En fotos: las románticas vacaciones de Julieta Prandi y Emanuel Ortega en Brasil

Julieta Prandi y Emanuel Ortega eligieron Brasil como destino para disfrutar de sus vacaciones de verano y compartieron románticas postales de sus días de descanso en playas paradisíacas de aguas cristalinas y vegetación exuberante.

Maragogi, Praia do Patacho y Alagoas fueron parte del recorrido, y la pareja se mostró relajada y cómplice en medio de la naturaleza. Las fotos, que la actriz y conductora subió a las redes sociales, resaltaron distintos momentos de su intimidad junto al cantante.

“Presumiendo de tus fotos, E.O., Brasil. Maragogi, Patacho, Alagoas”, escribió Prandi en alusión a las postales tomadas por el hijo de Palito Ortega durante el viaje. “El lente te quiere... Casi tanto como yo”, le respondió su novio en la sección de comentarios a la publicación en Instagram.

Las imágenes mostraron distintos momentos de su estadía en la costa brasileña. En una de ellas, la conductora aparece sentada en una escalera de madera sobre la arena en bikini. En otra escena, la también modelo se divierte recostada sobre una palmera inclinada hacia el mar, con un cielo intenso de fondo y vegetación tropical enmarcando la postal.

Prandi también posa de pie junto a una frondosa vegetación, observando el paisaje y sosteniendo flores, y en otros retratos la pareja sonríe para una selfie bajo la sombra de los árboles. En el resto del álbum se puede ver a los protagonistas descalzos sobre la arena o caminando entre algas por la orilla del mar. Algunas de las fotos son en blanco y negro y realzan los atractivos del paisaje.

El músico y la conductora pudieron disfrutar así de un viaje con un significado especial para Prandi, quien viene de atravesar un prolongado y mediático proceso judicial contra su exmarido, Claudio Contardi, por abuso sexual y violación.

“Me costaba imaginar el final del túnel”

A mediados de agosto del año pasado, Prandi pudo poner cierre a una historia de años de sufrimiento después de que el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana condenara a 19 años de prisión a Claudio Contardi, padre de sus hijos, por abuso sexual con acceso carnal reiterado, violencia psicológica, violencia económica y amenazas. Entre los agravantes, la fiscalía señaló la duración en el tiempo de los abusos, el grave daño psicofísico y el impacto sobre los menores.

Tras considerar acreditado que los abusos ocurrieron de la manera descripta en la acusación y que Contardi fue el autor, la resolución determinó: “El accionar del Sr. Contardi ha sido un trabajo minucioso y diagramado a socavar la personalidad de J.L.P. a un punto tal que los abusos sexuales eran una parte más de su vida cotidiana, pero no era el único tipo de violencia que padecía la sexual, sino que esto formaba parte del cuadro de violencia de género que incluía la psicológica, física y la económica”.

Prandi, meses atrás durante el juicio a su ex marido, el empresario gastronómico Claudio Contardi, en los Tribunales de Campana Ricardo Pristupluk

Tras el fallo, Prandi compartió un extenso y conmovedor mensaje en sus redes sociales en relación al largo camino recorrido hasta llegar a la sentencia. “Me costaba tanto imaginarme el final del túnel. Desde aquella primera vez que me animé a denunciar y me senté a declarar frente a una máquina de escribir los detalles inenarrables a los que era sometida en mi propia casa hasta el día de hoy, pasaron cinco años”, escribió.

Y agregó: “Aquella no fue la única vez que me tocó avergonzarme y sentir que si no contaba el horror no era suficiente y me fui sometiendo una y otra vez a infinidad de pericias y declaraciones, tantas, que en algún punto pensé en rendirme. Es muy alto el precio… El dolor, el asco, el escarnio, la mirada ajena, las opiniones de los ignorantes, las apelaciones infinitas, y mi cuerpo y mente, destrozados. A eso, justamente a eso, es a lo que nos someten en búsqueda de justicia”.

Claudio Contardi, durante el juicio por el que recibió una condena de 19 años de prisión Fabián Marelli

“Por fin dejamos de padecer a esta persona. Se hizo justicia y estoy contentísimo”, comentó también en ese momento Eduardo Prandi, padre de la modelo, quien, junto a otros familiares y amigos de la conductora, se mostraron emocionados por el fallo.