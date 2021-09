La 1-5/18: Agustina Cherri, Leticia Brédice y Lali González adelantan las claves de la nueva ficción de eltrece

La emoción se siente apenas se cruzan las puertas. Los árboles y la fuente de agua que empapa a los desprevenidos según sople el viento, pintan un cuadro bucólico que la electricidad que se percibe en el aire desmiente. Incluso al mediodía, cuando las más de cien personas que trabajan delante y detrás de las cámaras están en su hora de almuerzo, todo indica que acá, en los estudios de Polka en Don Torcuato, se está trabajando mucho en La 1-5/18, la tira que se estrena este lunes, a las 22, por la pantalla de eltrece.

Mientras a la noche, el predio se llena de los brillos de ShowMatch -que se graba en uno de los gigantes sets del lugar-, durante el día se realiza esta ficción para la que se construyeron dos calles que replican los pasillos del Barrio 31, con sus casas en distintos estadios de construcción, las escaleras externas y las calles de tierra. Por allá, se ven las fachadas del bar de Don Luis, la cevichería de Elena, el comedor comunitario y los carteles que ofrecen fletes, alquileres y un locutorio que también promociona bajar películas y canciones. Los carros de los cartoneros estacionados en el centro de reciclado dan la bienvenida a un decorado tan realista y detalladamente realizado que en cinco pasos es posible dejar atrás el mundo del pasto verde y bien cuidado, y también a ese asistente que pasa acunando una enorme bola de espejos de camino al escenario del programa de Marcelo Tinelli.

Entrevista con tres de las protagonistas de la nueva tira de canal 13, "La 1-5/18" Somos uno, Leticia Bredice, Agustina Cherri y Lali González y backstage de la grabación en los Estudios Baires/Polka de Don Torcuato. Fabian Marelli - LA NACION

Con sus cables negros que cruzan la visión del cielo y ese mural del Gauchito Gil apenas tapado por un monitor de cámaras, está claro que el regreso de Polka a la ficción diaria será una apuesta narrativa grande, una telenovela contada a partir de los personajes que suelen quedar al margen y desde el punto de vista de la lucha diaria de un grupo de mujeres decididas a defender su territorio . Después de la inactividad obligada por la pandemia y la crisis financiera de la productora, la nueva tira transita lugares desconocidos para Polka en particular y para la ficción diaria en general. El camino inverso de tantas historias ambientadas en el mundo de los ricos y famosos que no piden permiso. Una invitación a la renovación y a las críticas, por supuesto, aun cuando todavía no se haya visto ni una escena del programa. Algo que tienen muy presente Agustina Cherri, Leticia Brédice y Lali González, las actrices encargadas de interpretar a las heroínas del cuento.

“Acá toda la fuerza la tiene una mujer. Que es inteligente, práctica, fuerte. El personaje de Agustina, Lola”, dice Brédice en un alto de la grabación y le da el pie a Cherri quién interpreta a la maestra del barrio, la que organiza el comedor comunitario y se pone al hombro la pelea contra la venta de drogas en el lugar, además de funcionar como una red de contención para sus vecinas y amigas entre las que están Vivi, el personaje de Brédice, y Rita, interpretada por la actriz paraguaya Lali González, reconocida por su papel en la premiada película 7 cajas.

Trailer de La 1-5/18, la nueva ficción de Polka

“ La historia está contada desde la perspectiva femenina como muy pocas veces sucede en este tipo de contextos . En otros programas que se han hecho en escenarios similares siempre está puesta la mirada en el hombre, a ellos son los que les pasan las cosas que pone en marcha el relato. Suelen ser universos muy regidos por la masculinidad. Y las mujeres quedan fuera de los conflictos, son satélites pero nunca el centro. Acá no es así. Incluso en términos de los romances hay un cambio de perspectiva. La mayoría de las veces en las telenovelas es el galán quién se debate entre dos mujeres. Esta vez es la mujer quién se enamora de dos hombres”, explica Cherri sobre la vida romántica de su personaje. Esa que se jugará entre Bruno (Gonzalo Heredia), quien llega al barrio aparentemente para reencontrarse con su padre, interpretado por Patricio Contreras, y el padre Lorenzo (Esteban Lamothe), el párroco que se hará cargo de la sacristía del lugar.

