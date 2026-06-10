Los números de la TV. El último partido de la selección argentina subió el encendido de la pantalla chica

La fiebre mundialista ya se puede palpitar en todos los ámbitos pero especialmente en la televisión. Todos los canales de aire y cable tienen enviados especiales en los centros en donde se jugará cada uno de los encuentros de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Esta vez, la particularidad es que los partidos se jugarán en tres países diferentes y también habrá tres ceremonias de apertura.

Este martes Telefe emitió el último partido amistoso de la selección nacional que se midió con Islandia en el Jordan-Hare Stadium de Alabama. La transmisión contó con los relatos de Pablo Giralt y los comentarios de Juan Pablo Varsky. Como suele suceder con estos encuentros, el rating de la pantalla chica sube considerablemente. Ningún programa puede lograr lo que el fútbol, concentrar una gran cantidad de audiencia que desea ver en tiempo real un evento en vivo, algo que hace unos años era moneda corriente.

La previa del partido comenzó con un piso de 12,9 puntos que le dejó uno de los últimos capítulos de la serie vertical de Wanda Nara, Triángulo amoroso. La ficción lideró su franja en televisión abierta durante todas sus emisiones, con un promedio de 50,01% de share hogares, y alcanzó cifras récord en el universo digital, donde acumuló 117 millones de impresiones. El análisis de la previa se extendió hasta pasadas las 22 que fue el momento en que comenzó a rodar la pelota con un piso de 18,6. A los ocho minutos del primer tiempo, luego de una serie de muchos rebotes en el área, la pelota le quedó a Valentín Barco afuera del área tras la devolución de un rival. le pegó de primera y de zurda, y puso el 1 a 0. Ya en esa instancia el rating subió a los 23,5. Con el resultado a favor, la selección argentina jugó con tranquilidad y dominó el juego. La primera etapa obtuvo una marca máxima de 26 puntos. El estadio esperaba por Lionel Messi, que iba a jugar algunos minutos más adelante.

El segundo tiempo arrancó con un piso de 21,9 puntos, liderando ampliamente la franja. Ingresaron Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Rodrigo De Paul, Cristian Romero, Alexis Mac Allister salieron Lisandro Martínez, Barco, Ezequiel Palacios, Giovani Lo Celso y José Manuel López. A los 24 minutos, Messi recibió la cinta de Cristian Romero, entró por Simeone y todo el estadio lo ovacionó. En esa instancia, el rating trepó a los 24,6. Como no podía ser de otra manera, el capitán convirtió su gol número 117 con la albiceleste y puso el partido 2 a 0. Casi en el final, Thiago Almada convirtió el tercer gol para la Argentina. La marca máxima de la segunda etapa del último amistoso fue de 25,8.

Qué pasó con el resto de la televisión

Como suele suceder con este tipo de eventos masivos, el resto de los canales se ven muy perjudicados por el partido. En este caso, Es mi sueño sigue buscando a la nueva estrella, que brille en todo el país, y que con su talento e historia conmueva a todos los argentinos. En esta nueva instancia, todos los participantes que fueron pasando de etapa tienen que superarse, en una segunda actuación, para seguir el camino hacia “El Palco del Ópera”. Más de 200 intérpretes de todo el país se presentaron ante Abel Pintos, Jimena Barón, la Mona Jiménez y Joaquín Levinton, que los evaluaron según sus actuaciones. En esta oportunidad se lució Martina Rodríguez que interpretó “Contigo aprendí” y cumplió un sueño: cantó junto a Carlos Baute y su mamá en el escenario. El ciclo llegó a los 6,7 puntos, antes del comienzo del partido, y quedó segundo en la franja.

Por su parte, LAM conducido por Denise Dumas, en reemplazo de Ángel de Brito que está de vacaciones, marcó 2.4 puntos y Bendita con Edith Hermida cosechó 3,1. Más tarde, Hernán Drago con Bienvenidos a ganar cosechó un pico de 1,3 puntos, mientras Beto Casella en BTV llegó a los 1,7.

Mientras que en eltrece, Mario Pergolini recibió en Otro día perdido al actor Rodrigo Noya. El joven recordó su debut en televisión en Agrandadytos con su hermana y cómo vivió aquella fama. El late show de eltrece llegó a los 4,6 puntos, durante el entretiempo del partido Argentina Islandia.

En cuanto a los cambios que hizo América TV en sus noches, Pasó en América llegó a los 1.4 puntos mientras que Código Doman se mantuvo cuatro en la franja con un pico de 0,9. A la medianoche, Polémica en el bar Mundial marcó 0,9.

Cabe recordar que si bien tanto Telefe como la Televisión Pública emitirán algunos encuentros claves, la señal deportiva DSPORTS, de Directv, es la única pantalla que transmitirá los 104 partidos completos del Mundial para Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay.