, y con Caramelo como su gran acompañante.

