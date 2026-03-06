Graciela Alfano volvió a apuntar contra Susana Giménez: “Me tiene una envidia espantosa”

Graciela Alfano se volvió a subir al ring: luego de los polémicos posteos que hizo ayer en sus redes sociales en donde apuntó contra la figura de Susana Giménez, la exvedette y actriz redobló hoy la apuesta en un ida y vuelta con Moria Casán: “La verdad es que no pienso nunca en ella, jamás me importó en la vida. Sí creo que me tiene una envidia espantosa”, soltó al hablar de su histórico enfrentamiento con la diva.

El enfrentamiento entre Alfano y Susana, que cuenta con varios capítulos en el pasado, resurgió ayer luego de que se hiciera público un video del detrás de escena de la filmación de una publicidad, en donde la conductora de Telefe aparece enfundada en un traje de baño negro. Mientras la mayoría de los periodistas que contaron la noticia en la televisión elogiaron la figura de la Su a sus 82 años, Graciela Alfano prefirió criticarla.

Alfano se valió de dos historias de Instagram para apuntar contra Susana. En la primera compartió dos fotos: de un lado, una mujer con un traje de baño con volados y, del otro lado, un plano corto de Susana con el outfit de la publicidad: una malla negra, un cinturón dorado, una capelina y sus infaltables lentes de sol. “Su, este modelito con volados te hubiera quedado mejor. Si yo fuera vos, también me odiaría”, escribió y sumó varios emojis de risas. De inmediato, agregó un video de ella en bikini. “La que puede, puede”, remató.

Esta mañana, en el programa que Casán conduce por eltrece, Alfano no solo no cedió, sino que redobló la apuesta. En primer lugar, la exvedette minimizó las críticas que recibió por sus publicaciones. “Si estás en los medios, tenés que estar preparado no solo para que te aplaudan, también para que digan cualquier cosa de vos, porque cualquiera tiene derecho a decir lo que se le da la gana”, expresó. “De esto se trata: esto es show”, agregó.

De inmediato, recordó cuando Susana la criticó a ella. “Me difamó: sin ninguna prueba dijo que yo había contratado dos pibes hace 40 años directamente para matarla con magia negra. Si ella pudo hablar y decir lo que se le dio la gana, ahora que se la banque”, disparó.

“‘Me odia’, dijo Susana”, intervino uno de los panelistas del envío. “No la odio, le tengo rencor. Una persona que me insulta tanto, que insulta tanto a otro de la nada, ¿por qué la voy a querer?”, se preguntó. “La verdad es que no pienso nunca en ella, jamás me importó en la vida. Sí creo que me tiene una envidia espantosa”, agregó, con su clásica verborragia. “Lo que realmente envidia es mi creatividad, mi personalidad: quién soy en este envase que Dios me dio”, sostuvo, convencida, y se paró para mostrar su figura.

Consultada sobre el comienzo del enfrentamiento, Alfano explicó que nunca le interesó Susana, que todo partió de un “invento” hace 40 años y que sucedió cuando aparentemente dos brujos le dijeron que le había hecho magia negra.

Graciela Alfano habló de sus sentimientos con Susana Giménez (Foto: Instagram @IconoAlfano)

De regreso al tema del posteo, explicó que eligió la imagen de una mujer con una malla con volados porque era una postal de 1920. “Ese look me dio de una antigüedad total. Viejo, arcaico, fuera de temporada. No tenía nada que ver con nada”. Acto seguido, compartió su teoría sobre por qué Susana decidió lucir un traje de baño en la publicidad: “Yo soy la cara de un casino, y hace un casino. Ay, pero, por favor”, exclamó en relación a la empresa que contrató a la diva de Telefe. “La verdad es que yo siento rencor hacia esa mujer. Lo siento y lo digo: la detesto. Ya se me pasará algún día”, completó.

“Me trató de matar”

Susana Giménez, María Julia Alsogaray, tapa de Noticias y Graciela Alfano Editorial Abril / Perfil

En julio de 2025, con el lanzamiento de la serie de Menem como excusa, resurgieron viejos enfrentamientos: el de Susana Giménez y Graciela Alfano por el icónico tapado de piel que utilizó María Julia Alsogaray en la reconocida tapa de la revista Noticias fue uno de ellos.

Todo comenzó cuando Alfano aseguró en diálogo con Puro Show que la costosa prenda de lujo había sido entregada por ella a María Julia: “En ese momento me llaman de la peletería y me dicen que van a hacer una producción con María Julia, si me molestaba que usen uno de mis tapados. Está más marroncito en la foto, pero es mi tapado. María Julia misma me dijo: ‘Me dijeron que me puse tu tapado’”.

Al escuchar estas palabras, Susana quedó en shock y decidió salir a responderle. En una conversación telefónica con Ángel De Brito, la diva dijo: “Primero quiero contar algo previo porque vi que en un programa ella dijo que yo la llamé para pedirle disculpas. ¡Pero está loca esta mina! ¿Cómo le voy a pedir disculpas yo? Lo que yo digo es que ella dijo en un programa de televisión que yo había entrado a un restaurante en Miami y que la había hecho echar. Pero yo le dije: ‘¿Vos estás loca? ¿Cómo te voy a hacer echar de un restaurante? ¿Vos no viste mi programa por 35 años seguidos y mi estilo de no meterme con nadie?’“.

Susana Giménez liquidó a Graciela Alfano en vivo

“Nosotros teníamos una mesa enorme pedida porque era el cumpleaños de Hoffman, el productor de Marley. Entonces yo le dije: ‘Me decís ya quién te dijo eso. Porque eso no es verdad’. Y ella me dijo: ‘No, no te puedo decir’. Y por supuesto que no la voy a saludar porque no la vi. ¡¿Quién es para que la salude?! ¿¡La presidente!?, continuó eufórica la diva de los teléfonos.

“Me cansé de esta mina porque ya me hizo tantas cosas... inclusive brujería, inmundicias como las que hace siempre. Entonces me hartó y le dije: ‘Me decís ya quién te dijo eso de que te eché’. Y ahí me dijo: ‘No bueno... me lo dijo el de relaciones públicas del restaurante’. Y yo le respondí: ‘Bueno, Graciela, vos no podés creerle al de relaciones públicas porque yo no lo vi ni le hablé nunca. ¡¿Por qué decís eso?!“, relató sobre la charla subida de tono que habrían tenido en privado.

Luego, agregó contundente: “Que no hable más de mí porque nunca fuimos amigas, siempre me envidiaste. Siempre me envidió. Me trató de matar, me hizo brujerías y no lo logró ni lo va a lograr porque no tiene... ¡Talento! ¿Así que de qué habla de una carrera de 40 años? ¿Qué carrera?“.