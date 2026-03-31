Gran Hermano: así fue el ingreso de Tamara Paganini

La emisión del lunes de Gran Hermano puede que haya sido uno de los momentos históricos del ciclo en Argentina, porque marcó el regreso de una participante emblema del show. Como se dio a conocer durante el lunes, esa noche iba a marcar el regreso de Tamara Paganini al popular reality.

Paganini fue una de las jugadoras más importantes de la primera edición del reality, allá por el 2001. Su juego se caracterizaba por ser fuerte, sin eludir discusiones ni peleas, y apostando por estrategias agresivas. Esa manera de jugar la llevó a quedar en el segundo puesto de esa edición, aunque su paso por ese show fue el próogo a numerosas polémicas y entrevistas en las que ella se quejó por las consecuencias emocionales que le habría dejado ese encierro, al punto de incluso hacer un juicio contra la producción del reality.

Por todo eso es que resultó llamativo cuando menos, su vuelta a un ciclo contra el que tanto despotricó durante los últimos años. Pero lo cierto es que Paganini regresó, y su destino adentro del reality es una verdadera incertidumbre.

En sus minutos iniciales en el programa, Tamara se mostró muy afable con los participantes, disfrutó el regresar al show y se sorprendió por los avances tecnológicos y las comodidades que muestra ahora la casa, bondades que están años luz de las características de la casa en su versión 2001.

Pocos minutos después de su ingreso, Santiago del Moro se comunicó con los participantes a través de la televisión del living, y allí expresó: “Es muy emotivo verte ahí con una sonrisa, en esta que fue tu casa hace muchos años. Y para los que éramos pendejos y te veíamos, con todos tus altibajos emocionales, tu belleza e histrinonismo, esa manera única de jugar que hizo historia en esa casa, te quiero dar la bienvenida. Tamara es una más de ustedes, ella es una más de esta competencia. No va a poder nominar esta semana, ni va a jugar a prueba del líder. A brillar mujer, bienvenida a esta casa”.

Una cruda historia

Tamara Paganini ingresa a Gran Hermano 2026 (Fuente: Archivo LN)

Cuando ingresó a Gran Hermano 2001, Paganini trabajaba en un bingo y había tenido una adolescencia convulsa, según le contó a Gastón Pauls en Seres Libres (Crónica TV) en 2022: “Tomé cocaína desde los 16 hasta los 19 años. Mi familia no tenía plata, o sea, yo ni siquiera podía robarle a mi viejo. Entonces salí a robar autos. Yo trabajaba, pero no me alcanzaba el sueldo para ese ‘lujo’, porque yo en ese momento lo tomaba como un lujo ir a comprar cocaína”.

Su presencia en la casa marcó el rumbo junto a Marcelo Corazza y Gastón Trezeguet. Así como cosechó el odio de muchos, también se convirtió en una de las más amadas, lo que le permitió subir al podio como la subcampeona en la primera edición del reality en la Argentina.

Tamara Paganini Alejandro Kaminetzky

Su personalidad frontal la hizo resaltar por sobre el resto, de la mano de una historia inventada de que había sido bailarina en un boliche, para así atraer al público.

En 2021, en una entrevista en Hay que ver (El Nueve), Paganini explicó que nunca quiso ser famosa, pero que terminó en el reality porque su novio fue a hacer el casting y ella, que lo había acompañado, se atrevió a participar, como parte de un juego. Nunca se imaginó que la llamarían para ser parte.

Luego de su salida de la casa, a la exparticipante le costó enfrentar el amor y el odio del público, las cámaras y la atención mediática. Eso le produjo ansiedad, según dijo en 2022 desde el sillón de LAM (América TV).

Tamara Paganini, actriz Diego Spivacow / AFV

Según explicó más tarde en sus propias redes sociales, la salida del reality le generó un perjuicio a su imagen y le impidió tener una vida normal. Además, alegó que nunca tuvo dinero y el poco que obtuvo en el programa como premio, lo perdió.

“Mi plan era, si tenía una mínima chance de ganar, comprarle la casa a mis viejos. Quería mejorarles un poco la vida. Gané 39 lucas, y todavía era el ‘1 a 1′. Para comprarles una casa a mis viejos no me alcanzó, pero les di plata para que la inviertan. Invirtieron en el 2001, imaginate cómo les fue. La plata de GH desapareció así…”, reveló por ese entonces.

Su huida de Buenos Aires la llevó a Córdoba, donde recompuso su vida y empezó desde cero. Hasta hace cuatro años trabajaba en la fidelización de pacientes en un laboratorio. En la actualidad, la ex Gran Hermano comparte a diario contenido en su cuenta de Instagram, donde se presenta como productora y actriz. Además, conduce un programa de streaming, aunque ahora será nuevamente parte del programa que la vio nacer en el espectáculo.