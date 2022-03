Kate del Castillo, “La Reina del Sur” que consiguió el papel que anheló por años y que llegó a conocer al Chapo Guzmán

Ni bien terminó de leer “La Reina del Sur”, el libro que Arturo Pérez Reverte publicó en 2002, Kate del Castillo supo que si alguna vez esa historia era llevada a la pantalla, ella tenía que protagonizarla. Determinada a cumplir su objetivo, comenzó un largo proceso de investigación para contactarse con cada una de las personas que estaba interesada en el proyecto. Una vez que decidió dejar el plan en manos del universo, sin esperarlo, en el 2010 recibió ese llamado que tanto anhelaba.

“Teresa Mendoza fue un personaje que yo perseguí mucho tiempo. Lo quisieron hacer muchas actrices y tuvieron el libro en sus manos muchos directores de cine, incluso internacionales, pero no me pelaban. Después de un tiempo lo dejé ir, lo solté, y de repente vino Telemundo a ofrecérmelo”, le cuenta la actriz mexicana a LA NACION durante una conferencia de prensa, videollamada mediante. “El éxito que tuvo fue como un apapacho en el alma, porque el trabajo que hicimos fue muy duro, nunca pensábamos que la gente la iba a recibir así. La segunda temporada, que se estrenó ocho años después de la primera, superó el éxito”, dice todavía un poco incrédula.

“La Reina del Sur me ha abierto las puertas en muchos países”, asegura la actriz, hija del reconocido actor mexicano Eric del Castillo. Nacida en cuna de artistas, comenzó a trabajar en televisión a los 19 años protagonizando la exitosa telenovela “Muchachitas”. Con más de 20 años de trayectoria, y varios éxitos en su currículum, nunca imaginó lo que iba a sucederle después de protagonizar esta historia que gira alrededor del narcotráfico, dos fronteras calientes y una mujer que pasa de amante analfabeta de un piloto de narcos a capo de capos en el estrecho de Gibraltar. “Empecé a tener otros ofrecimientos de trabajo y estuvo padre”, afirma.

La Reina del Sur es la serie más costosa que jamás se haya rodado en Latinoamérica . La segunda temporada, que se puede ver por Telemundo Internacional de lunes a viernes a las 23, tuvo un presupuesto de 10 millones de dólares y la tercera, que se terminó de rodar en diciembre de 2021, supera esos números. “Sin dudas es la serie más ambiciosa que se haya rodado en Latinoamérica, la más cara, y ese dinero se puede ver en la pantalla. Cuando hicimos la primera temporada, Telemundo era una empresa más pequeña, pero en la segunda ya éramos ricos y los valores de producción cambiaron enormemente”, recuerda.

Ser Teresa Mendoza

Kate del Castillo durante las grabaciones de La Reina del Sur 2 Cortesía Telemundo Internacional

“Teresa Mendoza es un personaje completamente ficticio, pero rodeado de gente real y situaciones reales que Arturo Pérez Reverte plasmó en el libro. Ese libro fue mi primer acercamiento a la historia, era lo único que había en ese momento para inspirarse”, recuerda del Castillo elogiando al autor, que estuvo en contacto con narcotraficantes mientras investigaba para escribir la obra maestra. “No olvidemos que La Reina del Sur fue la primera narco-serie, nombre que odio”, recalca sobre el precedente que marcó la ficción.

Su personaje revolucionó tanto el mundo narco que incluso logró enamorar a El Chapo Guzmán, quien desarrolló una gran admiración por la actriz y aseguró que se sabe de memoria los 63 capítulos. “Teresa es una mujer fuerte porque la vida la ha hecho fuerte y creo que las mujeres somos así, no hay fortaleza si no hubo debilidad. Salir adelante está en el ADN de la mujer”, analiza, y agrega: “Todas tenemos una Teresa Mendoza adentro, es cuestión de que la busquemos”.

