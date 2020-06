Julieta Prandi, sobre sus "diferencias" con Florencia Torrente: "Estoy ocupándome de lo importante" Fuente: Archivo

9 de junio de 2020 • 16:01

Florencia Torrente dejó entrever este sábado, como invitada de PH: Podemos Hablar , que su relación con Julieta Prandi -con quien compartió temporada teatral en Villa Carlos Paz el verano pasado- no finalizó en los mejores términos . "No volvería a trabajar con ella sin antes tener una charla", aseguró para sorpresa de todos.

"Debería charlar con ella porque se corrió mucha información, chats paralelos, grupos. Y nada que ver, somos todos adultos y algunas personas tienen más feeling con unas que con otras. Eso no quiere que haya mala onda con nadie. Nunca entendí qué pasó. De pronto empecé a escuchar que Julieta estaba enojada pero nadie en el elenco tuvo un problema con ella. Jamás supe que haya habido un conflicto, de verdad", explicó la hija de Araceli González ayer, en diálogo con Hay que ver .

Las actrices compartieron elenco en la comedia Atrapados en el museo , en la turística localidad cordobesa, junto a Mica Viciconte, Rodrigo Noya, Freddy Villarreal, Bicho Gómez y Pepe Ochoa.

Esta tarde, también en Hay que ver , Prandi se refirió a los dichos de Torrente: "Ayer me escribió Flor, hablamos y aclaramos los malos entendidos que hayamos podido tener. Estoy en otra cosa y no tengo rencores ni conflictos. Estoy ocupándome de lo importante".

Luego, la actriz aseguró que el tema entre ellas está aclarado: "Ya hablamos, y está bueno aclarar las cosas. Ninguna de las dos tiene conflicto. Paz y amor".

Viciconte, que también formó parte del elenco, dio su punto de vista: "Nadie se lleva bien con todos en un elenco. Es muy difícil y algún roce siempre hay, o no hay química. Pero no pasó nada grave".

"Yo no me llevé ni bien ni mal con Julieta, fue una relación laboral solamente. Pero nunca me enfrenté. ¿Si hubo chats paralelos? No es un jardín de infantes, somos todos grandes. Hay juntadas a las que Julieta fue y otras a los que no. Por ejemplo, vino a un asado en casa y después hicimos un pijama party y ella no se quedó. Era un grupo copado. Algunos tenemos más afinidad con unos que con otros, nada más que eso", aseguró.