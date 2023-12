escuchar

Esta semana comenzó una nueva edición del reality más famoso. La casa de Gran Hermano (Telefé) encendió sus luces y sus jugadores están aprendiendo a convivir con desconocidos y a encontrarse alejados de su entorno, lo que conlleva a tener las emociones a flor de piel.

Esta tarde, fue el caso de Carla, la “Chula”, quien atravesó una segunda crisis y rompió en llanto mientras hacía ejercicio. Joel y Rosina estaban en el área de gimnasio, realizando una serie de abdominales, cuando su compañera protagonizó el mal momento y le pidió ayuda a la personal trainer para ejercitar las partes de su cuerpo con las que no está conforme.

Mientras Joel le explicaba qué ejercicios podría hacer, Rosina le comentó a la mujer que para ella estaba perfecta y que no necesitaba hacer ejercicio. Fue ahí cuando Carla se quebró y contó que la medicación que toma la hace sentirse “flácida”. Según contó, atravesó una mastectomía, una cirugía para extirpar todo el tejido de una mama, para prevenir un posible cáncer.

La uruguaya, para consolarla, le dijo que ella, con solo 26 años, tenía estrías. Ambas se fundieron en un abrazo y conmovieron a los fanáticos. Fue en ese momento que La Chula decidió contar un detalle de su intimidad y reveló que su pareja actual la hace sentir la mujer más linda del mundo.

No es la primera vez que Carla llora. El martes por la tarde se quebró al ver las fotos de sus hijos. La hermanita es mamá de cuatro nenes, uno de ellos de tan solo dos años, a quien extraña demasiado: “Yo me creía que me comía el mundo y estoy llorando porque los extraño el primer día, no me como nada”.

La abogada, que tiene su propio emprendimientos de muebles y decoración, contó que fue su hija mayor la que la convenció de anotarse al programa. Según confesó, nunca había visto Gran Hermano. “Me dijo: ‘Mamá, andá, olvídate de mis hermanos, que yo me ocupo’”, reveló en su presentación.

Sin embargo, su drama no convenció a muchos, dado que los analistas del panel de Gran Hermano creen que Carla estaría exagerando la situación para dar lástima. Fue Julieta Poggio quien la defendió y dijo que “ella puede sentir lo que sea y nadie la puede juzgar”. “A mí me hace acordar a Romi (Uhrig)”, dijo la exhermanita comparando la situación con la de la edición pasada, cuando su amiga y compañera de reality extrañaba a sus hijas pequeñas.