Esta cercanía con el mundo de los carteles, debido a la ficción, le trajo varios problemas a la actriz. En octubre de 2015 fue portada de medios en todo el mundo luego de que viajara con Sean Penn a encontrarse con El Chapo Guzmán, que en aquel entonces estaba prófugo , y con quien venía intercambiando mensajes desde hacía tiempo. “Amiga, bienvenida, seguro que tienes hambre”, le dijo el narcotraficante al recibirla. Ese encuentro marcó el comienzo de la captura del ex líder del Cártel de Sinaloa, quien cayó en enero de 2016. Tras esto, la actriz no pudo pisar México por casi tres años debido a la investigación que se abrió en su contra, que incluía una investigación por lavado de dinero.

La Reina del Sur 2 se puede ver actualmente por Telemundo Internacional Cortesía Telemundo Internacional

“Se va alejando un poco del narco y se termina convirtiendo en un thriller de acción, algo que me fascina”, dice sobre lo que sucede tanto en la segunda como en la tercera temporada de la serie, sin mencionar lo que tuvo que vivir en el pasado, pero con un dejo de alivio en su voz. Así como si nada, vuelve a poner el foco en Mendoza. “Ha sido un personaje que ha estado conmigo desde el primer momento: Cuando comencé los ensayos sentí que la traía en mi ADN. Cada capítulo es como una pequeña película, por lo que para mi fue muy lindo regresar”.

Fueron unos ocho años los que transcurrieron entre la primera y la segunda temporada. “Comencé a grabar con muchas inseguridades, porque no sabía si después de tanto tiempo la gente iba a recordar a Teresa Mendoza o si mi cuerpo y yo íbamos a recordar cómo interpretarla”, reflexiona sobre lo que sintió en 2018.

“Teresa es borracha, le encanta el tequila y a mí también me encanta. Le gustan los hombres, a mí también. Siempre le va mal en el amor, pues a mi ni modo. Somos mal habladas las dos y nos gusta ser directas e ir de frente”, confiesa entre risas cuando se le pregunta sobre qué similitudes tiene con el personaje. “Me gusta que es una mujer de cierta edad, lo que es padre porque le da una madurez no solo física sino de toda una vida”, añade.

La tercera temporada

En diciembre se terminó de grabar la tercera temporada, que incluye a Buenos Aires entre sus locaciones Cortesía Telemundo Internacional

Durante el 2021, Del Castillo volvió a ponerse en la piel de Teresa Mendoza para filmar la tercera temporada de esta historia. “Acabamos de terminar en diciembre. Fuimos a muchos países latinoamericanos. Estuvimos en Argentina, Perú, Bolivia, Colombia, México y vamos a mostrar una Latinoamérica hermosísima”, dice entusiasmada. Favio Posca, Fabio Di Tomaso y Marcelo Do Santos son algunos de los actores locales que participarán de esta nueva entrega , que grabó en locaciones como el Teatro Colón, Puerto Madero y Retiro.

“Teresa viene más guerrera que nunca, es una mujer de acción, se aleja por completo del narco y eso me hace muy feliz. Es mucho mejor que la segunda, y con la segunda nos ganamos un Emmy Internacional”, anticipa y asegura que todavía no ha visto nada. “Siempre veo el proyecto ya terminado, porque cuando estoy filmando no me gusta verme, no soy de las que va a chequear la escena. Soy muy exigente y pediría más, entonces prefiero verla terminada y asumir lo que fue: tener confianza absoluta en mi director y saber que va a sacar lo mejor de mi y dejar las mejores escenas, que si me pide otra toma es porque la necesita y si no me pide es porque no. Soy muy objetiva de mi trabajo, me siento a ver la serie con palomitas (pochoclos) y me encanta”, revela.

Si bien por mucho tiempo estuvo en duda la continuidad de la serie, hubo una razón que la llevó a Kate a decir que sí a esta tercera temporada. “Arturo siempre ha estado detrás del guion. Yo no aceptaría hacer una reina si no estuviese él metido hasta el fondo, y lo está. La historia es todo lo que importa, no tanto los actores, sino lo que se cuenta”, explica. ¿Y cuál es el futuro de La Reina del Sur? “Lo más seguro es que esta tercera sea la última temporada, me quedo feliz con esto y estoy satisfecha. Creo que también hay que saber cuándo retirarse y terminar un personaje”.