Más allá de la ambientación elegida para la historia escrita por Lily Ann Martin, Jessica Valls y Marcelo Nacci y dirigida por Jorge Nisco y Alejandro Ibáñez, sus protagonistas insisten en resaltar que se trata de una telenovela, un género con sus propias reglas y estructura conocidas que se toma algunas licencias narrativas más allá de su acercamiento a temáticas más crudas de las que acostumbra transitar.

La actriz paraguaya Lali González junto al elenco joven que forma parte integral de la historia Prensa Pol-ka

“El otro día se me acercó una chica paraguaya que trabaja acá en el área de limpieza, ella está hace más de diez años en la Argentina con su familia, me abrazó y me dijo: ‘Estoy tan feliz de que tu personaje sea protagónico y represente a la mujer paraguaya como somos’. Y eso también es lo que estamos generando, la identificación con los que están del otro lado de la pantalla. A mí me emociona sentir que uno está siendo de alguna manera la voz de los que no suelen estar en la TV . Para construir a Rita hice un mini registro documental de los inmigrantes paraguayos que me fui cruzando y ellos me contaron sus experiencias acá, cómo es vivir lejos de casa, de la familia, lo que extrañan”, explica González, que llegó al país para el comienzo de las grabaciones en mayo.

“Primero pensé que si Rita vive en la Argentina hace más de quince años tendría que haber perdido su acento, como pasa con muchos de mis compatriotas con los que hablé, pero después preferí hacerla bien paraguaya, para que tenga ese color. Es una licencia que nos tomamos en la ficción. Porque hay que recalcar que estamos haciendo una ficción no un documental”, suma la actriz, para dejar claro que su personaje es, antes que la representante de un colectivo, una parte fundamental y emocional del relato.

González, Brédice, Gonzalo Heredia, Cherri y Shirley Briceño graban una escena de la tira que se estrena el lunes Fabian Marelli - LA NACION

“Más allá de que Rita es una mujer paraguaya lo más importante en su historia es el momento que está atravesando como mamá. Muchos me reclaman que siendo paraguaya interprete a esta mujer en la villa. ‘Nos representás’, me dicen, pero yo estoy contando la historia de esta mujer en particular, de esta mamá. Eso es lo que siempre quiero resaltar. Además me toca hacerlo ahora en un momento personal muy fuerte que estoy viviendo como madre primeriza y muy atenta a ser respetuosa con las mujeres que deciden dar a sus hijos en adopción. Entonces hay mucho más que un acento en la historia de Rita”, le explica a LA NACION. “Además, para mí hay algo muy interesante en la fusión cultural de este lugar, que remarca la idea del relato coral. Están los peruanos, los paraguayos, los argentinos, los diferentes idiomas, acentos, diferentes expresiones corporales. Porque todos nos movemos distinto. Creo que eso se ve lindo en la pantalla. Es un cambio de lo que suele pasar en la TV argentina, donde si aparece un paraguayo lo suele interpretar un actor argentino. Acá estamos los paraguayos hablando en el idioma que queremos hablar, con nuestra mezcla del guaraní y el español, con toda la libertad”, completa González, mientras sus compañeras de elenco asienten a su lado.

El detrás de escena de la tira que se graba desde mayo en los estudios de Polka Fabian Marelli - LA NACION

Pronto se irán a grabar la próxima escena junto a Heredia y la actriz peruana Shirley Briceño, quien interpreta a Elena, la dueña de la cevichería del barrio y una activa colaboradora de Lola en el comedor comunitario. Pero antes las tres se entusiasman al hablar del proceso de trabajo que llevan desde que comenzaron las grabaciones en mayo, el energizante encuentro con el extenso elenco joven que forma parte de la tira -“nos contagian su entusiasmo”, dicen-, y el rol de Adrián Suar como gestor y guía del proyecto.

“Venimos grabando hace un montón de tiempo y a veces te podés hacer un berenjenal con las escenas porque no se graban en secuencia, pero por el hecho de haber trabajado fuera del aire tuvimos la posibilidad de hacer mucho, de corregir, de que Adrián nos guiara con los personajes. A todos nos dio indicaciones. Desde 2003 que hago tiras en Polka y nunca lo vi tanto a Adrián en el piso de grabación. Siempre estaba, pero no como ahora ”, dice Cherri. Bredice afirma y dice que los consejos sobre su personaje que le hizo el productor fueron “un momento difícil pero hermoso” para ella. “Eso te demuestra lo que él está poniendo acá, viene todos los días”, dice la actriz que en la ficción aparece como una mujer aguerrida, acostumbrada a los rigores del barrio y siempre dispuesta a dar batalla.