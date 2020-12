Karina "La Princesita" sentó postura en la crisis de El Polaco y Barby Silenzi: "A mí me ha pasado"

Hace unos días, el rumor de una crisis entre El Polaco y Barby Silenzi comenzó a sonar fuerte. A pesar de que la pareja no se expresó al respecto, los motivos que habrían desencadenado la ruptura circularon por todos los programas de chimentos: invitaciones a fiestas con mujeres, posteos misteriosos y celos por parte de los dos.

Si hay alguien que conoce muy bien al Polaco esa es Karina La Princesita Tejeda, quien estuvo en pareja con el cantante, tuvo a su hija Sol y le dedicó un sinfín de temas dando cuenta de sus traiciones. Esta mañana, la jurado de Cantando 2020 se metió en la polémica y defendió a Silenzi.

"No tengo nada para decir. Barby me cae bien, hemos tenido muchas charlas, ha venido a casa o yo a la de ella un par de veces y lo que más valoro es el trato que ella tiene con Sol, que es lo que priorizo y lo único que me importa", admitió la cantante en Los ángeles de la mañana.

Mientras aseguró que el trato con las anteriores parejas de El Polaco no fue igual, Karina recordó: "Con Silvina Luna no hablaba, un solo saludo en Navidad y nada más. Pero con Sol todo bien. Con Valeria (Aquino) no, ya se sabe". Y enseguida advirtió que su hija se enteró por la tele de la separación de su padre. "Sol no sabe nada, se entera por la tele, así que uno no termina de saber si es verdad o no. Lo único que te puedo decir es que Barby vino a verla a Solcito al show y que Ezequiel viene hoy. La invitación era para todos, pero él tenía compromisos", comentó sobre la ausencia del Polaco a su show del domingo en Palermo.

En cuanto a los motivos por los cuales se habría producido la ruptura, la cantante aseguró no estar al tanto, aunque se sorprendió al conocer el audio que Fede Bal le mandó a su compañero de MasterChef Celebrity invitándolo a una fiesta con mujeres. "Ah no, no sé nada, no escuché. No, no me meto ahí. No puedo hacerme la tonta y decir no fue así, a mí me ha pasado, pero éramos tan chicos que no te puedo decir si sigue siendo así, y de saberlo tampoco te diría. En su relación no me meto, sería una falta de respeto de mi parte opinar porque no me corresponde", comentó haciendo un paralelismo con lo que fue su relación con el músico.

Y enseguida confesó cómo es su relación actual con el padre de su hija: "Lo reto un poco, más que nada con lo que tiene que ver con Sol. Pero es una relación de tanto cariño, para mí ya es un familiar, no lo miro con otros ojos. Es como un primito, un hermanito", señaló.

Los motivos de la ruptura

A las invitaciones a fiestas con mujeres, se sumaron audios misteriosos y celos por ciertos posteos en las redes como parte de los motivos que ocasionaron el conflicto entre la pareja. "Voy a contar cómo se disparó este conflicto", lanzó Ángel de Brito esta mañana ni bien comenzó su programa y enseguida contó punto por punto lo que generó la separación.

"El tema principal de esta pelea tiene que ver con los celos de ambos lados. La discusión empezó por una foto de Francisco Delgado con su hija. Él estaba haciendo un chivo y le pidió a Barby que lo ayude a promocionar la marca. Cuando El Polaco ve esto, le agarró un ataque de ira. Le agarraron celos y no vio que era para hacer un chivo. Acá es cuando él no entra en razones y la manda a dormir al sillón", reveló el conductor mientras mostraba la foto que fue el gran disparador de la pelea.

Sin embargo, el periodista aclaró que la mala relación entre los papás de Abril viene desde antes. "Hacia dos o tres meses que venían con idas y vueltas. El Polaco le propuso vivir separados, no quería convivir más y le pedía que se vaya de la casa. Todo se terminó de pudrir cuando él entra a MasterChef. Dicen que se le subió la fama a la cabeza, que empezó a ver a otras minas; todos apuntaron a Sofía Pachano, pero con ella no tuvo nada. El problema era Natalie Pérez que entró a reemplazarlo. Hablaban y llegaron a grabar un tema juntos; los celos de Barby eran por ella", advirtió el periodista.

Sin embargo, minutos después un mensaje que le llegó al celular de De Brito cambió el rumbo de las cosas. Si bien El Polaco siempre se mantuvo en silencio y se encargó de desmentir los rumores a través de posteos en su cuenta de Instagram (donde se mostraba compartiendo la cama con la bailarina), fue Silenzi la que salió a confirmar los rumores de separación. Pero esta mañana todo volvió a cambiar. La bailarina se comunicó con el conductor de LAM para contarle que las cosas habían mejorado. "Nos reconciliamos ayer. Hablamos todo y me quedo en la casa. Todo bien", escribió a través de un mensaje de WhatsApp.