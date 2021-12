ShowMatch: el minuto a minuto de la gran final

El número de Flor Vigna (23.30)

Más adelante, las coreos se tomaron un respiro, y Flor Vigna se adueñó de la pista y presentó su tema musical. Una vez que terminó de interpretar su canción, Tinelli le dijo: “Más allá de que te extrañamos en la pista, que estés lanzando su propio material discográfico, me encanta”. Con genuino entusiasmo, Vigna comentó: “Para mí es una oportunidad enorme, como la que me venís dando hace tantos años. Hoy me das la oportunidad de producir, de ser cantante, de esto que vengo armando hace tanto tiempo. No lo puedo creer. Yo pensé que esto no lo iba a lograr en la vida, que para mí no había lugar, vengo de un lugar muy humilde, y me enseñaron a creer, a crear, los que estén del otro lado que se animen a ser valientes. Gracias por este espacio”.

El adagio (22.20)

Luego comenzó el segundo ritmo de la noche, que fue el adagio, y las parejas ofrecieron dos números que impresionaron al jurado. En primer lugar, de Brito puntuó: “Se pegaron unas revolcadas geniales, pero nunca con tanto estilo. Me quedo con una de las dos revolcadas” (2). A su vez, Pampita elogió los números, y destacó: “Está muy parejo, está muy difícil, la excelencia estuvo en los cuatro, las coreos tremendas y los trucos impecables” (2). L-Gante dio una devolución muy genuina, cuando destacó: “Saben que no sé mucho de baile, menos de este. No he notado un error, así que los felicito por eso, la conexión también se nota bastante, pero hubo una pareja que ya parecía que se estaban por empezar a dar masa. ¡Eso se nota bien desde acá!” (2).

Antes de puntuar, Guillermina Valdes protagonizó un momento muy espontáneo cuando pidió un poquito de espacio, ya que estaba acompañada de su pequeña sobrina y de Lolo, y después destacó: “Fueron dos adagios muy hot, la conexión pareja y no pareja, y las coreos no pararon de crecer” (2). Barón coincidió en que fueron dos “adagios de lujo” (2), mientras que Piquín destacó los movimientos “más delicados” de la pareja de Cachete”, dándole a esa pareja el segundo punto de la noche.

La primera devolución (23.10)

Finalizado el primer baile, y al momento del puntaje, De Brito evaluó: “Una final de lujo, me encanta que hayan llegado hasta acá. Vi muchas finales, y nunca hubo equipos que bailen tan bien. Son muy distintos los dos equipos, y tienen mucho a favor. Noelia sos una bailarina maravillosa. Jony sos una bomba. Fio también, sos una bomba, sos muy nena pero tenés todo ese power que tiene la uno, que es Laurita. Y Cachete vos hiciste algo genial, en este certamen, viniste sin saber bailar, y aprendiste, que eso a tu edad es muchísimo (pareja 1).

Pampita por su parte, quiso darle su devolución a Lolo, la jefa de coach. Y ella muy emocionada, ocuó momentáneamente esa silla, y expresó: “Gracias por el lugar que me han dado por siempre. Los vi crecer a los dos, quiero darles todo mi amor” (pareja 2). En su primera devolución, L-Gante expresó: “La vestimenta me encanta, un buen rock and roll, la coreo piola. Pero quiero remarcar que fue más extrema la de la pareja número 1″. A continuación, Guillermina Valdes destacó: “Qué buena palabra “extrema”, encontraron dos rock perfectamente ejecutados. Soy una gran fan de los cuatro, hubo uno quizá más actuado, hubo otro que no paró de crecer” (pareja 1).

En su turno, Jimena Barón aplaudió las dos coreos, y detalló: “Un laburo impecable, los cuatro muy distintos, lograron unos equipos maravillosos que son un lujo. Me encantó lo que hicieron los dos equipos” (pareja 2), y en el cierre, Hernán Piquín evaluó: “Es un placer tenerlos en la pista, chicos. Realmente son dos parejas increíbles, y a veces no es solo la técnica, sino también el disfrutar, y los vi disfrutar a los dos, pero elijo a una pareja por la elegancia de los movimientos” (1).

La palabras de Tinelli a De Brito (23.05)

Antes de dar su devolución, y ante la noticia de la partida de Ángel de Brito del canal, Tinelli le dijo a ese jurado: “Somos bicho de este medio, hemos trabajado juntos, yo te he aprendido a valorar como un gran periodista y un gran tipo. Un periodista nato, que vive para eso. Sos una de las personas que más tiempo ha estado acá en este jurado . Hoy cuando anunciaste que terminó LAM, todos nos quedamos muy tristes, y acá estamos para acompañarte en este lugar que estés. Y algún día ahí trabajaremos juntos”. Por su parte, de Brito le respondió: “Quince años acá adentro, toda la era del Bailando. Me prestaste un estudio, toda tu producción para hacer el Cantando. Lo disfrutamos un montón. Me encanta trabajar acá, amo ShowMatch”.

