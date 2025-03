El enojo de Santiago del Moro con la producción de Gran Hermano

El escándalo por el supuesto “hostigamiento” de Luciana Martínez con Bati Larrivey genera polémica dentro y fuera de la casa de Gran Hermano (Telefe). En esta oportunidad, fue el propio Santiago del Moro el que debió pedir disculpas por un error cometido por la producción del reality, hecho que lo incomodó.

Todo ocurrió después de que se mostrara un extenso clip, en el que todos los integrantes de la casa hablaron sobre la actitud Luciana, quien luego de ser advertida por ‘el Big’ sobre sus insinuaciones a Bati, no le pidió disculpas por haberlo incomodado. Además, los hermanitos recordaron varios momentos en los que la jugadora los puso incómodos al hablar de la sexualidad de los demás, como fue el caso de Renato y Ulises.

Pero lo más impactante del clip fue su título: “La casa recordó las duras acusaciones de Luciana contra Renato”. Ante esto, Santiago del Moro decidió tomarse un momento para pedir perdón y llamar a la reflexión sobre un tema sumamente sensible para toda la sociedad. “Un minuto, por favor, que recién vi el graph sin querer y les pido disculpas. Decía acusaciones, las cuestiones sexuales no son acusaciones. No es un delito. Uno puede acusar de asesino a una persona”, expresó con total seriedad.

Ulises fue el centro del debate este jueves en Gran Hermano

“Bueno, pero Ulises lo vive así...”, le respondió Gastón Trezeguet, en referencia al cordobés. Frente a estas palabras, el conductor, sin perder la compostura, le contestó: “No, bueno, como lo viva él es una cosa y tiene todo el derecho a vivirlo como quiera y como pueda. Pero no es una acusación”.

En enojo de Gastón Trezeguet con Ulises que generó polémica en el Debate

Gastón Trezeguet no se quedó callado ante la respuesta de Santiago del Moro. El panelista del ciclo quiso volver a remarcar su punto de vista sobre Ulises y enfureció a sus compañeros al hablar de más sobre la sexualidad del participante.

“Algo que yo quiero destacar y diferenciar es que Ulises habla de ‘cuidar mi apellido’ y de ‘escarnio público’. Como si ser gay fuera ser asesino serial o algo digno de destrozar un apellido. Me parece que atrasa un montón y que lo ha reiterado en demasiadas oportunidades... estando en Gran Hermano habilita el juego a que cualquiera hable de su sexualidad", comenzó.

Y agregó: ¡Y caminar por toda la casa como si fuera un loco, con una pupera por acá y polaina, más afeminado que un teletubi, no podes después pretender que nadie se meta en tu sexualidad!“.

Ante sus polémicas declaraciones, Sol Pérez lo frenó y le contestó: “¡Ay Gastón! A mí no me parece eso. No estoy de acuerdo (...) A mí nadie me exige todos los días de mi vida que me siente y diga que soy heterosexual”. Sin lugar a dudas, este intercambio dejó una tensión en el Debate que no se veía desde hacía tiempo.