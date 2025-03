Tras la salida de Furia de Gran Hermano: Santiago del Moro reveló quién la reemplazará

La gala de este miércoles en Gran Hermano trajo varias sorpresas. Una de ellas, totalmente inesperada: la salida de Juliana “Furia” Scaglione por la puerta giratoria. En un “común acuerdo” con la producción, la participante se despidió de sus compañeros y abrió el interrogante de quién será su reemplazo.

Así se fue Furia de la casa Gran Hermano

En el final del programa, Santiago del Moro, conductor de Gran Hermano, mostró al público un sobre color dorado que, en su interior, tenía la inscripción del Golden ticket, casualmente la modalidad que llevó a Furia dentro de la casa hace 16 días.

“Les quiero decir algo: así como ya eligieron ustedes (por el público), en esta oportunidad, como pasó el año pasado, quién entra a la casa lo va a elegir el Big”, manifestó Del Moro ante la vista de la tribuna que asistió al programa.

Santiago del Moro confirmó quién será el reemplazo de Furia en Gran Hermano

En esa misma línea, dejó un pequeño adelanto de lo que será la gala de este jueves: “Gran Hermano va a invitar a un jugador para que mañana (por este jueves) ingrese a la casa más famosa, en circunstancias que ya vamos a conocer”.

A partir de este disparador, que antecedió al cierre de la emisión del miércoles, Del Moro dejó un manto de suspenso en el aire acerca de quién será el exjugador que volverá a tener una oportunidad en el reality show.

La placa de nominados de esta semana: Ulises Apostólo, líder de la semana, bajará a uno y subirá a otro participante Gran Hermano

Por otra parte, esta noche, Ulises Apóstolo, líder de la semana, usará el beneficio de salvar a un participante de la placa de nominados y de subir a otro de cara al domingo, en lo que será una gala con voto negativo.

Los nominados hasta el momento son: Selva Pérez; Katia “La Tana” Fenocchio; Santiago “Tato” Algorta; Eugenia Ruíz; Lucía Patrone; Chiara Mancuso; Sandra Priore; Santiago “Bati” Larrivey; Luz Tito y Lourdes Ciccarone.

Los motivos de la salida de Furia de la casa

Este miércoles, el Big anunció la salida de Furia por la puerta giratoria. Tras varios indicios de querer abandonar el certamen, la participante se paró enfrente de los que ahora son sus excompañeros y dio algunos de los motivos de su decisión.

“No es nada malo. Tenía muchas intenciones de entrar, conocerlos y poder jugar. Pero veo que la casa no está al nivel del juego que me gusta hacer. Paso mucho tiempo aburrida y no lo estoy disfrutando“, expresó la extrovertida participante.

Furia se despidió de Gran Hermano 2025

Ante la mirada absorta del resto de la casa, Furia continuó: "Tengo una manera de jugar muy fulera, agresiva, y veo que la casa no está a ese nivel. Ustedes no tienen la culpa de nada: es su Gran Hermano, el mío ya lo gané, a pesar de que por números para algunos no es así. Espero que esta edición la gane una mujer”.

Por último, antes de despedirse por la puerta giratoria, sostuvo: “Siento que estoy a otro nivel y espero que lo disfruten. Sé que para algunos es un suspiro porque se va una persona fuerte, con un fandom grande. Gracias por hacerme pasar estos lindos días que estuve adentro de la casa".