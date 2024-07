La noticia que impactó a Emmanuel Vich de Gran Hermano y le provocó un ataque de pánico

Escuchar

Aunque todo debería ser motivo de festejo para Emmanuel Vich, el segundo finalista de Gran Hermano 2023 (Telefe), en las últimas horas, una noticia lo desestabilizó. Es que tras el aislamiento que debe cumplir una vez finalizado el juego, el exparticipante no estaba enterado del video que circuló en el que se lo ve a su esposo siéndole infiel con Tomasito Süller, hasta que un periodista le preguntó al respecto y habría terminado con un ataque de pánico.

Emmanuel Vich, de Gran Hermano, junto a su marido, Nico Suárez

Fue este miércoles en LAM (América TV) cuando Pepe Ochoa reveló la situación que estaría atravesando el peluquero cordobés, a tan solo tres días de la finalización del reality. “A Nico y a Emma no los están cuidando a nivel protocolar. Emma tuvo una situación bastante fea, le dio un ataque de pánico cuando lo abordaron un par de movileros ayer saliendo de lo de Georgina (Barbarossa)”, comenzó contando el panelista.

Y siguió: “Ellos estaban haciendo su trabajo y a Emma ahí le agarró un ataque de pánico por ciertas preguntas que no estaba preparado para escuchar”.

En ese sentido, el influencer aclaró que una vez ocurrida la situación, “elevaron el tema, hablaron con la producción y pidieron explícitamente por favor que los cuiden de la misma manera que cuidaron a todos los otros que salieron”. “Emma se ha sentido expuesto a una pregunta que él no tenía todavía la información”, sostuvo.

Acto seguido, Pepe se refirió al tema que provocó el malestar de Vich: “Tenía que ver con Tomasito Süller y el video con su actual marido. Se la tiraron de una y a Emma ningún productor salió a separarlo de los cronistas”.

Pese a que el video circuló en redes en las últimas horas, las imágenes donde se los ve a los besos con el mediático datan del 21 de junio, en una discoteca del barrio porteño de Palermo. Sin embargo, eso no fue todo, además de mostrarse sin inconvenientes sobre la pista de baile, los vieron irse juntos en un mismo auto, lugar donde siguieron besándose.

Cabe recordar que un mes antes de este episodio, a mediados de mayo, desde el programa que conduce Ángel de Brito hablaron con Nicolás, marido de Emma, y él mencionó que una sola vez le había sido infiel a su pareja durante los once años que llevan juntos.

“¿En once años, cuántos deslices hubo?”, le preguntó el movilero del ciclo. Ante esto, lo que Nicolás, con sinceridad, respondió fue: “Uno, antes de que Emma entre (a Gran Hermano), fue mío. Fueron unas conversaciones que él me vio y no le gustaron, pero lo entendió, lo hablamos”.

Nico, el marido de Emma, se refirió a las supuestas infidelidades en la pareja (Foto: captura TV)

Y continuó: “Son muchos años de relación y no los tiramos por eso. Hay muchas cosas atrás de parte de los dos que también me molestaron, pero nunca lo encontré in fraganti”.

“A Emma, estando adentro, ¿le puede preocupar que andes por ahí revoloteando?”, quiso saber el cronista. “Y seguramente esté preocupado porque no lo dejé muy tranquilo, pero bueno, me estoy portando bien, así que espero que cuando salga no pase nada”, aseguró, y concluyó: “No pasa nada con nadie. No tengo ganas ni tiempo, tengo muchos quilombos en el laburo y ya está”.

