La historia de crisis y separación de la pareja del Polaco y Barby Silenzi sumó indirectamente una pieza más este lunes, cuando se conoció un audio que le envió Federico Bal al cantante y que pudo haber sido el desencadenante definitivo de la ruptura de la relación. En el mensaje se puede escuchar que Bal invita a su compañero de MasterCheff a una fiesta en su casa, y para alentarlo a ir le dice: "¿Sabés las mujeres que vienen?".

Este mensaje de Bal al Polaco fue dado a conocer en el programa Los Ángeles de la Mañana (eltrece), el mismo lugar donde su conductor, Ángel De Brito, había confirmado que el cantante de "Deja de llorar" y Silenzi se habían separado definitivamente y ella se había ido a vivir a su departamento de soltera con su hija Abril, de cuatro meses.

"Alguien le saca el audio del teléfono del Polaco, porque es un audio directo de Fede (Bal) a él, y se lo manda a Andrea (Taboada, panelista de LAM)", contó De Brito.

A continuación, De Brito dejó oír el audio en cuestión, en el que se escucha la voz del participante recientemente expulsado de MasterChef Celebrity, que le dice al cantante: "La pileta está hirviendo. Hace tres días que la estoy calentando. ¿Sabés las mujeres que vienen, Polaco?".

La fiesta en cuestión habría sido el viernes pasado por la noche, y el Polaco habría asistido, lo que pudo haber provocado la crisis definitiva en su relación con Silenzi. "Cuando Barby escucha ese audio, ahí se pudre todo", añadió De Brito.

"El Polaco fue a la fiesta, estuvo toda lan¿ noche -se sumó la panelista Yanina Latorre-. Traté de averiguar si estuvo con minas. No estuvo con ninguna en particular, no se levantó a nadie, pero toda la noche aseguró que estaba soltero".

Según esta "angelita", el encuentro arrancó "como un asado", y había "muchas chicas, y después fue llegando gente".

Para terminar de rematar la información sobre la noche que tuvo el cantante tropical, fue Andrea Taboada la que aseguró: "No volvió a dormir a la casa el Polaco".

Federico Bal, en tanto, al enterarse de la difusión del audio, le restó importancia al episodio y aseguró que en la fiesta tan solo "nos divertimos y bailamos". "No hubo más que alcohol. Y nos divertimos como nenes bailando en un grupo reducido de amigos", dijo el hijo de Santiago Bal y Carmen Barbieri en declaraciones al sitio Ciudad Magazine.

Por el lado del Polaco, en tanto, más allá del episodio de la fiesta, salió a rebatir la información de su separación con una publicación de este lunes en su cuenta de Instagram. Allí posteó una foto donde toca la guitarra mientras Silenzi lo abraza desde atrás. En el comentario de la imagen, el cantante escribió: "Seguimos apostando al amor... gracias a todos por preocuparse y preguntar".