La reflexión de Julieta Prandi sobre el caso de Lourdes de Bandana: “Es muy difícil que una víctima pida ayuda”

Julieta Prandi rompió el silencio tras el impacto que generó el caso de Lourdes Fernández, exintegrante de Bandana, cuya situación conmocionó al país y al mundo del espectáculo. La artista fue mantenida cautiva durante doce horas en el departamento de su expareja, Leandro García Gómez, un hecho que reavivó el debate sobre la violencia de género y las múltiples barreras que enfrentan las víctimas a la hora de buscar protección y denunciar a sus agresores.

En diálogo con LAM (América TV), la modelo reflexionó sobre la situación. “Es muy fuerte. Todos los casos de violencia de género son fuertes”, dijo. Aunque aclaró que no conoce personalmente a Lourdes ni su historia, destacó que “lo más positivo que puede estar ocurriendo es que haya visibilidad y que su entorno pueda intervenir. Es muy difícil que una víctima pida ayuda, y muchas veces están totalmente aisladas”.

La opinión de Julieta Prandi sobre el caso de Lourdes de Bandana (Captura: América TV)

Cabe destacar que las declaraciones de Prandi cobran un significado especial si se tiene en cuenta su propia experiencia con la violencia de género, que se convirtió en uno de los casos mediáticos más emblemáticos de los últimos años. En 2019, la conductora denunció a su exmarido, Claudio Contardi, por abuso sexual, violencia económica y psicológica. Tras años de audiencias, pericias y apelaciones, el 13 de agosto de 2025, el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana lo condenó a 19 años de prisión por “abuso sexual con acceso carnal agravado y reiterado, violencia económica y amenazas”.

Sin lugar a dudas, esa experiencia hizo que sus palabras sobre el caso de Lourdes tuvieran un eco profundo. “Me sorprendió para bien que la familia y las amigas hayan tomado acción, porque lo más difícil es sacar a una mujer de ahí. Es muy difícil que una mujer lo reconozca, que pida ayuda y que pueda salir sola”, explicó Julieta Prandi para subrayar la complejidad que enfrentan las víctimas para poder salir de situaciones de abuso.

Lourdes de Bandana vivió una situación de violencia de género que conmocionó al país

La actriz también resaltó la importancia del apoyo cercano en estos casos. “Lo que les digo a las familias es: no se alejen. Traten de sacarla de ahí. Es lo más difícil, pero pueden salvarle la vida”, remarcó, al insistir en el rol crucial que juegan quienes rodean a la víctima.

En esa misma línea, Prandi se refirió además a la decisión de la Justicia de catalogar el caso de Lourdes como de “alto riesgo”, luego de que se consideró que la cantante fue víctima de manipulación sostenida por parte de su pareja. “Una cada 28 horas. Nos matan una cada 28 horas. Eso pasa”, mencionó, poniendo en evidencia la gravedad del contexto de violencia de género en el país.

Lourdes Fernández y su expareja, Leandro García Gómez

Por último, Julieta reflexionó sobre el papel de los medios y la exposición pública como herramientas de contención. Aunque reconoció que Lourdes quizá no esté lista para recibir apoyo directo, sostuvo: “No la conozco y creo que en este momento no está para escuchar a nadie. Se está negando a ser ayudada. Es el abrazo a la distancia. La debe estar pasando mal”. Además, agregó: “El trabajo es una herramienta, y ser una persona pública la mantiene con vida, como me pasó a mí. Que ustedes estén hablando del tema también la mantiene con vida”, subrayando cómo la visibilidad mediática puede contribuir a la protección de las víctimas.