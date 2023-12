escuchar

Llegó a su final la primera semana del nuevo Gran Hermano. La casa más popular de la Argentina nuevamente abrió sus puertas y hay 22 jugadores compitiendo por llevarse el premio mayor. De esa manera, se tejen minuto a minuto todo tipo de alianzas y rivalidades, con el objetivo de llegar a la codiciada final. Y luego de la primera gala de nominaciones, una de las participantes que quedó en la cuerda floja fue Juliana “Furia” Scaglione, que no reaccionó del todo bien y que decidió comenzar una guerra casi personal contra toda la casa.

El viernes por la noche fue La noche de los ex, el ciclo en el que varios ex jugadores analizaron los primeros movimientos de la casa. Y en ese contexto, Roberto Funes Ugarte presentó un compilado que mostraba el comportamiento de esa hermanita, frente a su nominación.

Una de las primeras reacciones de Furia fue la de dirigirse al confesionario y hablar con Gran hermano. En ese momento, y muy molesta, ella expresó: “Estuve pensando en lo que hablamos antes, voy a abandonar la casa. Quiero salir de acá e irme a mi casa, el juego no va conmigo”.

Muy dolida con el comportamiento que recibe de otros jugadores, Juliana luego detalló: “Hace más de 12 horas que hay personas que no me miran a los ojos. Mi personalidad es tan fuerte que a veces asusta. Soy muchísimo para esta casa, pero no se tomaron el tiempo de conocerme. No me ayudan, me gustaría salir”.

En otro tramo del compilado, muchos de los otros jugadores se sorprendían ante la posibilidad de que Furia quisiera irse de la casa, mientras ella exclamaba: “Yo soy demasiado para todos ustedes”.

Con respecto al análisis de los ex participantes, Alfa aseguraba: “Antes estaba actuando fuerte. Quiere que la gente la vea protagonista y fuerte”, a la vez que Nacho Castañares observaba: “Ella no se quiere ir. Cuando uno dice que se quiere ir, no lo votan”.

Por todo esto es que habrá que esperar hasta el domingo, para comprobar si efectivamente Furia será o no la más votada por el público y si se quedará en la casa o se convertirá en la primera eliminada.

La primera espontánea

A menos de cumplirse un día de juego, uno de los participantes de Gran Hermano (Telefe) utilizó la herramienta de la nominación espontánea, con la cual puede otorgar a dos compañeros tres y dos votos, respectivamente. El martes por la noche, en la Gala de nominación, se dio a conocer que fue Juliana quien estrenó esta dinámica.

Como con el resto de los participantes, Gran Hermano convocó a Juliana al confesionario para que diera a conocer a quién le realizó la nominación espontánea. Para ello, la jugadora debió abrir el sobre en el que previamente anotó los dos nombres de sus compañeros que nominó. Allí se descubrió que sus elegidas fueron Denisse y Zoe.

Gran Hermano, todos los jugadores

En la justificación de sus votos, argumentó: “Di los primeros tres votos a Denisse porque apenas llegué a la casa, fue al confesionario e intuí que no fue solo para pedir algo, sino para hacer la espontánea. Y también es porque no me gusta la actitud que tiene conmigo, es como mandona”. En la misma línea, señaló que en este caso no voto a hombres porque notó en su compañera una jugadora muy fuerte.

Los siguientes dos votos fueron para Zoe. “Es una chica divina, pero es la más débil de la casa, como que es muy dulce y no noto que vino a jugar, sino a divertirse”, argumento. Y agregó: “Cuando nos conocimos todos, algunos sí cuentan por qué quieren estar acá y fue la única que dijo que no sabía qué quería. En base a jugar, la voto a ella porque vino a divertirse. Es una divina”.

Cabe destacar que en las nominaciones, los puntos otorgados por los jugadores son dos al primero compañero y uno al segundo; por lo que “la espontánea” tiene un plus de un punto más, lo que puede ser significativo a la hora de la conformación de la placa de nominación.

LA NACION

Temas Gran Hermano 2023