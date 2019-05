Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de mayo de 2019 • 12:47

Julián Weich opinó sobre "¿Quién quiere ser millonario?", el programa que conduce Santiago Del Moro.

Durante una entrevista radial en el programa Por si las moscas, de La Once Diez, hizo su crítica al programa.

"Soy muy crítico de la tele porque conozco la tele, fijate lo que pasa con '¿Quién quiere ser millonario?', eligen participantes con historias que me parece que no hacen falta", dijo el conductor de Noticia y media por LN+.

Julián Weich criticó "¿Quién quiere ser millonario?: "Está todo digitado" - Fuente: AM 1110 12:02

Video

"Por un lado, está bueno que una persona que trabaja en el Conicet sea reconocido, pero me parece que todo es muy digitado. No está mal que quieras contar la historia, pero me parece muy alevoso, como que ya sabés la historia", comentó Weich sobre la historia de Marina Simian, la bióloga que se llevó 500 mil pesos para financiar su laboratorio.

"Tiene que ver con la búsqueda del rating, no lo digo mal, porque todos queremos tener rating. El tema es la manera en que lo buscan, la manera más barata, más rápida, más inmediata, a mí me pasa que todavía sigo sintiendo vergüenza ajena por las cosas", dijo.