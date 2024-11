Gran Hermano vuelve con todo: una casa renovada, nuevos juegos, alianza con LAM y un streaming que ya despertó polémica

La casa más famosa del mundo comienza a latir y está vez antes de lo esperado. Gran Hermano vuelve a la pantalla de Telefe el lunes 2 de diciembre y la enorme maquinaria que sostiene a este reality se pone nuevamente en marcha. Desde que Santiago del Moro anunció, en el entretiempo del partido por las Eliminatorias que la Selección argentina le ganó a la de Perú por 1 a 0, la fecha de estreno del ciclo que despierta amores y odios a la televisión, varias fueron las polémicas que ya despertó la tercera temporada consecutiva de GH. “Este Gran Hermano va a marcar un antes y un después”, prometió el conductor.

Los participantes de esta edición son 22 , que salieron de un casting que hicieron más de 150.000 personas en todo el país, en el que también se presentaron un gran grupo de extranjeros. Y como otras veces entrarán a la casa mirada por todos para transformarse, de un minuto al otro, de ignotos a famosos. Porque el efecto Gran Hermano es instantáneo y esto lo saben quienes quieren entrar al reality. A diferencia de etapas anteriores, donde todo era desconocimiento, los concursantes de este tiempo ingresan desarrollando estrategias, jugando a ser lo que no son o silbando bajito para poder sobrevivir dentro de la jungla que propone esta especial competencia.

Se renueva la casa

Marina Calabró se sienta en el panel del debate de GH por primera vez

Esta nueva casa tendrá varios sectores nuevos como un jacuzzi, una fogata, habitaciones renovadas, juegos más extremos con desafíos nunca antes vistos y la posibilidad de un intercambio con otros GH del mundo. A diferencia de ediciones anteriores, esta vez habrá una habitación extra, que muchos llaman el “cuarto secreto”, para que se realicen diferentes encuentros o situaciones.

Hasta acá lo que ya se sabe, pero LA NACIÓN pudo conocer detalles de los cambios que tendrá esta nueva temporada, en la que Telefe espera levantar el alicaído rating que sufre la televisión abierta. El lunes 2 de diciembre, en el prime time que compartirá por unos días con el tramo final de Bake Off Famosos, entrarán 22 de las 30 personas que ya están elegidas entre titulares y suplentes . Santiago del Moro le dará la bienvenida a cada uno de los nuevos hermanitos, con su presentación grabada, como es costumbre. Nuevamente, este año se buscó que el grupo elegido sea variopinto y con edades muy diversas. Al martes siguiente, arranca el debate que tendrá como panelistas a Laura Ubfal, Gastón Trezeguet, Sol Pérez y Ceferino Reato, como titulares, y a ellos se suma Marina Calabró, que siempre fue muy crítica del reality y su conductor; Pilar Smith, Costa y Eliana Guercio, de forma rotativa. Luego, el miércoles, se realizará la primera nominación, este año el programa está decido a no perder ni un segundo de tiempo. Esto indica que esa primera semana ya habrá un eliminado. El viernes no comenzará “La noche de los ex”, ya que Telefe transmitirá la entrega de los premios Martín Fierro a la moda.

GH y la polémica que se instaló

Cuando John de Mol empezó a pensar en 1997 lo que sería luego Gran Hermano, nunca imaginó que el reality se adaptaría en más de 70 países e iniciaría un nuevo género: la telerrealidad. Pero mucho menos se le ocurrió que existirían las redes sociales que hoy se convirtieron en el curriculum vitae 2.0 de cada uno de los participantes. En el minuto que Del Moro vaya recibiendo a cada uno de los hermanitos, su pasado se filtrará en cuestión de segundos por todos lados. Y de eso se trata el GH de este tiempo, hay un cuento que propone la producción del programa con el relato lineal que se ve en la pantalla chica y otros cientos de fanáticos que estarán prendidos las 24 horas a DGO, la aplicación de Direct TV, por donde se podrá seguir “la vida en vivo”, con diferentes cámaras. Luego, todos estos ojos, usarán las redes sociales para plantear sus propios escenarios, estrategias y participantes preferidos.

Si algo demostraron las dos ediciones anteriores de GH, es que gracias a este reality, se sumó a la televisión un montón de gente joven que no suele consumirla. Así, gala a gala, siguen muy atentos lo que pasa en vivo por la pantalla de Telefe, que además luego alimentan a las redes sociales con todo tipo de polémicas. De hecho, una de las novedades que se anunció despertó un gran debate en la red social X . Los participantes tendrán un streaming room desde el que podrán conversar entre ellos, pero sin ningún tipo de contacto con el exterior. Obviamente que reaccionarán a estos contenidos, Lucila ‘la Tora’ Villar y los diferentes ciclos de streams Telefe, pero en ningún caso se romperá el aislamiento, como especulaban algunos.

Por otro lado, este año nuevamente los eliminados pasarán primero por todos los ciclos de Telefe y luego, visitarán a Ángel de Brito en LAM para un reportaje íntimo, algo que fue muy rendidor en la temporada 2023.

Con su vuelta, Gran Hermano se transformó en el programa con más rating de la TV de los últimos diez años y esta es una medalla que en la pantalla chica de hoy puede terminar siendo muy pesada de llevar. En los últimos dos meses, la televisión abierta viene perdiendo encendido de manera marcada en comparación con 2023, con lo cual todas las fichas, con miras a 2025, están puestas en el reality, Alguna vez se dijo que el reality es un espejo de la sociedad en la que vivimos, del casting trascendió que son más mujeres que varones los que se presentaron y que el 30% está desocupado y espera que Gran Hermano les cambie la vida para siempre . Esta nueva etapa deberá encontrar la manera de atraer nuevamente a un público que le es esquivo a la pantalla chica, pero que no miró para otro lado a la hora de votar, ya que coronó a Bautista Masía como ganador y decidió dejar afuera a Juliana ‘Furia’ Scaglione, protagonista excluyente del formato del año pasado. Las cartas están echadas y seguramente la casa latirá más fuerte que nunca con el primer “estás nominado”.

Ariel López Cucatto Por