La Academia: así fueron los debuts de Débora Plager, y de Cucho Parisi

Durante la noche del lunes, la pista de ShowMatch vio debutar a dos de las figuras más importantes de su edición 2021, Débora Plager por un lado, y Cucho Parisi por el otro. Marcelo Tinelli recibió primero a la periodista, con la que tuvo un breve diálogo previo al baile.

“Que estés acá es muy valioso”, le comentó el conductor al momento de saludarla, y Plager respondió: “Yo creo que se puede hacer todo. Yo estoy acá, la estoy pasando súper bien, disfrutando el proceso, y al mismo tiempo sigo haciendo mi trabajo todo los días, y todo se puede compatibilizar”. Más adelante, entre risas ella confesó: “Estoy más nerviosa acá, que discutiendo con Brancatelli y Vilouta juntos”.

Luego de la coreo, Carolina “Pampita” Ardohain opinó que tendrían que haber aprovechado a su bailarín para que la acompañara más, y le aconsejó más energía en los movimientos (6). Luego Jimena Barón expresó: “Lo vi todo un poco saltadito, me faltó intensidad. Creo que bailás mucho mejor de lo que pudimos ver hoy” (5). Guillermina Valdes felicitó a Débora por “salir de su zona de confort”, y resaltó lo mucho que le gustó el truco final (7), a la vez que Hernán Piquín la felicitó por animarse (voto secreto).

Más adelante, llegó Cucho Parisi, que con su carisma no tardó en adueñarse de la pista. El cantante de Los auténticos decadentes se mostró muy contento de estar en el reality, y su energía sorprendió incluso a Tinelli. “Yo soy un caradura, me animo a hacer cualquier cosa”, confesó Cucho, poco antes de comenzar su coreo.

En la devolución, Carolina “Pampita” Ardohain opinó que para ser un primer ritmo “estuvo bastante bien” (7), mientras Jimena Barón dijo: “Han chamuyado un montón, que es entendible. Pero puedo decir de bueno que el chamuyo le quedó bien porque él tiene swing” (5). Luego Guillermina Valdes consideró que Cucho atravesó muchos escenarios, pero resaltó: “Me costó un poco la coreografía, sos lúdica y suelto, pero no me divertí tanto” (6). Por último, Hernán Piquín aseguró que no vio baile, aunque le gustó la coreo: “A él no lo vi moverse mucho, pero sí lo vi concentrado. Hay que trabajar muchísimo” (voto secreto).

LA NACION