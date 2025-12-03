Julieta Prandi dejó al descubierto los tatuajes de su espalda y sorprendió

Julieta Prandi formó parte de los Personajes del Año 2025 y al ingresar a la fiesta fue interceptada por las cámaras de LAM (América TV), donde Ángel De Brito quiso saber todos los detalles de su impecable look para la gala. Según relató la modelo, el vestido que utilizó era del diseñador Marcelo Zanek. En color Malbec, gran cantidad de brillos y un corte ceñido al cuerpo resaltaba su figura en la alfombra roja. Sin embargo, el detalle más llamativo era su espalda al descubierto, la cual le permitía a Julieta mostrar los tres tatuajes que lleva en su piel.

El soñado look de Julieta Prandi (Foto: Historias de Instagram @jprandi)

“¡Cuántos tatuajes!“, le dijo el líder de las angelitas al ver las figuras y frases que resaltaban entre sus omoplatos. ”¿Nunca los habías visto? Es en tailandés son sagrados de protección. Me los hice hace años, en el 2019″, explicó Prandi, quien dio a entender que fueron de un gran significado para ella al hacerlos después de su separación de Claudio Contardi.

Julieta Prandi mostró sus tatuajes en vivo (Foto: Captura de pantalla de LAM)

Julieta Prandi reveló qué hace cuando otro famoso la ignora

Al formar parte de una celebración que reúne a artistas destacados de la televisión, el teatro, la radio y el deporte, Julieta Prandi se cruzó con gran cantidad de famosos, muchos de los cuales conoce o tiene relación con ellos, y otros con los que le toca compartir el momento por cortesía. Es por esto que Ángel quiso saber qué hace cuando otra figura la ignora dentro de un evento como tal.

“Soy muy educada y saludo a todo el mundo. Ahora si me doy cuenta de que esa persona no me quiere saludar y baja la mirada apropósito, sigo. Si sos un hipócrita, por no decir una mala palabra, no me importa”, aclaró.