Guillermo Francella: "Casados con hijos merece una despedida a lo grande"

Francella adelantó la llegada al teatro del gran éxito de la pantalla chica

"Volvemos. El 12 de junio va a ser el estreno y seguiremos hasta fines de agosto. Casados con hijos se merece una despedida a lo grande, así, con su público. El fanatismo está demostrado con la venta anticipada. Están volando las entradas, los tableros completos se vacían en minutos", dice Guillermo Francella con una sonrisa amplísima. El actor protagonizará y dirigirá la despedida en el teatro del éxito televisivo que se mantiene en el aire de Telefé desde hace 15 años con repeticiones infinitas con el regreso del elenco original completo.

"No va a ser un capítulo de 2005 -adelanta-. La historia va a transcurrir en el tiempo actual. Una anécdota en un día de la familia Argento y la familia Fucceneco. 2020 los encuentra en la misma situación pero más grandes, más exacerbados en algunos rasgos de conducta, todo lo que ocurre en una familia políticamente incorrecta. Y muy crueles en la esgrima verbal, por supuesto. Es cierto que cambiaron algunas cosas en estos últimos años y manejaremos con prudencia ciertos temas, pero sería muy raro hacer algo distinto. No podés frustrar el Casados con hijos que todos conocen. Pepe tiene que ser Pepe. Momi va a seguir sin concinarme. Los chicos tendrán las mismas características y más subrayadas. Y María Elena va a ser más feminista que en 2005. Esto es Casados con hijos. No podríamos hacer otra cosa. No podemos hacer una de Superman sin volar".