Llegan las parejas finalistas (22.58)

Finalmente llegó el momento en el que se presentaron en el piso las parejas finalistas. Y sin hacer ningún tipo de previa, Tinelli dio comienzo al primer ritmo de la final, que fue el rock. Los primeros en bailar fueron Noelia Marzol y Jony Lazarte, y le siguieron Cachete Sierra y Fiorella Giménez.

El musical de Laurita Fernández (22.50)

El primer gran número musical de la noche, corrió por cuenta de Laurita Fernández, que protagonizó un imponente musical. Una vez que finalizó, Tinelli le dedicó un mensaje muy especial: “Siempre se te extraña en la pista, tenés una energía tan especial, y sos alguien muy importante para el programa. Tenés una presencia que ha marcado este programa”. Muy contenta, y sonriente, la bailarina y actriz también le agradeció, y comentó: “Gracias, para mí es muy importante este programa, y cuando me llamaron no terminaron de decir la frase que ya había aceptado. Para mí es un placer Marce, yo estoy feliz de volver, era una bola de nervios y hoy lo disfruté mucho. Me da muchísima nostalgia, y ojalá que el arte, el baile y el canto siga presente en esta productora”.

La entrada de L-Gante (22.45)

Hechas las presentaciones, Tinelli comentó: “Vamos a presentar al sexto jurado de la noche. Está acá su mujer, ¿y de tu maridó qué voy a decir? En muy poco tiempo, ha sido el reflejo de mucha gente, es la voz de mucha gente, y de muchos de nosotros, porque es la cultura del pueblo, del barrio, todos nos identificamos con eso. ¡Tendrían que hacer un reality!”. Y de ese modo, el conductor le dio la bienvenida a L-Gante: “Todos sabemos de vos y te queremos. Nos encanta la familia que tenés, y como sos vos, nos identificamos casi todos los argentinos con vos, y eso es hermoso. Todo tenemos un poquito de L-Gante en la vida de cada uno. Sos uno de los grandes artistas argentinos”. Y entre risas y con muy bueno humor, el cantante se sentó en el centro de la mesa del jurado, y entre risas exclamó: “¡Si se enojan, no me echen la culpa a mí!”.

La gran emoción por la presencia de Marcela Feudale (22.40)

Una de las grandes sorpresas de la noche, comenzó con las palabras de Tinelli cuando comentó: “Creo que con ella estuvimos quince años en Telefe, una gran profesional, la voz de ella es la marca registrada de ese programa. Y este año tan particular no hemos podido contar con ella, para todos ha sido muy complicado. Conocimos palabras como “cepa”, “asintomático”, y en este año tan particular, todos extremamos nuestros cuidados. Y ella fue muy clarita conmigo, y hoy le pedí que viniera, porque le quiero agradecer personalmente todos estos años juntos. ¡Este cierre del 2021 no podía faltar ella, fuerte el aplauso para Marcela Feudale”.

Muy emocionada, la locuta entró y se fundió en un abrazo con Tinelli, y él le dijo: “Ella no quiere hacerse notar, pero cuando no la tenés se nota. Me encanta que estés acá y yo te adoro”. Ante esas palabras, Feudale respondió: “Había algo que defender que era mamá, y van a cerrar un año muy lindo, a pesar de todo lo que pasa estamos vivo, y eso es muy importante. No los miré nunca, porque es raro verse afuera después de treinta años y decir “¿este tipo qué esta haciendo ahí?”. Los extrañé mucho, a los chicos, a todos, uno está acostumbrado a que es cada noche de su vida”.

Así comenzó la velada (22.30)

Poco después de las 22:30, comenzó la última gala 2021 de ShowMatch. De la mano de su hijo Lorenzo, Marcelo Tinelli entró al estudio y saludó al público, y anunció: “Con todos mis hijos acá en el estudio, con todo el jurado, con sorpresas y con la gran final que tenemos hoy. Van a bailar tres ritmos, rock, agaddio y merengue, cuál será la pareja campeona. Hoy se define el ganador del certamen”. Durante la noche del viernes, las dos parejas que pelearán por el premio mayor serán la de Agustín “Cachete” Sierra y Fiorella Giménez, contra la dupla de Noelia Marzol y Jony Lazarte.

Los participantes deberán someterse a numerosos ritmos, que serán evaluados por un jurado muy especial, porque a las cinco figuras habituales (Ángel de Brito, Carolina “Pampita” Ardohain, Guillermina Valdes, Jimena Barón y Hernán Piquín), se suma la voz de L-Gante, que también dará su puntaje.

De esa manera, y con la participación del público a través del voto en el sitio oficial del trece, hoy se definirá si Marzol ganará su primer ShowMatch, o si Cachete repetirá el éxito que tuvo con el Cantando 2020, y por segundo año consecutivo obtendrá el premio máximo en un reality producido por LaFlia.