Susana Giménez impactó con su look en traje de baño en una producción publicitaria

Susana Giménez vivió una intensa jornada de grabación que se extendió por más de once horas en el marco de una nueva producción publicitaria. El rodaje se realizó en una casona ubicada en San Isidro y algunas imágenes del detrás de escena comenzaron a circular en redes sociales, donde se la puede ver luciendo un traje de baño. Más allá de la producción en sí, lo que generó mayor repercusión fue su apariencia, ya que la conductora sorprendió a muchos al mostrarse con una imagen renovada que rápidamente despertó comentarios entre sus seguidores.

Sin dudas, su aspecto durante la producción no pasó desapercibido. La conductora ya había generado repercusión durante la celebración de su cumpleaños número 82, cuando se mostró con una apariencia rejuvenecida que despertó comentarios tanto en redes sociales como en distintos medios. Ese cambio físico fue asociado al tratamiento de bienestar que realizó recientemente en España, una experiencia sobre la que también se generó curiosidad y conversación pública.

La conductora sorprendió con su look durante el rodaje de una publicidad (Captura: Instagram @lauraubfal)

En el video, compartido por Laura Ubfal en su cuenta de Instagram, se puede ver a la diva lucir un traje de baño enterizo negro combinado con un cinturón dorado, una amplia capa del mismo tono y un llamativo sombrero de ala ancha, además de gafas oscuras, en lo que parece ser uno de los momentos del backstage de la grabación.

En su programa SQP (América TV), Yanina Latorre contó que Susana Giménez pasó cerca de un mes en una clínica exclusiva de Madrid, donde siguió un programa de tratamiento intensivo pensado para mejorar su estado físico. Según explicó, la conductora decidió viajar a España para enfocarse en un proceso de recuperación y cuidado personal bajo supervisión médica.

Susana Giménez viajó a España para someterse a un programa intensivo de bienestar (Captura: Instagram @lauraubfal)

De acuerdo con lo que detalló Latorre, el procedimiento no tuvo un objetivo estético, sino que estuvo orientado al bienestar general. La idea era aliviar las molestias que la conductora venía sintiendo tras una cirugía de caderas, por lo que el tratamiento estuvo centrado en mejorar su calidad de vida y ayudarla a sentirse mejor en su día a día.