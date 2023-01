Gran Hermano: una gala muy especial, entre la salida de Alexis y la sorpresiva visita de Santiago del Moro a la casa

escuchar

Poco antes de las 22, se dio comienzo a una gala muy especial de Gran Hermano, no solo porque la noche culminaría con una nueva eliminación, sino también porque marcó la primera visita de Santiago del Moro a la popular casa del reality. De ese modo, el conductor comenzó la maratónica emisión del lunes, en la que hubo varias sorpresas y todo tipo de informes.

El primer compilado de la noche estuvo centrado en las especulaciones alrededor de quién podía llegar a ser el próximo eliminado. En la placa se encontraban Alexis, Ariel y Agustín, y cada grupo de hermanitos y hermanitas arriesgaba un pronóstico muy distinto, aunque las voces parecían coincidir en que Ariel era quien más chances tenía de quedar afuera.

Luego llegó el que fue uno de los momentos más esperados, al menos por Julieta, la tan anhelada fiesta en la pileta. La participante cumplió 21 años el lunes, y le hizo a Gran Hermano un pedido muy especial: celebrar con una pool party a todo trapo. Después de cumplir una consigna, ella fue premiada con la fiesta en la que cantó el cumpleaños, disfrutó y bailó junto a todos sus compañeros y compañeras.

Más adelante hubo un nuevo informe centrado en la salmuera de Romina versus la salmuera de Ariel, y las múltiples consecuencias que tuvo ese episodio. Finalizado ese clip, Santiago del Moro saludó a todos los jugadores a través del televisor que se encuentra en el living de la casa. En diálogo con los participantes, le preguntó a Julieta cómo lo había pasado en la pool party, y ella respondió: “Jamás me voy a olvidar de este cumpleaños”. A la hora de hablar con los nominados, les preguntó a todos cómo se sentían, y al respecto Alexis confesó: “Desde el jueves que no pego un ojo. Hoy por el cumple me pude relajar un poco, pero estoy muy nervioso”. Luego Agustín agregó: “Esta es la sexta placa, estoy esperando el veredicto del público, estoy más tranquilo, pero esperando el apoyo de la gente, que sea lo que el supremo diga”, y por último Ariel concluyó: “Cuesta una banda pensar en irse, en despegar de acá”.

Luego de un curioso ranking musical protagonizado por Alfa, llegó uno de los momentos más esperados de la noche, cuando Del Moro se dispuso a entrar en la casa. De esa forma, a las 22:30 el conductor expresó: “Yo voy a entrar en la casa, voy a hablar con los chicos, los voy a sorprender. Después voy a volver a acá, retomo la gala y vemos quién se queda y quién se va”. Y con la valija en mano, Del Moro se subió a un vehículo para hacer el viaje en vivo, desde el estudio hasta la casa del reality.

Desde el auto en movimiento, el conductor no podía ocultar su emoción, y contó: “La expectativa es enorme. He hablado mucho con ellos, he tratado de contenerlos, pero esta es la primera vez que voy a ir. Hoy voy a entrar en la casa con los chicos viviendo, ellos no saben que voy a ingresar. Me siento un participante más, estoy temblando y tengo una emoción absoluta. Ellos no me esperan, obviamente”.

Finalmente, el conductor llegó a la puerta, mientras muchos estaban en el jardín charlando. Santiago asomó apenas su mano, y ahí algunos de los hermanitos pensaron que podía ser Coti, pero la sorpresa fue mayor cuando Del Moro puso un pie en el jardín. Todos los hermanitos fueron con euforia a recibirlo, y él les dijo: “Hoy no pude dormir en todo el día, estaba muy ansioso por venir acá. Chicos, están en un programa que es único, millones de personas quisieron estar acá”.

Más adelante, Del Moro fue llamado al confesionario, y en charla con Big le aseguró: “Estoy muy feliz. Verlos acá en la casa me impacta, porque es ver a una familia funcionando, hay olor a casa, a tuco, a ellos se los ve muy bien más allá de las internas”.

Culminada la visita especial, y con Del Moro nuevamente en el estudio, llegó el momento de anunciar quién era el nominado con menor cantidad de votos en contra, y que garantizaba su permanencia en la casa, al menos una semana más. En esa instancia, el conductor reveló: “Por decisión del público, quien sale de placa es Agustín”. Visiblemente feliz, el participante salvado le dijo a la cámara: “Vamos que se vienen muchas más placas, pero los amo, gracias por el apoyo”.

A continuación, la velada llegó a su clímax con la revelación de quién era el nuevo eliminado. Por un margen relativamente ajustado, Alexis quedó a fuera, en el mano a mano con Ariel. El parrillero, sorprendido por el resultado, no pudo contener su llanto, mientras que el Cone optó por retirarse rápidamente, entre las lágrimas de su amigo Maxi. Una vez que ingresó al estudio, Alexis saludó a su familia y prometió hablar con Del Moro sobre su paso por la casa.

