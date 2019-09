Javier Parisi, el John Lennon argentino que cantó para Susana Giménez

Susana charló con el "Lennon argentino" Crédito: Captura Instagram

Poco antes de cerrar su programa, Susana Giménez recibió a Javier Parisi, el músico argentino que imita a John Lennon y que vivió un tiempo en Inglaterra. Ante todo, Parisi impactó a la conductora del ciclo por su increíble parecido con el músico de Los Beatles. Y luego de cantar algunas canciones como "Imagine" o "All You Need is Love", el artista compartió su historia de vida.

El joven oriundo de Lanús, contó cómo surgió su amor por los Fab Four: "Fue increíble. Yo tenía ocho años, estaba mirando la televisión y pasaron una publicidad de A Hard Day´s Night, y le pregunté a mi hermano quiénes eran. Él me dijo que Los Beatles, todo fue por culpa de los cuatro de Liverpool".

Su llegada a Inglaterra fue una sucesión de felices coincidencias. Parisi le compró a Helen Anderson, amiga de Lennon y diseñadora de su característica gorra de cuero, una réplica de esa pieza. La mujer se la mandó, y le pidió que se sacara una foto con ella. Sorprendida por el parecido, ella posteó la imagen en Instagram y la postal pronto se viralizó. Eso derivó en que lo invitaran a Inglaterra, y sobre eso Javier rememoró: "Estuve viviendo tres meses ahí y fue maravilloso, incluso conocí a la hermana de Lennon. Al tercer día que yo llego, llama la hermana de Lennon y dice que quería pasar a tomar un té conmigo. Yo había llevado alfajores, y fue todo realmente maravilloso, yo no lo podía creer".

Sobre la música de su gran ídolo, el artista considera que Lennon une a las generaciones, y que John "pudo soñar, y lograr esos sueños". Finalmente y con mucho orgullo, anunció que pronto comenzará una gira en Europa, y que así continuará homenajeando la obra del mítico Beatle.