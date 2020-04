Hermanas Clark: las reinas del gospel es una gran producción para celebrar a un grupo que derribó prejuicios Crédito: Gentileza LIFETIME

Se las conoce como "las Reinas del Gospel", pero su influencia y talento van mucho más allá de los templos. The Clark Sisters fue uno de los grupos femeninos que se abrió camino a mediados del siglo XX y logró a enfrentar a los prejuicios, al machismo y al racismo. Ahora una película de la señal Lifetime cuesta su historia, de la mano de una imponente producción, un elenco de grandes actrices y la producción ejecutiva de tres íconos del R&B y el rap.

Integrada originalmente por cinco hermanas de la ciudad de Detroit (Twinkie, Karen, Dorinda, Jacky y Denise Clark), The Clark Sisters eran hijas de la directora de coro Mattie Moss Clark, quienes crecieron en una casa llena de música pero también de disciplina y de momentos económicos turbulentos. Sin embargo, el empuje de su madre, que de inmediato entendió el talento de sus hijas, logró que consiguieran un contrato discográfico y comenzaran a sonar en todo el país, lo que les trajo celos dentro de la comunidad e incluso en la misma familia. Mattie Moss era quien escribía las canciones y las guiaba, en muchos casos, con puño de hierro. Estaba convencida de que las melodías que tenía en su cabeza le habían sido dictadas por Dios mismo y por eso no dudaba en despertarlas en medio de la noche para que ellas la cantaran.

Como en toda biopic autorizada, uno puede sospechar que hay hechos reales que se decidieron no contar -las leyendas de los celos entre hermanas abundan desde hace décadas y la salida de Denise en pleno éxito deja interrogantes, por ejemplo- o que se edulcoraron algunas escenas, pero lo cierto que Hermanas Clark: las reinas del gospel se centra en la música más que en los escándalos y trata de dejar en claro, a veces sin medias tintas, sobre el carácter pionero de estas cantantes afrodescendientes en un mundo de hombres blancos.

Detrás de las cámaras también hay grandes mujeres de la música, quienes se unieron para poder dar vida a la historia de uno de los grupos que más las marcaron artísticamente. Queen Latifah, Mary J. Blige y Missy Elliot son las productoras ejecutivas del film. Se trata de un trío formado por algunos de los nombres más importantes de la música que entendieron la necesidad de dejar testimonio de aquellas pioneras que allanaron su camino.

"The Clark Sisters han contribuido tanto en mi música y han influenciado a tantos otros cantantes como Fantasía, Faith Evans o Jay-Z", aseguró Elliot. Blige, por su parte, destacó la relevancia de rescatar la figura de estas mujeres: "En lo personal, era importante hacer esta película junto con mis hermanas Queen Latifah y Missy, pero sobre todo me importó mostrar cómo nuestra vocación se la debemos a las hermanas Clark porque nos dieron tanto de sus vidas, nos entrenaron para cantar, nos enseñaron a creer", aseguró.

"Cuando en una película me toca hacer una escena en la que tenga que llorar y hacer llorar a la audiencia, tengo en la lista de reproducciones de mi teléfono -o antes, en mi iPod- el tema 'Name It, Claim It' o 'Blessed and Highly Favoured' o 'Endow Me'... ¡Esas canciones! ¡Esas armonías que cantan! No necesito pensar en algo triste, pongo 'play' y el sonido me lleva a un lugar tan emocional que es una gran herramienta para los que tenemos que llorar 14 veces seguidas en 14 tomas", aseguró Latifah.

Para las tres se trató de un trabajo que se tomaron muy en serio, y por eso participaron en el casting. Y es que una de las características que diferencian a esta producción de otras biografías musicales es que aquí nadie fue doblado, sino que son las mismas actrices las que cantan los temas. Para Latifah, se trató de una exigencia que le parecía fundamental: "Si no podés interpretar estas canciones... ¡No podés interpretar estos papeles! Y fue todo un desafío. Invito a que pongan cualquier canción de las Clark Sisters. No importa si tu formación es en jazz, Broadway o clásico, nada te prepara para sus cadencias, sus coros, sus armonías. Tenés que ser capaz de lograr eso y no es una tarea fácil".

Y para el rol de Karen Clark, una de las hermanas, eligieron nada menos que a su hija, Kierra Sheard. "Fue un gran honor interpretar nada menos que a mi mamá. Fue una oportunidad que me sorprendió por completo y que me tomé muy en serio. Descubrí cosas que no sabía de ella y me impactó cómo se volvió una pionera para los artistas de música gospel. Además, me esforcé muchísimo por cantar como ella y llegar a sus notas. Así que realmente es algo muy especial y que hoy, tras realizar este viaje, fue realmente emocionante", aseguró.

Las verdaderas hermanas Clark aprobaron todo lo que se ve en pantalla y supervisaron los detalles musicales de la producción. "En el caso de Kierra, fue muy impresionante ver cómo grabó con su mamá, y cómo ella le daba indicaciones. Hay una hermosa y maravillosa historia entre las hermanas Clark y sus familias, sus amigos en el gospel, su público... Creo que allí hay gran parte del secreto de la longevidad de música y su éxito", completó Latifah.

El vínculo fue tal que el reparto trabajó en la banda de sonido con el mismo productor de sus discos más famosos, Donald Lawrence, y las mismas protagonistas visitaron el set durante el rodaje. "En un momento estaban allí, viéndonos actuar, y sonó una grabación sobre la que cantábamos. Y ellas preguntaron si lo que sonaba era el tema original o nuestra versión... ¡Y éramos nosotras! Nos dejó a todas heladas", confesó la actriz Angela Birchett.

Hermanas Clark: las reinas del gospel se estrenará en simultáneo con los Estados Unidos esta noche, a las 23, por la señal Lifetime